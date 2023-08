Q uesta settimana la Superluna regala chiarezza e Venere coltiva sincerità, rendendo più onesti i nostri cuori. Peccato per Giove che instilla dubbi a gogò

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Mentre torni, pur lentamente, alla normalità, senti di poter contare sulla forza della condivisione. Qualcuno è pronto a darti una mano e tu non devi avere avere paura di chiedere aiuto o un consiglio. Non andrai da nessuna parte imponendoti di fare tutto da sola.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non c’è niente di meglio di una Luna potente per fare chiarezza sui tuoi desideri più autentici. Così, non appena Venere ripartirà, limando i dubbi di Giove, ti verrà facile capire quali sono le tue priorità e impegnarti per ottenerle. È ora di fare il punto e dire la verità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

L’estate non è ancora finita e già ti ritrovi a dover mettere ordine tra le scartoffie e dire la tua, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le questioni pratiche. Se altri stanno perdendo lucidità, tu sei la protagonista indiscussa del rientro. Fidati solo di te stessa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Di fronte a Giove che scombina i piani, facendoti dubitare di quello che desideri, l’unica cosa da fare è ammettere le tue perplessità e trovare modi per superarle. Stai solo attenta a non esagerare con sospetti o paure, perché ce n’è motivo.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Finalmente Venere è con te, e lo sai perché ti regala un look accattivante e tanto charme. Ti aspetta una settimana contrassegnata da ottimismo e buonumore, un buon auspicio per l’autunno imminente. Non devi fare altro che sorridere alle stelle.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Aspettati una settimana speciale, tra equilibri mutevoli e regole che non sembrano più così indispensabili. Giove diventa retrogrado proprio nel momento in cui il tuo Mercurio si carica di energia. Soprattutto per quanto riguarda l’amore, ti sentirai al top.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Marte non smette di regalarti energia e tanta voglia di fare per affrontare al meglio le tue giornate. Sei divertente, brillante e simpaticissima. In più, grazie a Venere che incrementa la creatività, sai raccogliere nuove sfide e impegnarti per vincerle.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Mentre la Luna ti regala energia da vendere e una grande immaginazione, qualcuno sembra avere ritrovato la voglia di vivere proprio grazie a te. Settembre parte con il piede giusto. Dai vita a un progetto e fai capire a tutti che ci sei e non ti vuoi arrendere.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Una grande e luminosa Luna è di fronte a te e ha voglia di farti capire chi sei veramente, ma tu preferisci girare la testa dall’altra parte. Rallenta e prenditi del tempo. Non avere fretta e non dare retta a chi pensa di poterti spiegare ogni cosa. Non è più il momento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non importa se Giove rende meno chiara un’idea che sembrava buona e se ti manca anche un po’ di immaginazione, perché in questo momento non devi inventare niente. Con l’aiuto di Mercurio potrai capire cosa conta veramente e a cosa dovresti dedicare anima e corpo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Venere ti fa un piccolo regalo, consentendoti di essere più gentile e disponibile con le persone che ti sono vicine e aiutandoti a non commettere passi falsi nelle situazioni critiche. Giove intanto crea caos tra le tue riflessioni solitarie. Allora prova a spostare i tuoi pensieri sugli altri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Lo sapevi? I Pesci ospitano la Luna Piena più grande dell’anno e sono invasi da una luce potente che dà il senso e la misura di ogni cosa. Solo Giove sembra farti esitare rendendo meno chiari i confronti. Parla apertamente, ma usa le parole giuste o rischi di essere fraintesa.