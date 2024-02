O roscopo di domenica 11 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ancora per qualche giorno, Marte vi garantisce la giusta energia e lo spirito migliore per combattere, per chiedere e ottenere. Preparate una strategia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Oggi la Luna unisce i punti del sogno e della realtà, consegnandovi una domenica in cui tutto rispetterà un equilibrio, una misura. Per questo potete fare grandi cose.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Oggi è domenica, dunque non preoccupatevi troppo per una questione pratica o di lavoro, perché poi domani saprete risolvere ogni cosa senza fatica.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna oggi vi è davvero amica e vi consente di trovare un ottimo accordo con chi amate, con una persona speciale. Metteteci calore e passione, siate gentili.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Notevole il modo con cui oggi qualcuno agisce e fa, davvero qualcosa da cui dovreste prendere spunto o seguire come esempio. Siate aperti alle idee.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna opposta vi aiuta a capire e ad accettare meglio ogni limite, tutte quelle regole o quegli schemi che Saturno vi impone. E la domenica è subito migliore.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Quale momento migliore della domenica per sistemare e riordinare tutte quelle cose che non volete trascurare? Oggi la Luna vi renderà precisi, diligenti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

A volte persino un impegno o un limite possono risultare divertenti, possono insegnarci qualcosa senza mai pesare. Un po’ ciò che succede oggi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Questa Luna vi aiuta a vivere ogni peso o dovere con una certa dose di ironia, con la giusta pazienza e la capacità di indovinarne l’utilità, il bisogno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Ottima giornata se dovete o volete parlare, se avete bisogno di spiegare qualcosa o di chiedere. Perché oggi le stelle vi aiuteranno ad usare le parole migliori.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Domenica o no, le stelle di oggi vi aiutano a fare ogni cosa in modo speciale, impeccabile. Dunque meglio agire e reagire per non sprecare una buona occasione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Luna e Saturno oggi si danno appuntamento nel vostro segno, facendovi così sentire molto seri e responsabili, sempre capaci di precisione, di fortuna.