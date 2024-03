Oroscopo di venerdì 1 marzo

O roscopo di venerdì 1 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Le emozioni del momento non sempre aiuteranno la qualità degli amori, dello stare insieme. Forse perché qualcuno fa cose che non vi piacciono troppo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La fortuna di Giove oggi si carica dell’entusiasmo del Sole, con risultati interessanti. Dunque sfidate il destino, provando ad osare qualcosa di più.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Spesso sentirete di avere ragione, o di poter contare sulla simpatia di certe persone che preferiranno voi e le vostre proposte rispetto a quelle di altri. Vincerete.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Potete contare sempre sull’amicizia della Luna, su proposte e situazioni che vi fanno stare bene. Voi, però, scegliete di seguire sempre e solo la logica.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Comportatevi da veri Leoni, ovvero pensate in grande, immaginate qualcosa di bello e di importante. Perché oggi Giove vi aiuterà a realizzare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Avrete voglia di parlare e di dire quello che pensate, senza troppa paura di contraddire o di andare contro le intenzioni di qualcuno. Per oggi va così.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Convincetevi che questa non sia la giornata ideale per fare qualcosa di difficile. Meglio insomma rimandare, perché oggi le stelle complicano tutto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Attenzione a non lasciar parlare troppo forte certe emozioni che oggi non vi aiuterebbero certamente a vivere bene un amore, una relazione che conta.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Potreste percepire strani timori, o non fidarvi troppo di voi stessi, di ciò che potete esprimere, dimostrare. Per oggi chiedete un aiuto o un consiglio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Ora che tutto vi è un po’ più chiaro, è tempo di agire, di fare qualcosa di concreto per mettere in pratica ciò che pensate, quello che avete in mente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Date retta ad una persona che oggi potrebbe suggerirvi come potete meglio valorizzare o dare importanza a qualcosa, ad una vostra qualità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Attenzione a non dire o parlare in modo troppo disinvolto, forse dando retta a emozioni che vi spingono a raccontare. Pesate le parole, misurate i modi.