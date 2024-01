“Niente sesso, c’è il cane”: quando Fido influenza le relazioni

V ivere con in casa un animale domestico migliora le nostre giornate e fa bene alla salute. Tuttavia, secondo alcuni esperti, potrebbe fare male alla coppia. Ecco quando e perché succede

Avere un cane o un gatto in casa ci rende più felici. I nostri amici a quattro zampe ci fanno sorridere, ci aiutano a ridurre lo stress, migliorano il nostro umore. Eppure, molte coppie lamentano che, da quando hanno un animale domestico, la loro relazione è entrata in crisi. In alcuni casi, si finisce per non avere più intimità. E c’è anche chi ha visto sfumare la possibilità di un amore perché la persona con la quale era uscita non sopportava il suo cane.

Quando a lui non piace il tuo cane

“Ho iniziato a uscire con un uomo quando il mio cane era ancora un cucciolo”, ha raccontato una lettrice al quotidiano britannico The Guardian, “non lo sapevo, ma non era una persona amante degli animali e il mio cagnolino è sempre molto bisognoso di coccole. Mentre chiacchieravamo a cena, il mio cane continuava a cercare di attirare la sua attenzione, cercava carezze. Ho notato che l’ha spinto via con forza. Arrivati a casa, il cagnolino si è rifugiato nel mio letto e ha fatto pipì. Per me è stato sufficiente per allontanare quella persona, non l’ho più visto. Infatti, il mio cane non aveva mai fatto una cosa del genere. Mi sono detta che, se quell’uomo non gli piaceva, è perché magari aveva una tendenza a essere violento”.

Se lui non può lasciare solo il cane

“Recentemente ho rotto con un tizio che non poteva stare regolarmente a casa mia perché il suo cane sarebbe rimasto solo”, ha raccontato un’altra lettrice, “ero comprensiva. Ma con il progredire della relazione, volevamo passare più tempo insieme. Mi ha invitato a stare da lui. Ma quando sono arrivata lì e ho visto le condizioni igieniche in cui viveva a causa del fatto che lui non puliva e il cane sporcava e lasciava peli ovunque, mi si è chiuso lo stomaco. Amo i cani, ma non posso sopportare una scarsa igiene. L’ho lasciato dopo neanche una settimana”.

Liti per gli animali domestici: aumentano i divorzi

In molti casi, però, le relazioni si rompono dopo l’arrivo di un animale domestico. Molti esperti concordano nell’affermare che sta diventando sempre più comune tra le coppie litigare a causa dei propri animali domestici. In alcuni casi, queste situazioni portano alla separazione o addirittura al divorzio.

E, anche se qualche psicologo conferma che i litigi sugli animali domestici potrebbero mascherare problemi relazionali più profondi, pare che a mettere a rischio le relazioni sia il non trovare un accordo su come gestire il proprio amico a quattro zampe. C’è chi litiga per la pappa da dargli, chi non si mette d’accordo su come e quando portarlo fuori, e così via. Di solito, però, la goccia che fa traboccare il vaso è l’abitudine di dormire con il proprio cane.

Dormire con il cane mette a rischio la coppia?

Uno studio della Concordia University di Montreal ha confermato che dormire con il proprio cane, soprattutto se di grossa taglia, può mettere a rischio intimità e relax, tanto da portare alcune coppie a scegliere letti separati.

“In generale, è molto positivo che gli animali dormano con i loro compagni umani”, ha spiegato nello studio la dottoressa Dana Varble, veterinario della North American Veterinary Community, “ma può arrivare il momento di chiedersi se ci sia abbastanza spazio per tutti”. Specialmente se la presenza dell’animale domestico nella camera da letto impedisce un corretto riposo.

A lungo andare, ne va della salute dei proprietari: essere privati di sette-otto ore complete di sonno ogni notte è stato collegato a un rischio più elevato di diabete, ictus, malattie cardiovascolari e demenza. Inoltre, la privazione del sonno può influire sulla relazione, impattando sull’empatia o sulla capacità di comunicare con il proprio partner. Ecco perché se si litiga per questo motivo, prima che la situazione diventi grave, sarebbe bene correre ai ripari, impedendo al proprio cucciolo di dormire in camera da letto.