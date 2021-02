F acciamo il punto sui cantanti in gara a Sanremo 2021: ecco chi sono i 26 cantanti big in gara, chi sono gli 8 artisiti delle nuove proposte e quali sono le loro canzoni.

I cantanti in gara a Sanremo 2021

La macchina di Sanremo 2021 si è messa in moto già da tempo. Sebbene a tenere banco siano le incertezze legate alla crisi pandemica, già da dicembre conosciamo i nomi dei cantanti in gara nelle due categorie dei Campioni e delle Nuove proposte.

Per la prima volta dal 1988, i protagonisti della categoria Campioni saranno ben 26, due in più rispetto allo scorso anno, mentre le Nuove proposte saranno 8. Andiamo a scoprire chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2021 e le loro canzoni che vedremo durante le 5 serate del festival.

I cantanti big in gara e i titoli delle canzoni

Tradizionalmente siamo abituati a chiamarli anche "cantanti big", ma il nome corretto della categoria è "Campioni". Sono in tutto 2, per altrettanti brani inediti. Ecco tutti i nomie:

Francesco Renga con "Quando trovo te"

con "Quando trovo te" Coma_Cose con "Fiamme negli occhi"

con "Fiamme negli occhi" Gaia con "Cuore amaro"

con "Cuore amaro" Irama con "La genesi del tuo colore"

con "La genesi del tuo colore" Fulminacci con "Santa Marinella"

con "Santa Marinella" Madame con "Voce"

con "Voce" Willie Peyote con "Mai dire mai (la locura)"

con "Mai dire mai (la locura)" Orietta Berti con "Quando ti sei innamorato"

con "Quando ti sei innamorato" Ermal Meta con "Un milione di cose da dirti"

con "Un milione di cose da dirti" Fasma con "Parlami"

con "Parlami" Arisa con 2Potevi fare di più"

con 2Potevi fare di più" Gio Evan con "Arnica"

con "Arnica" Maneskin con "Zitti e buoni"

con "Zitti e buoni" Malika Ayane con "Ti piaci così"

con "Ti piaci così" Aiello con "Ora"

con "Ora" Max Gazzè con "Il Farmacista"

con "Il Farmacista" Ghemon con "Momento Perfetto"

con "Momento Perfetto" La Rappresentante di Lista con "Amare"

con "Amare" Noemi con "Glicine"

con "Glicine" Random con "Torno a Te"

con "Torno a Te" Colapesce Dimartino con "Musica Leggerissima"

con "Musica Leggerissima" Annalisa con "Dieci"

con "Dieci" Bugo con "E invece sì"

con "E invece sì" Lo Stato Sociale con "Combat Pop"

con "Combat Pop" Extraliscio feat. Davide Toffolo con "Bianca Luce Nera"

con "Bianca Luce Nera" Francesca Michielin e Fedez con "Chiamami per nome"

Sanremo 2021, i veterani in gara

Fra i 26 Campioni di Sanremo 2021, alcuni sono veterani, mentre molti altri sono debutti eccellenti. Fra i Big che tornano a calcare il palcoscenico del Festival c'è innanzitutto Orietta Berti, alla sua dodicesima edizione. Con Quando ti sei innamorato, una canzone che parla di un incontro che fa nascere una grande passione, la cantautrice ritorna all'Ariston dopo quasi 30 anni di assenza (la sua ultima partecipazione risale al 1992).

Anche Malika Ayane sbarca nuovamente a Sanremo dopo una lunga – mai quanto quella della Berti comunque – pausa. La sua ultima partecipazione risale, infatti, al 2015. Tenterà di conquistare il successo con Ti piaci così, un brano che descrive la sensazione che si prova quando ci si ritrova e ci si rivede.

Il teatro Ariston non ha (quasi) più segreti per Arisa. Sanremo 2021, infatti, sarà il suo settimo Festival. Con il brano "Potevi fare di più", scritto per lei da Gigi D'Alessio, la cantante ha annunciato che parlerà di libertà e consapevolezza.

Vantano un'esperienza simile anche Noemi, Ermal Meta e Max Gazzè (accompagnato dalla Trifluoperazina Monstery Band), tutti alla loro sesta edizione. La prima partecipa con Glicine, un brano scritto da Mahmood e Dardust, che parla di riscoperta, mentre il secondo Un milione di cose da dirti, una canzone d'amore. Infine, Max Gazzè canterà Il Farmacista, un brano che riconduce metaforicamente a una figura che produce e propone soluzioni a problemi d'ogni tipo.

Fra i Big anche qualche sorpresa

A 30 anni dalla sua prima partecipazione, Francesco Renga ritorna al teatro dell'Ariston con il brano Quando trovo te, scritto per lui da Roberto Casalino: "La canzone che porto a Sanremo racconta di come le piccole cose possono salvarci la vita" ha spiegato l'artista bresciano.

Fra i Big in gara anche Ghemon, con Momento perfetto, una canzone molto energica che parla di rivincite personali, e Irama, con La genesi del tuo colore, che è un inno alla vita. A tre anni di distanza dal sorprendente secondo posto di Una Vita in Vacanza, partecipa nuovamente a Sanremo Lo Stato Sociale. Per l'edizione 2021, la canzone scelta è Combat Pop, che tratta della necessità di abbattere le regole.

Dopo aver partecipato come ospiti all'edizione dello scorso anno, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina del duo La Rappresentante salgono sul palco dell'Ariston con Amare, un brano che racconta di corpi, di vita, di comunità.

Fedez a Sanremo 2021

Sanremo 2021 vede anche il debutto di Fedez, il quale fa coppia con Francesca Michielin, che ha già delle esperienze sanremesi alle spalle. La loro canzone, Chiamami per nome, è dedicata ai rapporti umani. Nei giorni Fedez ha postato per errore su Instagram un video brevissimo, con un'anticipazione del brano. Tuttavia, la la coppia non sarà esclusa dal Festival come si era ipotizzato inizialmente.

Chiudono la lista dei Campioni in gara, Annalisa, alla sua quinta partecipazione al Festival, e Bugo. La prima sfida gli altri 25 big con Dieci, una sorta di dichiarazione d'amore nei confronti della musica. Bugo, che lo scorso anno era stato protagonista di un litigio con Morgan, non ha rivelato molto della sua canzone E invece sì, se non che "ha un taglio molto classico, nel senso che rientra nel genere musica leggera italiana".

I debuttanti di Sanremo 2021

Completano la lista dei Big in gara a Sanremo 2021 molti debuttanti che, però, sono già affermati nel panorama musicale italiano. Ecco quali sono:

Coma_Cose: sono il duo musicale più famoso e fresco del momento. Il brano Fiamme negli occhi racconta della loro storia, che come molte altre storie è fatta di alti e bassi, di difficoltà ma anche di momenti importanti.

sono il duo musicale più famoso e fresco del momento. Il brano Fiamme negli occhi racconta della loro storia, che come molte altre storie è fatta di alti e bassi, di difficoltà ma anche di momenti importanti. Aiello: classe 1985, è al suo debutto al Festival (nel 2010 aveva partecipato alle selezioni Nuove proposte per il Festival del 2011, ma non era riuscito a qualificarsi). La sua canzone si chiama Ora e tratta della sofferenza suscitata da una storia d'amore finita male.

classe 1985, è al suo debutto al Festival (nel 2010 aveva partecipato alle selezioni Nuove proposte per il Festival del 2011, ma non era riuscito a qualificarsi). La sua canzone si chiama Ora e tratta della sofferenza suscitata da una storia d'amore finita male. Colapesce e Dimartino: rispettivamente Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, sono due cantautori siciliani per la prima volta al Festival, ma con una lunga storia nel mondo della musica. Protagonista del loro brano Musica leggerissima è la musica, mai pesante ma nemmeno leggera.

rispettivamente Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, sono due cantautori siciliani per la prima volta al Festival, ma con una lunga storia nel mondo della musica. Protagonista del loro brano Musica leggerissima è la musica, mai pesante ma nemmeno leggera. Gio Evan: è un cantautore, poeta e scrittore, originario di Molfetta, classe 1988, seguitissimo anche sui social. Il suo brano Arnica è una sorta di balsamo per lenire gli urti del mondo.

è un cantautore, poeta e scrittore, originario di Molfetta, classe 1988, seguitissimo anche sui social. Il suo brano Arnica è una sorta di balsamo per lenire gli urti del mondo. Extraliscio feat e Davide Toffolo: gli Extraliscio, una band romagnola, e Davide Toffolo, fumettista, frontman dei Tre allegri ragazzi morti, cantante e chitarrista, faranno il loro debutto sanremese col brano Bianca luce nera. Una canzone che parla del contrario del contrario, del bianco e del nero, di ciò che si ribalta e si rovescia.

gli Extraliscio, una band romagnola, e Davide Toffolo, fumettista, frontman dei Tre allegri ragazzi morti, cantante e chitarrista, faranno il loro debutto sanremese col brano Bianca luce nera. Una canzone che parla del contrario del contrario, del bianco e del nero, di ciò che si ribalta e si rovescia. Fasma: all'anagrafe Tiberio Fazioli, è un rapper originario di Roma. Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani nel 2020, ora è pronto per la categoria Campioni di Sanremo 2021. A proposito del suo brano Parlami, Fasma ha dichiarato "non vi dico di cosa tratta poiché ogni persona si potrà immaginare nel testo la propria esperienza".

all'anagrafe Tiberio Fazioli, è un rapper originario di Roma. Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani nel 2020, ora è pronto per la categoria Campioni di Sanremo 2021. A proposito del suo brano Parlami, Fasma ha dichiarato "non vi dico di cosa tratta poiché ogni persona si potrà immaginare nel testo la propria esperienza". Fulminacci: è un giovane cantautore romano, con un curriculum già degno di nota. La sua Santa Marinella è una storia d'amore basata su un racconto di un suo amico.

è un giovane cantautore romano, con un curriculum già degno di nota. La sua Santa Marinella è una storia d'amore basata su un racconto di un suo amico. Gaia: è la vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il brano scelto per la partecipazione a Sanremo 2021 è Cuore amaro, che descrive la sua storia.

è la vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il brano scelto per la partecipazione a Sanremo 2021 è Cuore amaro, che descrive la sua storia. Madame: è la giovanissima rapper (ha solo 18 anni) che si è fatta conoscere a X Factor e che è diventata famosa grazie al brano Sciccherie. Al Festival porta Voce, che parla della ricerca della propria voce e della propria identità.

è la giovanissima rapper (ha solo 18 anni) che si è fatta conoscere a X Factor e che è diventata famosa grazie al brano Sciccherie. Al Festival porta Voce, che parla della ricerca della propria voce e della propria identità. Maneskin: è il nome della band che ha conquistato il pubblico di X Factor. Il brano scelto per Sanremo 2021 è Zitti e buoni, che tratta della redenzione e della voglia di spaccare il mondo con la musica.

è il nome della band che ha conquistato il pubblico di X Factor. Il brano scelto per Sanremo 2021 è Zitti e buoni, che tratta della redenzione e della voglia di spaccare il mondo con la musica. Willie Peyote: è un cantautore torinese, che debutta al Festival di Sanremo 2021 con una canzone impegnativa, perlomeno sulla carta. Mai dire mai (La Locura), infatti, si concentra sull'approccio alla cultura nel nostro paese.

è un cantautore torinese, che debutta al Festival di Sanremo 2021 con una canzone impegnativa, perlomeno sulla carta. Mai dire mai (La Locura), infatti, si concentra sull'approccio alla cultura nel nostro paese. Random: è un rapper che si è fatto conoscere grazie alla partecipazione ad Amici Speciali e all'Ep Montagne Russe. Il brano Torno a Te, che ha composto insieme a Zenit, parla di una storia d'amore finita e di incoraggiamento.

Le nuove proposte di Sanremo 2021: cantanti e canzoni

Ecco, invece, i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte:

Folcast con "Scopriti"

Greta Zuccoli con "Ogni cosa sa di te"

Wrongonyou con "Lezioni di volo"

Davide Shorty con "Regina"

Elena Faggi con "Che ne so"

Dellai con "Io sono Luca"

Gaudiano con "Polvere da sparo"

Avincola con "Goal!"

Sei di loro sono stati selezionati nel corso di Sanremo Giovani e due sono i vincitori di Area Sanremo. Davide Shorty è già una vecchia conoscenza televisiva, avendo partecipato a X Factor.