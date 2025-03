Secondo il sito web World’s 100 Best Coffee Shops, fra le caffetterie migliori del mondo spicca la Toby’s Estate Coffee Roasters di Sydney. I bar di tutto il mondo sono stati giudicati in base a una serie di parametri, che vanno dalla qualità del caffè alle pratiche di sostenibilità, dal servizio ai clienti fino all’innovazione all’atmosfera. La top 100, redatta sulla base di recensioni pubbliche e valutazioni di esperti ha visto al secondo posto la Onyx Coffee Lab in Arkansas e al terzo il Gota Coffee Experts di Vienna. Sorprende la quasi totale assenza dell’Italia in classifica, nonostante sia indiscutibile la nostra reputazione mondiale per l’espresso: l’unico locale italiano presente, la caffetteria Faro di Roma, si trova solo al 26° posto.

Le tre caffetterie sul podio

La Toby’s Estate Coffee Roasters ha il suo negozio principale nel quartiere Chippendale, nella zona sud-occidentale di Sydney, ma ha filiali in tutta l’Australia, Indonesia, Kuwait, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Qatar e Arabia Saudita. Al secondo posto Onyx Coffee LAB, una caffetteria statunitense che ha conquistato i clienti grazie alla qualità del caffè e alla sostenibilità. Medaglia di bronzo per il Gota Coffee Experts di Vienna, un locale che spicca per la sua perfetta sintesi tra tecniche artigianali e modernità. La classifica è completata da altre realtà internazionali, con caffetterie in Perù, Colombia, Sudafrica e Spagna, segno di una crescente cultura del caffè che non conosce confini.

Valutate le recensioni di clienti ed esperti

L’elenco finale dei locali di World’s 100 Best Coffee Shops ha tenuto conto del voto dei clienti (che rappresenta il 30% del punteggio finale), più l’opinione di un gruppo di esperti (70% del punteggio finale).

Il caffè come linguaggio universale

Le 100 migliori caffetterie del mondo rappresentano un viaggio ideale per gli amanti del caffè, una sorta di linguaggio universale che unisce culture e tradizioni diverse. Dai piccoli caffè artigianali in Perù alle caffetterie innovative negli Stati Uniti, ogni locale ha una storia unica da raccontare e una qualità che lo rende speciale.

La top 20 delle migliori caffetterie del mondo

Toby’s Estate Coffee Roasters, Australia Onyx Coffee LAB, USA Gota Coffee Experts, Austria Proud Mary Coffee, Australia Tim Wendelboe, Norvegia Apartment Coffee, Singapore Kawa, Francia Coffee Anthology, Australia Story of Ono, Malesia Tropicalia Cof fee, Colombia Espressolab, Sudafrica Hola Coffee Lagasca, Spagna Casa Canela, Venezuela Alquimia Coffee, El Salvador Kross Coffee Roasters, Grecia MOK Coffee, Belgio Prevail Coffee, USA Yardstick, Filippine Veneziano Coffee Roasters, Australia Puku Puku, Perù

Leggi anche Gambero rosso, ecco la top dei ristoranti italiani