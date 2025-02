Irrinunciabile d’estate, dolce follia d’inverno: il gelato mette d’accordo davvero tutti. Una bella passeggiata con un cono in mano, una chiacchierata su una panchina assaggiando una coppetta, la vaschetta da 1 kg da condividere a casa davanti alla tv… sono immagini che tutti abbiamo ben impresse nella mente. Farlo in casa è possibile e non così difficile come potrebbe sembrare, ma mangiarlo in gelateria in buona compagnia è un vero e proprio rito. In Italia non è difficile trovarlo buono, ma dove scovare il migliore? Secondo la lista stilata dal Gambero Rosso sono 72 le gelaterie che offrono la vera eccellenza, sparpagliate su tutta la Penisola.

Il premio Tre Coni

Ogni anno Gambero Rosso pubblica la guida Gelaterie d’Italia: arrivata nel 2025 alla nona edizione, recensisce i laboratori e conferisce il premio dei Tre Coni a quelli che offrono il prodotto migliore. Per farlo prende in considerazione diversi fattori: prima di tutto, nel giudizio è fondamentale la qualità degli ingredienti, ma anche la maestria artigianale dei gelatieri. Non sono poi trascurate creatività e innovazione, e nemmeno il servizio che deve essere impeccabile. In ultimo, riveste un ruolo sempre più importante la sostenibilità, sia ambientale che sociale.

I premi del Gambero Rosso

Nella guida Gelaterie d’Italia 2025, il Gambero Rosso ha recensito 599 gelaterie, delle quali 86 sono new entry. I critici, a cui è stato affidato il dolce compito di scovare i fiori all’occhiello del settore, hanno premiato con i Tre Coni i 72 laboratori (6 in più dello scorso anno) che si sono fatti notare per la «conoscenza profonda delle materie prime», e anche per la «capacità di intercettare il modello imprenditoriale». Altre 10 gelaterie che si sono distinte per tecnica e gusto hanno ricevuto i premi speciali come Gelatiere Emergente, Valorizzazione delle Filiere, Sostenibilità, Miglior Gelato gastronomico, Miglior gelato al cioccolato e Miglior gelato alla crema.

Dove si mangia il gelato migliore

I Tre Coni sono stati distribuiti da Nord a Sud in tutta Italia, anche se non in maniera omogenea in tutte le Regioni. La Lombardia, con ben 14 laboratori (di cui 6 a Milano), è quella con la più alta concentrazione di Tre Coni. Segue il Piemonte, dove se ne contano 10 (principalmente a Torino) e a parimerito l’Emilia Romagna. Otto tra le migliori gelaterie d’Italia sono nel Lazio, sei in Veneto, quattro in Toscana; Puglia e Sicilia ne hanno tre ciascuna, due per Liguria, Marche, Calabria, Campania e Sardegna e una a testa in Basilicata, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo.

Lombardia:

Artico, Milano

Chantilly, Moglia

Ciacco, Milano

Crema, Milano

Gelato Contadino, Bergamo

Gnomo Gelato, Milano

Il Dolce Sogno, Busto Arsizio

L’ Albero dei gelati, Monza

La Pasqualina, Almenno San Bartolomeo

Mille, Verolanuova

Pallini, Seregno

Pavé – Gelati & Granite, Milano

Sir Oliver, Novate Milanese

Terra Gelato, Milano

Piemonte:

Alberto Marchetti, Torino

Aria, Torino

Canelin, Acqui Terme

Gelati d’Antan, Torino

La Tosca, Torino

Mara dei Boschi, Torino

Marco Serra Gelatiere, Carignano

Nivà, Torino

Ottimo! Buono non basta, Torino

Soban, Valenza

Emilia Romagna:

Cremeria Capolinea, Reggio Emilia

Bloom, Modena

Ciacco, Parma

Cremeria, Santo Stefano Bologna

Magritte – Gelati al cubo, Fidenza

Maritozzi e Gelato di Barbara e Renato, Bologna

Il Teatro del Gelato, Sant’Agostino

Sanelli, Salsomaggiore Terme

Stefino, Bologna

Cremeria, Scirocco Bologna

Lazio:

Fatamorgana, Roma

Gretel Factory, Formia

Il Cannolo Siciliano, Roma

La Gourmandise, Roma

Otaleg!, Roma

Stefano Ferrara Gelateria, Roma

Tonka, Aprilia

Torcè, Roma

Veneto:

Chocolat, Mestre

Dassie – Vero Gelato Artigiano, Treviso

Gelateria Naturale Scaldaferro, Dolo

Golosi di Natura, Gazzo

Pasticceria Marisa, San Giorgio delle Pertiche

Zeno Gelato e Cioccolato, Verona

Toscana:

De’ Coltelli, Pisa

I Gelati del Bondi, Firenze

Gelateria della Passera, Firenze

Gelateria Dondoli, San Gimignano

Puglia:

G&co, Tricase

Michel, Peschici

Mokambo Gelateria, Ruvo di Puglia

Sicilia:

Cappadonia Gelati, Palermo

Santo Musumeci, Randazzo

Sikè Gelato, Milazzo

Liguria:

Cremeria Spinola Chiavari

Profumo Genova

Marche:

Gelateria Quattrini, Falconara Marittima

Paolo Brunelli, Senigallia

Calabria:

Gelato Cesare, Reggio Calabria

La Cremeria, Vitaro Rende

Campania:

Cremeria Gabriele, Vico Equense

Di Matteo, Torchiara

Sardegna:

Dolci Sfizi, Macomer

I Fenu Gelateria e Pasticceria, Cagliari

Basilicata:

Officine del gusto, Pignola

Umbria:

Gelati Crispini, Spoleto

Friuli Venezia Giulia:

Timballo, Udine

Abruzzo:

Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato, L’Aquila

I premi speciali

Il Premio Gelatiere Emergente è stata assegnato a Maria Teresa Di Fraia – Gelati Radicali di Ancona, mentre il Premio Valorizzazione delle Filiere se lo sono aggiudicato tre maestri gelatai: Nonna Papera di Cantù, Mario Magrini di Roseto degli Abruzzi e L’Artigianale a Pozzallo. L’unione di gusto e sostenibilità sono valsi a Dare di Roma il Premio Sostenibilità. Gelateria Panna & Storti di Romano d’Ezzelino, Il teatro del gelato di Sant’Agostino e Gelizioso di Sarno condividono il Premio per il Miglior Gelato Gastronomico. Il miglior gelato al cioccolato è quello che si mangia nella Gelateria San Gottardo a Borgomanero, mentre il miglior gelato alla crema si trova da Zampolli a Trieste.

