Maestosi, stravaganti o con un’inconfondibile stile retrò, alcuni cinema storici fanno parte dello spettacolo come i film che vi vengono proiettati. La rivista britannica TimeOut ha stilato la classifica delle sale cinematografiche più affascinanti del pianeta, da quelle in stile art déco alle strutture futuristiche. Veri e propri templi del grande schermo che combinano l’amore per il cinema con l’arte e l’architettura. Fra i primi 10 cinema, l’elegante Le Grand Rex di Parigi, il suggestivo Pathé Tuschinski di Amsterdam, e l’intimo Cinema Dei Piccoli di Roma.

1. Le Grand Rex, il cinema cult di Parigi

Al primo posto della classifica di TimeOut, Le Grand Rex di Parigi. Con la sua facciata storica restaurata nel 2022, il cinema fonde la grandeur francese con l’amore per la settima arte. All’interno, ci sono sette schermi e la sala più grande contiene ben 2702 posti a sedere. Le grandi anteprime, in Francia, hanno avuto luogo qui, da Star Wars a Gli uccelli di Hitchcock. Nel 2024, l’aggiunta della Infinite Room, con uno schermo RealD Ultimate e strisce LED che cambiano colore a seconda del film. Il cinema ospita anche un club, il Rex Club, dove si esibiscono i più grandi DJ francesi.

2. Pathé Koninklijk Theater Tuschinski, Amsterdam

Il Pathé Tuschinski è un capolavoro che mescola art déco, art nouveau e tocchi modernisti, ed è uno dei cinema più affascinanti di Amsterdam. Fu fondato da Abraham Icek Tuschinski, uomo d’affari polacco di origine ebraica che nel 1942 fu deportato dai nazisti ad Auschwitz dove morì. Il cinema è stato restaurato nel 2019 e preserva ancora il suo storico organo Wurlitzer-Strunk e i dipinti murali originali. Con il suo design sontuoso e il bar elegante, che serve cocktail ispirati al cinema, è un tempio del cinema e della memoria.

3. Village East Cinema, New York

In mezzo alla vivace East Village di New York, Cinema Village East nasconde una delle sale più magiche della città: la sala 1, costruita negli anni ’20, presenta un magnifico design in stile revival moresco, completo di una cupola decorata con stelle di David (negli anni ’20 il cinema si trovava al centro dell’Yiddish Theatre District di New York). Un vero gioiello per gli appassionati di cinema, dove l’atmosfera nostalgica si mescola con la grandezza storica del luogo.

4. Cineteca Madrid, Madrid

Situata nell’ex mattatoio di Madrid, la Cineteca Madrid è un luogo che predilige una programmazione di film indipendenti e di qualità. Con tre schermi dedicati a sceneggiatori spagnoli (Azcona, Plato e Borau), è un faro per gli appassionati di cinema di qualità. Lo spazio, con le sue luci e la sua atmosfera unica, ospita regolarmente proiezioni di film d’autore.

5. The Electric, Londra

Se sei alla ricerca di comfort ed esclusività, The Electric di Londra è il cinema che fa per te. In stile barocco, situato tra le boutique di Portobello Road, è celebre per i suoi posti a sedere incredibilmente comodi e per le sue proiezioni in un’atmosfera accogliente. La sua struttura risale al 1911 e, pur essendo passato attraverso diverse trasformazioni, mantiene il suo fascino originale. La sala è anche associata al vicino club privato Electric House.

6. Cinema Dei Piccoli, Roma

Unico nel suo genere, Cinema Dei Piccoli è il più piccolo del mondo, con appena 63 posti a sedere. Situato nei giardini di Villa Borghese, è un vero e proprio gioiellino che ha conquistato il cuore dei romani. Nonostante le sue dimensioni contenute, è un punto di riferimento per l’intrattenimento dei bambini fin dalla sua apertura nel 1934. Di sera, una programmazione di film d’essai.

7. L’Astor, Melbourne

L’Astor di Melbourne è un cinema storico (aperto nel 1936), famoso per il suo auditorium che può ospitare circa 1.600 persone su due livelli. Le lussuose tende rosse, la moquette geometrica e l’atmosfera retrò ne fanno un luogo affascinante e d’altri tempi. La sala, sottolinea TimeOut, «rimane un punto fermo della scena cinematografica di Melbourne e riempie regolarmente i suoi posti notoriamente scomodi ma tradizionali».

8. Puskin Art Cinema, Budapest

Nel cuore di Budapest, il Cinema d’Arte Puskin è un capolavoro che mescola il fascino del passato con l’eleganza moderna. Aperto nel 1926, è stato diviso in cinque schermi dal 2013, ma conserva ancora il suo splendore originario, con pilastri di marmo, soffitti dorati e un’atmosfera che richiama i tempi d’oro del cinema. Con una programmazione che spazia dai film d’autore a quelli mainstream, il Puskin a Budapest e una vera istituzione.

9. Cine Doré Filmoteca Española, Madrid

Un vero e proprio tempio della settima arte, il Cine Doré di Madrid è uno dei cinema più longevi della città, risalente al 1923. La sua facciata art déco e l’interno con poltrone di velluto trasmettono un’atmosfera retrò che lo rende un luogo imperdibile per gli appassionati. La programmazione, che spazia da film classici a pellicole più moderne, attira cinefili da tutto il mondo. Il Cine Doré è anche la sede della Filmoteca Española, un punto di riferimento per la cultura cinematografica in Spagna. Fra le sale preferite di Pedro Almodóvar, il Doré compare in Parla con lei e Dolor y gloria.

10. Le Champo, Parigi

Situato nel Quartiere Latino di Parigi, Le Champo è una sala d’essai che ha attraversato decenni di storia. Reso celebre dai registi della Nouvelle Vague come Truffaut e Chabrol, è ancora oggi il luogo ideale per i cinefili alla ricerca di un film classico. Con la sua atmosfera intima e un pubblico appassionato, Le Champo rappresenta l’essenza della settima arte d’oltralpe, un luogo dove il grande schermo diventa un’esperienza intellettuale e culturale.

