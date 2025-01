Secondo il rapporto 2024 di Inrix, società americana che elabora i dati per la gestione del traffico analizzando quelli provenienti dai sensori stradali e dai veicoli, Istanbul, in Turchia, si piazza in testa alle città più trafficate al mondo. In Italia la più congestionata è Roma, seguita da Milano e Palermo.

Istanbul fa peggio di tutte

In termini di ore perse nel traffico la classifica di Intrix “premia” Istanbul. Nel 2024 il conducente tipo della città turca ha trascorso mediamente 105 ore nel bel mezzo di ingorghi stradali (+15% rispetto all’anno precedente).

Si passa oltreoceano per completare il podio delle città più trafficate. New York e Chicago si piazzano a pari merito con 102 ore perse mediamente nel traffico. Valutando anche l’impatto economico sul singolo pendolare, Intrix ha stimato che nel caso delle due metropoli ciascun conducente ci ha rimesso poco più dell’equivalente di 1.750 euro per via delle congestioni stradali.

A Londra meglio viaggiare con i mezzi

Se si guarda alla classifica europea, meglio optare per mezzi di trasporto alternativi all’auto se ci si vuole spostare a Londra. Nella capitale inglese si trascorrono in media 4,2 giorni l’anno (101 ore) paralizzati nel traffico con un costo per conducente di 1.100 euro circa. Male anche Parigi (97 ore) e Dublino (81 ore).

Città più trafficate, la situazione in Italia

Sono Roma, Milano e Palermo le città più trafficate d’Italia, nelle quali l’anno passato per gli ingorghi stradali si sono “perse” in auto rispettivamente 71 (+3% sul 2023), 64 (+7%) e 45 (+2%) ore di vita. Nella Top ten del Bel Paese seguono Bergamo (50 ore perse in auto), Torino (44), Napoli (42), Genova (43), Varese (49), Firenze (43) e Bologna (41).

Roma è anche 16esima a livello mondiale mentre si colloca al quarto posto nella classifica europea. Quanto a Milano è 24esima al mondo e settima in Europa.

