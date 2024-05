Aeroporti più trafficati al mondo, ecco la top ten

B alzo in avanti degli aeroporti di Dubai e Tokyo Haneda, in Giappone. Ma è quello di Atlanta l'hub più trafficato per numero di passeggeri

Nessun cambiamento in cima alla lista degli aeroporti più trafficati al mondo. Anche per il 2023, l’Hartsfield-Jackson International di Atlanta risulta lo scalo numero uno per volume di passeggeri (104,7 milioni), posizione che occupa stabilmente da oltre vent’anni (fatta eccezione per il 2020).

Aeroporti più trafficati, il salto di Dubai

La classifica stilata dall’ACI (Airports Council International), certifica il balzo in avanti dell’aeroporto di Dubai, al secondo posto: “Dubai ha servito circa 87 milioni di passeggeri nel 2023. Si tratta di un aumento anno su anno del 31%”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di ACI.

Il salto dello scalo degli Emirati Arabi dal quinto posto nel 2022 è rappresentativo di una grande area di crescita nel settore dell’aviazione, con un’espansione del settore nelle economie emergenti e in via di sviluppo del Medio Oriente e dell’Asia Pacifico prevista a un tasso più che doppio rispetto a quello delle economie avanzate nei decenni a venire, ha detto de Oliveira.

Traffico passeggeri: +27% rispetto al 2022

A livello globale, il traffico passeggeri nel 2023 è cresciuto del 27% rispetto al 2022 per raggiungere quasi il 94% dei risultati del 2019, con i viaggi nazionali che si sono ripresi più rapidamente dalla pandemia, crescendo del 20% rispetto al 2022 per raggiungere quasi il 97% dei livelli del 2019.

I viaggi internazionali guidano la ripresa

Nel 2023 è stato il mercato internazionale a trainare la ripresa, con il volume dei passeggeri cresciuto del 37% per raggiungere circa il 90% dei dati del 2019. E mentre Dubai è l’aeroporto numero 2 per traffico complessivo, è al primo posto al mondo per passeggeri internazionali.

Londra Heathrow, altro frequentatissimo hub internazionale, è balzato dall’ottava piazza del 2022 alla quarta dello scorso anno. Ma è stata Tokyo Haneda in Giappone a fare il salto più grande, dal 16° posto al 5°, grazie soprattutto alla riapertura del Giappone.

L’aeroporto di Istanbul è rimasto stabile al numero 7, mentre quello internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi è sceso dal numero 9 del 2022 al numero 10 del 2023.

Crescita globale, quali prospettive?

Le prospettive globali sono “molto positive” per una continua crescita. “Nel solo 2020 abbiamo perso circa 20 anni di sviluppo del settore dell’aviazione, ma ci stiamo riprendendo molto rapidamente”, ha affermato de Oliveira, secondo il quale nel 2023 il sistema è stato in grado di far fronte all’aumento della domanda meglio di quanto non avesse fatto in precedenza durante la ripresa dalla pandemia.

Ciò non significa che non ci sia anche qualche nota dolente. Oltre ai più recenti rallentamenti della produzione, accelerati da problemi con gli aerei Boeing, la frenata della catena di approvvigionamento ha contribuito a un arretrato di ordini. I problemi della catena di approvvigionamento sono migliorati, ma il ritardo è ancora significativo, continua de Oliveira: “I ritardi nella consegna degli aerei potrebbero influenzare la crescita se le compagnie aeree non fossero in grado di far fronte alla domanda – ha aggiunto – ma di conseguenza è probabile che le compagnie aeree ritardino il ritiro degli aerei meno efficienti per continuare a soddisfare la forte domanda”.

La top ten degli aeroporti più trafficati

Ecco la classifica dettagliata dei primi 10 aeroporti al mondo per traffico passeggeri nel 2023:

1. Hartsfield-Jackson Atlanta, Georgia (ATL): 104,7 milioni di passeggeri; in aumento dell’11,7% rispetto al 2022

2.Dubai, Emirati Arabi Uniti (DXB): 87 milioni di passeggeri; in crescita del 31,7% rispetto al 2022

3.Dallas/Fort Worth, Texas (DFW): 81,8 milioni di passeggeri; in aumento dell’11,4% rispetto al 2022

4.Londra Heathrow, Regno Unito (LHR): 79,2 milioni di passeggeri; in crescita del 28,5% rispetto al 2022

5.Tokyo Haneda, Giappone (HND): 78,7 milioni di passeggeri; in crescita del 55,1% rispetto al 2022

6.Denver, Colorado (DEN): 77,8 milioni di passeggeri; in crescita del 12,3% rispetto al 2022

7.Istanbul, Turchia (IST): 76 milioni di passeggeri; in crescita del 18,3% rispetto al 2022

8.Los Angeles, California (LAX): 75,1 milioni di passeggeri; in crescita del 13,8% rispetto al 2022

9.Chicago O’Hare, Illinois (ORD): 73,9 milioni di passeggeri; in crescita dell’8,1% rispetto al 2022

10.Delhi, India (DEL): 72,2 milioni di passeggeri; in crescita del 21,4% rispetto al 2022