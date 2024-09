Hai mai provato a viaggiare su un treno di bambù? E in uno slittino di vimini? Ogni volta che si va in un Paese straniero, si scoprono usanze diverse e anche mezzi di trasporto talvolta molto originali. Ecco gli otto mezzi più insoliti sui quali potrebbe capitare di dover entrare per fare anche piccoli spostamenti.

Il Coco Taxi

Mai provato un Coco Taxi? Chi è stata a Cuba probabilmente ne avrà visto qualcuno. Si tratta di veicoli color giallo brillante, che hanno la forma ovale, come una noce di cocco. Da qui il nome. Camminando nella capitale L’Avana non è insolito vederli sfrecciare nel traffico. Molti turisti scelgono di provarli.

Viaggiare in uno slittino di vimini

Ti piacerebbe provare l’ebbrezza di percorrere un tratto di strada panoramica su un mezzo insolito? Nell’isola di Madeira, regione autonoma del Portogallo, esiste uno slittino di vimini che fa trasporto passeggeri. Si trova sulla cima del Monte Toboggan. E no: non è una trovata recente. Infatti, questo slittino risale al diciannovesimo secolo. Il tragitto è molto breve: circa due chilometri. La durata del viaggio è di dieci minuti. Ma divertentissimi.

Il treno di bambù

In Cambogia esiste un treno di bambù. Il luogo dove trovarlo e salire a bordo è nei pressi di Battambang, nella parte nord-occidentale del Paese.Dotato di motore elettrico, raggiunge una velocità di 40 chilometri orari. Se ti stai chiedendo come è possibile, sappi che non è costruito tutto con questo materiale. In realtà, il bambù ricopre l’intelaiatura. Nella parte inferioe del treno, due rulli scorrono sulle rotaie grazie a un motore alimentato a benzina.

Viaggiare su un autobus galleggiante

Entreresti mai in un autobus che galleggia sull’acqua? A Rotterdam esiste lo splashbus, un pulman che viaggia sia sulla terraferma sia nelle acque del fiume Maas. Fuori dall’acqua raggiunge una velocità massima di 97 km/h, quando galleggia non supera i 15 km/h. Un’esperienza indimenticabile per chi vuole ammirare la città da un punto di vista insolito.

Il treno volante

Se a Rotterdam i bus vanno sull’acqua, in Germania i treni viaggiano sospesi nel vuoto. Accade nella città di Wuppertal, dove esiste la Wuppertaler Schwebebahn, una ferrovia sospesa che effettua servizio metropolitano. I convogli sono appesi a una rotaia posta su una struttura portante elevata rispetto alla superficie stradale. In questo modo i passeggeri hanno la sensazione di volare.

La moto a più posti

Se vai nelle Filippine, non perdere l’esperienza di viaggiare su un Habal-Habal, un mezzo di trasporto pubblico utilizzato nelle province meridionali, soprattutto nelle aree remote di Mindanao. Che cosa è? Una motocicletta alla quale sono state apportate alcune modifiche per permettere di trasportare più di due persone.

L’idea è nata per agevolare i viaggi in luoghi che i tricicli e i veicoli a quattro ruote non riescono a percorrere, come per esempio le ripide e strette strade di montagna. È un mezzo pratico e costa poco.

Viaggiare dentro un chicken bus

Il pulmino più bello del mondo si trova in Guatemala. Il suo nome? Chicken bus. Altro non è che un vecchio scuolabus nordamericano modificato per adattarlo al trasporto pubblico di merci e persone e decorato a festa. È un mezzo che piace molto ai turisti: vuoi mettere una foto su Instagram a bordo di un veicoli così scenografico?

La funivia cabrio

Un viaggio con la testa tra le nuvole? Sulla funivia cabrio che collega la stazione Kalti con Stanserhorn, in Svizzera. Il piano superiore è scoperto. Da qui i turisti possono ammirare paesaggi meravigliosi e fare foto incredibili: non ci sono cavi che disturbano lo sguardo o la riuscita di uno scatto.