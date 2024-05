Cowboy core travel: le mete da sogno per una vacanza a cavallo

T ra i luoghi perfetti per concedersi qualche giorno in sella non poteva mancare l'Italia: le colline tra Umbria e Toscana regalano un'atmosfera da sogno

Lo stile cowboy ha sempre influenzato il mondo della moda. Ma tra le tendenze primavera/estate 2024 non ci sono solo stivali texani e frange, ma anche le vacanze in stile cowboy. Sì, perché in molti sognano di trascorrere alcuni giorni di relax in sella a un cavallo. Ma per farlo è necessario scegliere il posto adatto. Vediamo le mete giuste per gli amanti dei cavalli.

Il luogo ideale? Il Portogallo

La meta perfetta per una vacanza a cavallo è senza dubbio il Portogallo. Le brulle cime costiere e l’entroterra offrono dei panorami e un’atmosfera perfetta per chi vuole godersi le ferie in sella. Per il ristoro notturno, invece, il Portogallo offre diverse possibilità: tra le più amate ci sono indubbiamente i resort di lusso in stile country. Tra colline ondulate, foreste di querce e vigneti gli ospiti potranno riposarsi dopo le lunghe cavalcate.

Le campagne dell’Irlanda

Da non sottovalutare anche l’Irlanda con la sua campagna, le sue colline e i suoi castelli. Chi ama andare a cavallo non potrà non scegliere i monti della contea di Wicklow, noti per essere stati la location di fine come di Braveheart e Barry Lyndon. I visitatori potranno godersi una passeggiata a cavallo percorrendo la Sally Gap, facendo una tappa nel villaggio di Roundwood per poi raggiungere e poi ritorno il Kilkea Castle, un castello da sogni in pieno stile irlandese. Interessanti anche le contee di Glendalough e Meath.

In Grecia a cavallo

Tra i luoghi perfetti per una vacanza a cavallo c’è anche la Grecia, più nota per il suo mare cristallino e il villaggi bianchi. Un’alternativa alla classica tintarella può essere una cavalcata. Il turista può scegliere la spiaggia, la costa o l’entroterra. Ogni posto in Grecia è ideale per concedersi qualche ora a cavallo. Tra le isole consigliate per questo tipo di esperienza c’è senza dubbio Santorini, preferibilmente in bassa stagione quando il turismo di massa non ha ancora preso d’assalto alberghi e ristoranti.

Cowboy core travel in Italia

Gli amanti del Cowboy core travel non possono non prendere in considerazione l’Italia. Il nostro Paese offre, infatti, luoghi incredibili da visitare e adatti a una vacanza a cavallo. Un esempio fra tutti le colline umbre o toscane. L’atmosfera che questi luoghi sono in grado di creare renderà la cavalcata ancora più intensa. Proprio al confine tra le due Regioni c’è il Castello di Reschio, che offre questa straordinaria esperienza.

Come scegliere il posto giusto

Per individuare il luogo adatto per una vacanza a cavallo è necessario tenere in considerazione diversi aspetti. Innanzitutto il tipo di paesaggio che vogliamo vedere. In base a ciò che amiamo (mare, montagna, colline o deserto) saremo orientati su luoghi diversi. Da valutare anche il livello di esperienza: non tutti i sentieri sono adatti per esempio ai principianti. E ancora: viaggiamo con amici o con la famiglia? Ci sono bambini? Tutti aspetti da non sottovalutare per non incorrere in brutte sorprese.