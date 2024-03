C on le temperature primaverili, Roma dà il meglio di sé. Scopriamo la sua anima più contemporanea e meno affollata, tra spazi d’arte e luoghi inediti

Non c’è altro luogo dove l’idea di tempo e di stratificazione sia radicata come nella Città eterna. Se hai il tempo di un weekend, ecco tutto ciò che di insolito e originale puoi scoprire a Roma.

Mostre a sorpresa

Ne è un esempio la Centrale Montemartini, una ex centrale termoelettrica del 1912, dove è conservata parte della collezione dei Musei Capitolini (centralemontemartini.org). Lasciati sorprendere dal contrasto tra statue romane, mosaici e altri reperti e i macchinari industriali d’epoca, tra cui turbine a vapore, motori e generatori. Combina archeologia e arte contemporanea, invece, Forof, lo spazio d’arte aperto da Giovanna Caruso Fendi nel 2021, nell’area del Foro di Traiano. Durante i lavori di restauro, hanno rinvenuto i marmi colorati del pavimento della Basilica Ulpia del II d.C. che oggi dialogano con mostre site-specific di artisti affermati. (forof.it).

Per un weekend a Roma, scegli l’hotel smart

Oltre la soglia del citizenM Rome Isola Tiberina ti troverai in una grande stanza colorata, piena di oggetti di design, con un bancone bar, un’area food aperta h24 e spazi relax o adatti a lavorare. Sul soffitto un murales accompagna lo sguardo per tutta la lunghezza della lobby. È l’opera Guarda in alto, dello street artist romano UNO. CitizenM è la catena olandese di alberghi con una forte vocazione verso arte e design e rivolta a viaggiatori smart. Le camere sono essenziali ma confortevoli: letto extra large, bagno, wi-fi e scrivania e prezzi competitivi per Roma (da 159 euro a notte, citizenm.com).

Giallo a Trastevere

C’è un mondo coloratissimo a Trastevere. È Spazio Giallo Interiors, un luogo che è un po’ concept store e un po’ galleria d’arte. Tutto quello che è esposto è in vendita: divani, tappeti, tavoli, lampade, vasi, piccole o grandi opere d’arte. L’ha fondato Carolina Levi, e cambia tutto l’allestimento ciclicamente (@spaziogiallointeriors). Uscita da lì, fatti guidare dall’istinto attraverso i vicoli del quartiere. Prima di andare in piazza San Calisto, dove la sera si ritrovano i ragazzi a bere una birra e gli anziani a giocare a carte, puoi passare a vedere la chiesa sconsacrata Sant’Andrea de Scaphis, oggi una delle migliori gallerie d’arte contemporanea di Roma.

Sapore moresco nel parco meno noto di Roma

Dici Roma e pensi ai parchi. Meno noto, quello di Villa Torlonia ti sorprenderà per la sua natura insolita e gli edifici stravaganti. Camminando tra viali irregolari e piante esotiche incontri la Serra Moresca, un padiglione progettato intorno al 1840 e ispirato all’Alhambra di Granada. Continuando, incontrerai la Casina delle Civette, dall’aria medioevale e con vetrate liberty. Il parco si trova nel quartiere Nomentano, poco distante anche da Coppedè e dal museo Macro. Se sei in ora aperitivo, c’è Marziali 1922 per un calice di vino (museivillatorlonia.it).

Coffee lovers a Roma

Love è un bar per una colazione o pausa caffè straordinarie. È nato con l’idea di offrire viennoiserie francese moderna, rivisitata sia esteticamente sia tecnicamente, e coffee speciality: assaggerai uno dei croissant più buoni della tua vita e i caffè di Aliena Coffee Roasters (@love.roma_).

Tramonto a Villa Borghese

Non stanca mai Villa Borghese. Si inizia con una visita alla Galleria e si passeggia poi nello splendido parco, passando davanti al cinema più piccolo del mondo, il Cinema dei Piccoli. Si arriva sulla terrazza del Pincio, giusto in tempo per il tramonto, e si finisce cenando a Le Jardin de Russie, il giardino progettato da Giuseppe Valadier dell’omonimo hotel (galleriaborghese.beniculturali.it).

Lo stilista delle star

Fondato da Michele Capalbo, che ha lavorato con Roberto Cavalli e Chiara Boni, La Jolie Fille (lajoliefille.it) è un brand romano, molto amato anche dalle star per i suoi abiti super femminili. L’atelier si trova in via Monserrato, un concentrato di boutique eccezionali, come quella di gioielli di Delfina Delettrez Fendi.

In un weekend a Roma, anche il palato vuole la sua parte

Tra le osterie più sincere di Prati c’è Trattoria della Barchetta ma qui trovi anche proposte più originali, come Carnal (carnal.it), il ristorante latino-americano di Roy Caceres. Ottime le empanadas, anche in versione veg e i cocktail al mezcal. Verso San Pietro, l’Edicola Erno, è specializzata in editoria indipendente.