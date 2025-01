Le ferie sono ancora lontane, ma già sogni i tuoi prossimi viaggi. La Bbc ha selezionato 25 mete più cool dove il turismo sostiene le comunità locali e aiuta anche a proteggere l’ambiente o preservare il patrimonio culturale. Eccole.

25 mete più cool: nuotare con i capodogli sull’isola Dominica

Nell’isola caraibica di Dominica puoi nuotare accanto ai capodogli in modo etico e sostenibile nella prima riserva mondiale progettata per salvaguardare questi giganti del mare. I permessi per farlo sono limitati, la l’esperienza è unica. Inoltre, potrai esplorare gole nascoste, imponenti cascate e assaporare i gusti della cucina locale.

25 mete più cool: a Naoshima, in Giappone, per scoprire l’arte

Se ami l’arte e l’architettura contemporanea, non puoi perderti l’isola di Naoshima, in Giappone. Qui potrai ammirare una delle iconiche sculture di zucca gialla punteggiate a pois di Yayoi Kusama e visitare i musei e meravigliose opere d’arte. A primavera aprirà il Nuovo Museo d’Arte.

25 mete più cool: escursioni sulle Dolomiti

Nell’anno del Giubileo, quando Roma sarà affollata di turisti e pellegrini, se vuoi goderti un angolo tranquillo dell’Italia perché non prendere in considerazione le Dolomiti? D’inverno puoi sciare, ma anche fare bellissime escursioni durante tutto l’anno. Oltre ad assaggiare i piatti tipici alpini.

25 mete più cool: le magiche aurore della Groenlandia

Non c’è nessun posto sulla Terra come la Groenlandia, l’isola più grande del mondo con una popolazione di meno di 57mila abitanti. Coperta da una vasta calotta glaciale e montagne spettacolari, ti conquisterà con i suoi fiordi maestosi. Puoi fare splendide escursioni e whale watching, oltre ad ammirare le magica aurore boreali.

Viaggi, l’anno del “Croeso” in Galles

Il Galles è pieno di splendidi parchi nazionali, maestosi castelli medievali e praticamente nessuna folla. Nel 2025 qui si celebra l’“Anno del Croeso”, cioè l’anno del benvenuto, che mette in mostra la cultura gallese, la lingua e le attrazioni invitando i visitatori godersi lo stato profondo di gioia che deriva dall’essere immersi nel momento.

Negli ultimi anni, il Galles si è posizionato in prima linea nei viaggi sostenibili e culturalmente focalizzati. Il turismo ha contribuito a svolgere un ruolo nel rilancio della lingua gallese e la nazione è nel bel mezzo di un programma pluriennale di 5 miliardi di sterline che utilizza i fondi del turismo per rendere le varie destinazioni più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Le altre 20 mete dove viaggiare nel 2025:

Terranova e Labrador occidentali, Canada Tucson, Arizona, Stati Uniti Australia occidentale Sri Lanka Panama Monti Rif, Marocco Bradford, Inghilterra Giordania Valle di Haa, Bhutan Hawaii, Stati Uniti Uzbekistan Haida Gwaii, Canada Costa Smeralda, Nicaragua Isola di Man Regione del Gilgi-Baltistan, Pakistan Azzorre Kansas City, Missouri, USA Bolivia Botswana Oslo, Norvegia

Leggi anche Grande West americano: viaggio on the road nelle terre dei cowboy

Leggi anche Viaggi e cultura, queste mostre sono imperdibili