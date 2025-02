Cerchi un hotel che coniughi comfort, paesaggi spettacolari, relax e silenzio, natura incontaminata e possibilità di praticare attività sportive? Il britannico «Guardian», in un articolo firmato da Sian Lewis, ha selezionato 10 strutture uniche sparse per l’Europa dove l’avventura outdoor è un must. Dalle Dolomiti italiane al Lake District inglese, passando per le Isole Faroe e l’Islanda, ecco 10 hotel per vivere esperienze davvero immersive a contatto con la natura.

Sonnwies – Dolomiti, Italia

Il Sonnwies, situato vicino a Luson in Alto Adige, è un hotel ideale per famiglie avventurose. Dal trekking alla mountain bike in estate allo sci in inverno, l’hotel dispone di una fattoria biologica e un’area per pony per i più piccoli. Il pernottamento per una famiglia di quattro persone parte da circa 455 euro a notte.

Stocks Hotel – Isole del Canale

Sark, isola senza auto nel Canale della Manica, ospita lo Stocks Hotel, l’unico della zona. Circondato da una costa frastagliata, offre attività come bicicletta e coasteering (trekking marino su scogliera) e naturalmente nuoto. Gli ospiti possono rilassarsi nella piscina riscaldata a energia solare e gustare cene preparate con prodotti dell’orto. Una camera doppia costa da circa 310 euro a notte.

Camp Ripan – Kiruna, Svezia

Questo resort presso Kiruna, la città più a nord della Svezia, è perfetto per attività tutto l’anno: sci e arrampicata sul ghiaccio in inverno; trekking e bici sotto il sole di mezzanotte in estate. Gli ospiti possono anche rilassarsi nell’esclusiva Aurora Spa. Una doppia parte da circa 140 euro a notte.

Wasdale Head Inn – Lake District, Inghilterra

Immerso in una valle remota del Lake District, questo hotel storico è vicino a Scafell Pike, la vetta più alta dell’Inghilterra, e vicino alle rive di Wastwater, il lago più profondo del Paese. È noto per la sua atmosfera rustica e accogliente, con un bar perfetto per rilassarsi dopo una giornata di escursioni. Le camere doppie costano da circa 180 euro a notte.

Canvas Hotel – Norvegia

Definito “l’hotel selvaggio più duro al mondo,” il Canvas Hotel in Telemark richiede di raggiungerlo a piedi o in bicicletta. Gli ospiti soggiornano in yurte (abitazioni simili a tende) di lusso e possono esplorare i dintorni in mountain bike, pescare o rilassarsi nella sauna yurta. Il pernottamento parte da circa 318 euro a persona a notte.

Another Place, The Machrie – Ebridi Interne, Scozia

Situato sull’isola di Islay – nelle Ebridi Interne della Scozia – questo rifugio fronte mare offre attività come gite in fat bike lungo i sentieri costieri, trekking nella natura selvaggia e gite in barca per avvistare la fauna selvatica. Dopo una giornata all’aperto, gli ospiti possono rilassarsi in una sauna o con un bicchiere di whisky locale. Una doppia costa da circa 353 euro a notte.

The Fish Hotel – Worcestershire, Inghilterra

Questo hotel nel cuore del suggestivo Cotswolds National Landscape, vicino al villaggio di Broadway, offre sistemazioni uniche come case sull’albero o capanne di pastori, offrendo agli ospiti la possibilità di fare escursioni in un territorio di straordinaria bellezza naturale. Nella vicina Farncombe Estate si può provare la falconeria o il tiro al piattello. Una camera doppia è disponibile da circa 238 euro a notte.

Hotel Føroyar – Isole Faroe

Sulle Isole Faroe, vicino alla capitale Tórshavn, sorge l’Hotel Føroyar, base ideale per esplorare i paesaggi selvaggi della zona. Tra le attività proposte, trekking e la visita alla cascata Múlafossur. Il costo per una doppia parte da circa 88 euro a notte.

Galgorm – Contea di Antrim, Irlanda del Nord

Questo hotel offre varie sistemazioni, dalle baite ai cottage, perfette per esplorare la Giant’s Causeway o le spiagge dei dintorni. Dopo una giornata di avventure, ci si può rilassare nelle vasche idromassaggio o vicino al fiume. Prezzi per una doppia da circa 215 euro a notte.

Ion Adventure Hotel – Islanda

Questo hotel islandese offre trekking tra le montagne, snorkeling nel Parco Nazionale di Þingvellir ed escursioni su cavalli locali. Dopo le attività, gli ospiti possono rilassarsi in un ambiente di design. Una doppia costa da circa 311 euro a notte.

Leggi anche Capsule hotel, qui le camere sono davvero mini