Le 10 spiagge più belle del mondo per il 2024 secondo TripAdvisor

E cco le spiagge più belle del mondo secondo TripAdvisor: soltanto una è in Italia

Dal Brasile all’Islanda, dai Caraibi all’Italia, TripAdvisor ha rivelato la classifica delle 10 migliori spiagge del mondo secondo il noto portale che raccoglie recensioni e forum di viaggio. Se ti serve un’ispirazione per le tue prossime vacanze estive, dai un’occhiata a questi paradisi.

Baia do Sancho, il paradiso terrestre è in Brasile

La migliore spiaggia del mondo, secondo TripAdvisor, è Baia do Sancho, sull’isola vulcanica di Fernando de Noronha. Situata a oltre 200 miglia al largo della costa del Brasile, l’isola ospita questa incredibile mezzaluna di sabbia finissima che dà su un mare turchese ricco di pesci colorati.

Dai Caraibi all’Australia

Al secondo posto in classifica c’è Eagle Beach, ad Aruba, una delle due spiagge caraibiche inserite nella top 10 del portale. Medaglia di bronzo per Cable Beach, nell’Australia occidentale.

La spiaggia islandese del “Trono di Spade”

Spiaggia di Reynisfjara, Islanda

La quarta spiaggia più bella del mondo, giudicata anche la prima nella top 10 europea, è la spiaggia di Reynisfjara a Vik, in Islanda, famosa per la sua sabbia nera e le imponenti formazioni rocciose che hanno fatto da cornice per molte scene del Trono di Spade.

La classifica delle 10 migliori spiagge del mondo

Baia do Sancho – Fernando de Noronha, Brasile

Eagle Beach – Aruba, Caraibi

Cable Beach – Broome, Australia

Spiaggia di Reynisfjara – Vik, Islanda

Grace Bay Beach – Turks e Caicos, Caraibi

Praia da Falesia – Algarve, Portogallo

Radhanagar Beach – Isola di Havelock, India

Spiaggia dei Conigli – Sicilia, Italia

Spiaggia di Varadero – Cuba, Caraibi

Ka’anapali Beach – Maui, Hawaii

E in Europa quali sono le spiagge più belle?

Oltre ad elencare le più belle spiagge del mondo per il 2023, TripAdvisor ha pubblicato anche la hit delle 10 migliori spiagge europee. Alle spalle della citata Spiaggia di Reynisfjara, troviamo Praia de Falesia ad Albufiera, in Portogallo: per TripAdvisor è il secondo arenile più affascinante del Vecchio Continente. Al terzo posto fra le europee troviamo l’unica spiaggia italiana che compare nelle due hit: si tratta delle meravigliosa Spiaggia dei Conigli di Lampedusa (settimo posto nel mondo).

La Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

La Spagna si è assicurata ben tre posti nella top 10 europea, con la spiaggia La Concha di San Sebastian al quarto posto, Playa de Muro a Maiorca al quinto posto e la spiaggia di Fuerteventura, Sotavento, nelle Isole Canarie, al nono.

La classifica delle 10 migliori spiagge in Europa

Spiaggia di Falassarna, Creta

Spiaggia di Reynisfjara – Vik, Islanda

Praia de Falesia – Albufeira, Portogallo

Spiaggia dei Conigli – Sicilia, Italia

Spiaggia La Concha – San Sebastian, Spagna

Spiaggia Playa de Muro – Maiorca, Spagna

Spiaggia di Falassarna – Creta, Grecia

Spiaggia di Nissi – Ayia Napa, Cipro

Laguna di Balos – Creta, Grecia

Spiaggia di Sotavento – Fuerteventura, Spagna

Plage du Sillon – Bretagna, Francia