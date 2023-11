Cani buongustai, apre il primo ristorante per Fido

È stato inaugurato a Roma il primo ristorante gourmet per cani. Da "Fiuto", l'amore per gli animali e la passione per la buona cucina si fondono in un'esperienza gastronomica unica nel suo genere

La scena gastronomica romana si arricchisce di un locale originale che risponde alle esigenze dei proprietari di cani, non sempre disposti a concedersi cenette gourmet lasciando a casa i propri cuccioli. Si tratta del ristorante “Fiuto,” inaugurato di recente, che dispone di due cucine distinte in grado di offrite un menù prelibato per gli avventori “umani” e un altro, altrettanto curato, rivolto agli ospiti a quattro zampe.

Condividere un’esperienza gourmet con Fido

Fiuto Drink & Food, situato nelle vicinanze di Ponte Milvio, è un ristorante dall’atmosfera raffinata e di design, con una particolarità: presenta un menù dedicato espressamente agli amici a quattro zampe, che viene attentamente elaborato da un nutrizionista veterinario. Il posto giusto per chi desidera condividere un’esperienza culinaria con il proprio cane, offrendogli un pasto di qualità in un ambiente accogliente.

Cibo bollito per i cani gourmet

Da “Fiuto” i cani sono accolti con lo stesso rispetto riservato ai loro padroni. Il cibo, preparato in modo simile a quello umano, è bollito senza aggiunta di condimenti come olio, sale o spezie, garantendo una dieta sana e equilibrata agli amici a quattro zampe.

Il menù per cani: dall’arista al merluzzo

Uno degli elementi distintivi di Fiuto è l’attenzione all’impiattamento, curato con la stessa dedizione riservata ai clienti umani. Le ciotole vengono disposte sotto al tavolo, offrendo ai cagnolini portate da leccarsi i baffi. La proposta gastronomica per i cuccioli comprende varie tipologie di bowls con riso, proteine e verdure, ma anche piatti più sofisticati come l’arista con zucchine e carote alla julienne, il merluzzo con ricotta e zucchine bollite, i bocconcini di pollo e purè di patate e le uova con vellutata di piselli a fontina. Non manca nemmeno la “Torta dog” e, come bevande si può ordinare una serie di estratti di frutta a verdura. Tutti i piatti sono preparati utilizzando solo prodotti di alta gamma, garantendo un’esperienza culinaria di qualità anche per gli amici a quattro zampe.

Un ristorante dog friendly dall’idea di tre soci

Il ristorante è nato dall’idea dei tre soci, Mario Turano (agente immobiliare), Marco Turano (barman) e Alessandro Praticò (manager di una multinazionale). Un locale che si vanta di essere il primo del genere non solo nella Capitale e in Italia, ma addirittura in Europa.

Un addestratore di cani presente nel locale

I titolari del ristorante si sono attrezzati affinché all’interno del ristorante non sorgano litigi fra gli ospiti pelosi. È infatti presente nel locale un addestratore di cani che vigila sul comportamento degli amici a quattro zampe in modo che non rechino disturbo ai clienti.