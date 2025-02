Las Vegas non è solo la capitale mondiale del gioco d’azzardo, ma anche una delle destinazioni turistiche più eclettiche e spettacolari al mondo. In un recente articolo, la rivista statunitense «Forbes» ha elencato alcune delle esperienze culturali e di intrattenimento imperdibili della città americana che non dorme mai, che spaziano dai voli in elicottero sopra la Strip ai modernissimi spazi espositivi degli hotel, passando per installazioni artistiche, teatri innovativi e impianti sportivi all’avanguardia.

Una vista dall’alto con Maverick Helicopters

Ammirare Las Vegas dall’alto è un’esperienza senza pari, e i tour in elicottero di Maverick Helicopters offrono la possibilità di sorvolare la Strip e i dintorni con viste mozzafiato. Le opzioni vanno da brevi sorvoli panoramici a escursioni più estese fino al Grand Canyon. Per chi cerca un’esperienza ancora più esclusiva, ci sono anche voli dedicati a eventi speciali come il festival musicale Coachella.

Golf oltre ogni immaginazione

Las Vegas offre un’esperienza fuori dal comune con Swingers, il minigolf del Mandalay Bay Resort and Casino. Con quattro campi a tema e un’atmosfera da luna park, questo luogo combina sport e divertimento con cocktail creativi e una colonna sonora curata da un DJ. Un’esperienza di socializzazione competitiva che reinventa il concetto di minigolf.

La spettacolare Sphere

Inaugurata nel 2023, la Sphere è una delle attrazioni più iconiche di Las Vegas. Questa enorme struttura sferica da 2,3 miliardi di dollari vanta un’esosfera LED di 580.000 piedi quadrati e un sistema audiovisivo rivoluzionario. La sua tecnologia permette di vivere concerti e film immersivi con un livello di coinvolgimento mai visto prima. Tra gli spettacoli proposti, spiccano le performance degli U2 e il film Postcard from Earth di Darren Aronofsky.

Le collezioni d’arte nascoste nei resort

Anche se Las Vegas non ha un museo d’arte ufficiale, le sue strutture alberghiere ospitano collezioni straordinarie. L’Empathy Suite del Palms Casino Resort, creata da Damien Hirst, è un vero e proprio museo abitabile, mentre il Fontainebleau espone opere monumentali come Lovers #3 di Urs Fischer. Resorts World Las Vegas e MGM Resorts offrono inoltre percorsi d’arte interattivi con opere di artisti contemporanei e storici.

Symphony Park, cuore culturale di Las Vegas

Questo distretto ospita lo Smith Center for the Performing Arts e il Discovery Children’s Museum, oltre a essere il futuro sito del Las Vegas Art Museum. Il parco è il centro della scena artistica della città, con spettacoli di Broadway, concerti jazz e performance teatrali che ne fanno un punto di riferimento per gli amanti di musica e teatro.

Cinema d’autore al Beverly Theater

Grazie alla filantropa Beverly Rogers, Las Vegas ha finalmente un cinema indipendente d’eccellenza. Il Beverly Theater, dotato di tecnologie audiovisive all’avanguardia, proietta grandi classici e film contemporanei e ospita eventi culturali e musicali, arricchendo l’offerta artistica della città.

I musei che raccontano Las Vegas

Il Neon Museum celebra le storiche insegne luminose della città, restaurandole ed esponendole in un contesto suggestivo. Il Mob Museum, invece, esplora la storia della criminalità organizzata a Las Vegas con mostre interattive e testimonianze affascinanti. Due tappe imperdibili per chi vuole conoscere il lato storico della città.

Allegiant Stadium: il tempio dello sport

Con l’arrivo dei Las Vegas Raiders della NFL, l’Allegiant Stadium è diventato un’icona sportiva della città. Il suo design futuristico e i tour guidati offrono un’opportunità unica per scoprire le aree esclusive della struttura, inclusi gli spogliatoi e la cabina di trasmissione.

City: un’opera di land art nascosta

Realizzata dall’artista Michael Heizer in oltre cinque decenni, City è una monumentale installazione di land art nel deserto del Nevada. L’accesso è limitato a pochi visitatori al giorno, rendendo questa esperienza ancora più esclusiva e suggestiva.

Area 15: un’esperienza immersiva

Questo vasto complesso di intrattenimento combina arte, tecnologia e interattività in un mix surreale di attrazioni. Da installazioni luminose a esperienze immersive come Meow Wolf’s Omega Mart, Area 15 è una destinazione che offre sorprese a ogni angolo, con eventi sempre nuovi.

Leggi anche I viaggi da fare per il New York Times: scopri le mete italiane

Leggi anche Stati Uniti on the road: le cose da sapere prima di partire