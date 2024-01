Le città più romantiche d’Europa dove trascorrere San Valentino

S tai pensando a un viaggio con la persona che ami per festeggiare il giorno degli innamorati? Ecco cinque mete dove trascorrere momenti indimenticabili

Manca quasi un mese a San Valentino, ma è già il momento di cominciare a organizzarsi. Specialmente se hai intenzione di fare un viaggio insieme alla persona che ami, o magari sorprenderla con una vacanza romantica e indimenticabile. Già, ma dove andare? Ecco cinque destinazioni in Europa che sapranno incantarvi con la loro atmosfera, la loro storia e la loro bellezza.

La città dell’amore: Parigi

Parigi è la città dell’amore per eccellenza, la meta ideale per celebrare il vostro legame. Potrete passeggiare lungo la Senna, ammirare la Torre Eiffel illuminata, visitare il Louvre e il Museo d’Orsay, fare shopping sugli Champs-Élysées. Cenare in un ristorante chic o in una brasserie accogliente. Parigi vi offrirà mille occasioni per scattare foto romantiche e vivere momenti magici.

San Valentino in gondola a Venezia

Venezia è un’altra città che incarna il romanticismo, con i suoi canali, le sue gondole, i suoi palazzi e le sue chiese. Potrete perdervi tra le calli, scoprire i tesori nascosti della Serenissima, ammirare il tramonto da Piazza San Marco, assistere a un’opera al Teatro La Fenice. E poi gustare un gelato o un spritz in una piazzetta. Venezia vi farà sentire come in un sogno.

Il fascino di Praga

Anche Praga è una città perfetta per trascorrervi il giorno di San Valentino. Vi stupirà con la sua bellezza, la sua eleganza e il suo fascino. Potrete passeggiare sul Ponte Carlo, visitare il Castello e la Cattedrale di San Vito, ammirare l’orologio astronomico e la statua del Bambino Gesù di Praga. Ma anche assaporare una birra o un vin brulé in un pub tradizionale, ascoltare musica classica o jazz in una sala da concerto. Praga vi regalerà emozioni indimenticabili.

San Valentino a Lisbona

Lisbona è una città che vi conquisterà con il suo carattere, la sua vivacità e la sua allegria. Potrete salire sui famosi tram gialli, visitare il Monastero dos Jerónimos e la Torre di Belém, ammirare il panorama dal Castello di San Giorgio. Assaggiare i pastéis de nata e il bacalhau, ballare il fado in una casa di fado, fare un’escursione a Sintra o a Cascais. Lisbona vi farà riscoprire ancora più innamorati.

I fiori di Amsterdam

Amsterdam è una città che vi sedurrà con la sua originalità, la sua libertà e la sua creatività. Potrete pedalare lungo i canali, visitare il Museo Van Gogh e il Rijksmuseum, ammirare i fiori al mercato dei fiori, fare una crociera sul fiume Amstel. E poi degustare una birra o un caffè in un café o in un coffeeshop, fare una gita a Zaanse Schans o a Volendam. L’ideale per chi si vuole divertire.