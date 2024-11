Le temperature sono sempre più rigide e già non ne puoi più del freddo. Finite le vacanze autunnali, sogni di poter scappare in un luogo dove prendere il sole in inverno. Ma quali sono le località nel mondo meglio indicate per rilassarsi, magari sotto un ombrellone? Per una vacanza soleggiata, dovrai prendere un aereo e magari raggiungere Buenos Aires o Zanzibar. Ecco le quattro mete invernali più calde.

Il fascino frenetico di Buenos Aires

Con una temperatura media a gennaio di circa 25 gradi centigradi, e nove ore di sole al giorno, Buenos Aires è al primo posto tra le località dove recarti se desideri una vacanza sotto il sole. Conosciuta come la “Parigi del Sud America”, la capitale dell’Argentina è una città eclettica e culturalmente vivace.

Di giorno, le strade di quartieri come Palermo, Almagro e San Telmo sono piene di turisti, appassionati di calcio locali e caffè all’aperto affollati. La vita notturna è altrettanto frenetica, con la musica latina nei locali e intensi spettacoli di tango.

Le spiagge bianche di Barbados

Sull’isola caraibica di Barbados, a gennaio le temperature sono in media di 26 gradi e si può godere del sole per nove ore al giorno. Le sabbie bianche e le acque turchesi attirano turisti da tutto il mondo, soprattutto nelle località più lussuose, che si trovano sulle coste occidentali.

La costa orientale intorno alla città di Bathsheba è più famosa per le aree di surf, mentre più a sud, verso Carlisle Bay, si può fare immersione e scoprire relitti subacquei. Se, invece, vuoi scoprire le aree interne, vale la pena esplorare la capitale Bridgetown, una fiorente città piena di locali di rum e vie dello shopping.

Zanzibar, per prendere il sole in inverno

Qui, a gennaio le temperature medie sono di 28 gradi e si può godere di otto ore di sole al giorno. L’arcipelago si trova a sole due ore da Dar es Salaam in traghetto e offre ai visitatori una miriade di spiagge incontaminate e paradisiache, le cui acque ospitano gruppi di delfini e colorate barriere coralline.

Oltre al relax esotico e allo snorkeling, questa destinazione dell’Oceano Indiano offre piantagioni di spezie e il fitto e paludoso Parco Nazionale Jozani-Chwaka, dove vivono molti animali esotici. Le isole principali sono Pemba e Unguja, sede della capitale dell’isola e della sua Stone Town, patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Il sole in inverno a Ho Chi Minh

Nella seconda città del Vietnam le temperature a gennaio sono in media di circa 27 gradi centigradi e si può godere di otto ore di sole al giorno. Ho Chi Minh si trova nell’estremità meridionale del Paese, di cui è il cuore economico.

Il Quartiere Cinese e il Distretto 1, dove si trovano molte delle principali attrazioni, come il Teatro dell’Opera e la cattedrale di Notre Dame, testimoniano l’influenza dei vicini Paesi asiatici e del periodo coloniale francese.

