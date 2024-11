Ogni volta che parti per uno dei tuoi viaggi, ti diverti a pubblicare sui social network, soprattutto su Instagram, le immagini delle località appena visitate. E poi controlli spesso se ai tuoi amici e conoscenti sono piaciute, quanti like hai ricevuto. Inutile negarlo: ormai i giudizi positivi lasciati dai follower influenzano talvolta anche le nostre giornate: un commento cattivo può deprimerci.

Le città più instagrammabili del mondo

Fare il pieno di like quando si è in viaggio, non è difficile. Ma ci sono alcune città che sui social network hanno un appeal che le altre non raggiungono. Un po’ perché sono più pittoresche, e un po’ perché considerate di tendenza. Quali sono?

A questa domanda ha risposto un sondaggio degli esperti di viaggio di Titan Travel, che hanno analizzato i dati di ricerca su Instagram, TikTok e Google per fare una lista delle città più “instagrammabili” dove recarsi in autunno. Quindi, se hai pensato di fare un viaggio o un weekend alla scoperta di una nuova città, a meno che tu non voglia sperimentare uno dei travel trends del 2024, metti queste località in cima alla lista dei tuoi desideri.

Il fascino di Londra

Al primo posto tra le città più “instagrammabili” del mondo, per il secondo anno consecutivo, c’è Londra. La capitale del Regno Unito vanta oltre 160 milioni di post su Instagram, oltre a una manciata di attrazioni fotogeniche soprattutto in autunno. Tra queste, primeggiano il London Eye, il Big Ben e la Torre di Londra.

Viaggi, in autunno scegli Parigi

Seconda nella classifica delle città più instagrammabili del mondo è Parigi: la casa della Torre Eiffel. Secondo il sondaggio, la capitale francese ha registrato un aumento del 90,79% nelle ricerche di Google negli ultimi tre anni e ha oltre 143 milioni di post solo su Instagram.

Istanbul, la città tra due mondi

Se programmi un viaggio in Turchia, sappi che Istanbul ti farà fare il pieno di like. Questa città è, infatti, terza nella lista delle più ricercate sui social network. La capitale turca si trova a cavallo tra Asia ed Europa, divise qui dallo stretto del Bosforo che rende lo skyline sul lungomare brillante da qualsiasi angolo lo si voglia fotografare.

Viaggi, a New York fotografa il Central Park

La Grande Mela è la quarta città più instagrammabile per i viaggi autunnali. Basta dare uno sguardo al Central Park in questo periodo dell’anno per capire il perché. Secondo il sondaggio, proprio Central Park è il punto di riferimento più popolare sui social network e vanta oltre 8,5 milioni di post su TikTok e Instagram.

I grattacieli di Dubai

Se vuoi fotografare le foglie autunnali non andare a Dubai. Ma se vuoi fare il pieno di like, sì. Infatti, questa città è quinta nella classifica con oltre 123 milioni di post su Instagam, molti dei quali dedicati al Burj Khalifa e al Burj Al Arab.

Tra le altre località instagrammabili, ci sono Nizza, in Francia, e Miami e Los Angeles negli Stati Uniti. Ma anche Barcellona e Tokyo.

