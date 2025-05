Airbnb amplia la propria offerta lanciando i servizi a domicilio: sulla popolare piattaforma online si potranno prenotare parrucchiere, make-up, uno chef o un personal trainer. Lo ha annunciato l’amministratore delegato, Brian Chesky, durante un evento organizzato a Los Angeles per lanciare una versione rinnovata dell’app più diffusa tra i viaggiatori.

Airbnb amplia la sua offerta: arrivano i «servizi»

«Gli hotel offrono qualcosa che noi non avevamo, cioè i servizi», ha detto Chesky, aggiungendo che l’intenzione è quella di «offrire il meglio di entrambi i mondi: case fantastiche e comfort che le rendono ancora più speciali». I servizi potranno in realtà essere richiesti anche a casa propria, aprendo il portale anche agli utenti che non stanno programmando alcun viaggio. «Spesso le persone scelgono di soggiornare in un hotel per i servizi offerti, come il servizio in camera, la palestra o la spa. Da oggi, sarà possibile usufruire di questi e molti altri servizi direttamente al proprio alloggio Airbnb», afferma la società in una nota.

Verificata l’identità dei fornitori

La proposta di Airbnb sarà divisa in tre categorie: alloggi, servizi ed esperienze (introdotte una decina di anni fa per chi vuole unirsi alla gente del posto per un corso di cucina o una passeggiata in un quartiere di tendenza, per esempio).

L’identità dei fornitori dei servizi a domicilio sarà verificata dalla app in modo simile a quella di chi mette in affitto gli alloggi, ma in più sono richieste licenze e certificazioni ufficiali, secondo le normative locali.

«La qualità dei Servizi Airbnb viene verificata valutando competenze e reputazione degli host – spiega Airbnb -. In media, gli host di servizi vantano 10 anni di esperienza, hanno completato la procedura di verifica dell’identità di Airbnb e sono tenuti a presentare licenze e certificazioni pertinenti. Tra loro figurano chef di ristoranti stellati Michelin, fotografi pluripremiati e allenatori rinomati. Gli ospiti possono scegliere tra una vasta gamma di offerte che spazia da pasti pronti a prezzi accessibili a sessioni di allenamento quotidiane con personal trainer rinomati, oltre a offerte create in esclusiva e disponibili solo su Airbnb. Non è necessario essere in viaggio o soggiornare in un alloggio Airbnb per usufruire dei servizi: è possibile prenotarli anche nella propria città».

Disponibili 10 tipologie di servizi in 260 città

Al lancio saranno disponibili 10 categorie in 260 città, a cui si aggiungeranno regolarmente nuove attività e destinazioni come chef, servizi fotografici, massaggi, trattamenti benessere, allenamenti personalizzati (lezioni di yoga, fitness, HIIT e altro ancora con personal trainer), trattamenti capelli, trucco, trattamenti unghie, pasti pronti e catering.

La nuova versione dell’app Airbnb

La nuova versione dell’app accompagnerà l’utente lungo tutte le fasi del viaggio: «Dopo la prenotazione dell’alloggio, vengono proposti servizi ed esperienze personalizzati in base alla destinazione e ai compagni di viaggio. All’arrivo a destinazione sarà fornito un programma dettagliato con le informazioni per il check-in e un riepilogo giornaliero delle prenotazioni. Per tutta la durata del soggiorno saranno inoltre suggerite le esperienze disponibili nelle vicinanze», conclude la nota di Airbnb.

