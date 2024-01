Le tre capitali europee della cultura per il 2024

L e capitali europee della cultura per il 2024 sono delle città poco conosciute, ma tutte da scoprire

Tartu in Estonia, Bad Ischl in Austria e Bodø in Norvegia sono state nominate capitali europee della cultura del 2024. Per dodici mesi ospiteranno eventi speciali, festival, mostre e spettacoli. Un’occasione perfetta per scoprire questi centri forse poco noti, ma sicuramente ricchi di fascino.

Tartu, Estonia

Seconda città più grande dell’Estonia dopo la capitale Tallinn, Tartu è sede di una delle università più antiche del Nord Europa. Simbolo della città è il “Kissing Students”, una scultura di due studenti che si baciano sotto un ombrello che si trova al centro di una fontana nella piazza centrale. Famosa per la letteratura, l’arte e il teatro estone, la città baltica sorge lungo le sponde del fiume Emajogi fra parchi pittoreschi, architettura neoclassica, ristoranti, bar e boutique. Da visitare è Supilinn (Soup Town), un ex quartiere dei bassifondi del XIX secolo con case in legno ben conservate, abitate per lo più da artisti. Un altro luogo popolare è la Cantina delle polveri da sparo, un sito storico costruito per ordine di Caterina II di Russia prima che fosse convertito in un deposito di birra e quindi in un ristorante pub.

Bad Ischl, Austria

Questa città termale austriaca, a est di Salisburgo, si trova nella regione alpina del Salzkammergut, dove trascorreva le vacanze estive l’ex sovrano asburgico Francesco Giuseppe. Bad Ischl, che si trova su una penisola formata dai fiumi Ischl e Traun, una località pittoresca sia d’estate che d’inverno. Il lungo fiume, noto per i suoi parchi lussureggianti e i giardini fioriti, è un popolare sentiero pedonale. La città ispirò numerosi artisti nel corso dei secoli, tra cui Gustav Klimt, Johannes Brahms e Franz Schubert. La cerimonia ufficiale di apertura di questa capitale della cultura del 2024 si svolgerà alla fine di gennaio, con concerti, spettacoli e l’inaugurazione di una mostra.

Bodo, Norvegia

Con il 2024 che si prevede sarà un buon anno per vedere l’aurora boreale in tutto il suo splendore, non c’è mai stato un momento migliore per dirigersi verso una zona di aurora – e Bodø in Norvegia è un buon punto di partenza. Poiché Bodø si trova appena sopra il circolo polare artico, è un buon posto per osservare l’aurora boreale. La città sarà anche la prima capitale europea della cultura nell’Artico: si tratta quindi di un evento fondamentale. Ma la destinazione offre il meglio di entrambi i mondi (forse il motivo per cui quest’anno è una delle città della cultura) con spettacolari esperienze nella natura e una vivace vita cittadina. Bodø è davvero il luogo in cui la natura dà il meglio di sé: con splendide cime montuose, spiagge bianche, magnifici ghiacciai e il flusso di marea più forte del mondo. Inoltre, il sole di mezzanotte è visibile dal 2 giugno al 10 luglio. Meritano una visita anche la Cattedrale di Bodø (Bodø Domkirke in norvegese), nonché i musei Nordland e Norwegian Aviation, che contribuiscono tutti alla ricca offerta culturale della destinazione.