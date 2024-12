Fra caccia ai regali di Natale, pranzi interminabili e impegnative riunioni di famiglia spesso arrivi al 26 dicembre con le pile scariche. E una discreta voglia di staccare la spina. Con le scuole chiuse, il lavoro meno frenetico e le persone che sembrano più propense a rallentare, la settimana tra Natale e Capodanno potrebbe essere un momento perfetto per concederti una pausa rigenerante. E anche per riflettere sull’anno che sta per concludersi e prepararti per quello che verrà. Lonely Planet ha selezionato i migliori luoghi dove trascorrere una vacanza ideale per chi cerca un po’ di relax, lontano dal caos quotidiano, ricaricando le batterie per affrontare al meglio il 2025.

Polinesia Francese

La Polinesia francese, angolo paradisiaco nel Pacifico meridionale, si compone di 118 isole bagnate da acque cristalline e resort da sogno dove praticate ogni tipo di attività acquatica. Dallo snorkeling al surf, dalle crociere turistiche all’osservazione delle balene. Fra i suggerimenti di Lonely Planet una visita al mercato di Pape’ete, capitale della Polinesia, per assaporare frutta fresca, pesce crudo marinato e firifiri (una ciambella al cocco) e due hotel di alto livello: l’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa e il The Brando, l’esclusivo resort sull’isola privata della defunta leggenda di Hollywood, Marlon Brando.

Montreux, Svizzera

Montreux, cittadina incantevole situata sulle rive del Lago di Ginevra, è meta perfetta per rilassanti passeggiate sul lungolago. Anche se gli appassionati di sci possono raggiungere il comprensorio sciistico di Les Rochers-de-Naye. Da segnalare in città l’interessante Castello di Chillon e la statua di Freddie Mercury a ricordo dell’amore dei Queen per la cittadina dove registrarono 6 album. Lonely Planet consiglia di gustare la tradizionale fonduta all’hotel Mona Montreux. E di soggiornare presso l’esclusivo Fairmont Le Montreux Palace, in stile Belle Époque, possibilmente in una camere con vista sul lago.

Leadville, Colorado

Leadville, la città più alta degli Stati Uniti (3094 m), è il posto ideale per un’esperienza invernale lontano dalla folla di località più famose come Aspen. Tra le attività suggerite da Lonely Planet, oltre ovviamente a sci e lo snowboard presso il comprensorio di Ski Cooper (26 km di piste), un viaggio panoramico sulla Leadville Railroad attraverso la Pike-San Isabel National Forest. E una visita alla National Mining Hall of Fame, dedicato al lavoro dei minatori nella regione. Per una cena unica, Lonely Planet segnala il Tennessee Pass Cookhouse, raggiungibile con ciaspole o sci e per un soggiorno storico, il Delaware Hotel, costruito alla fine dell’Ottocento.

Cleveland, Ohio

La vasta offerta culturale e gastronomica caratterizza Cleveland, inserita fra le mete perfette per un viaggio post-natalizio. La città ospita musei di rilevanza internazionale, come il Cleveland Museum of Art e il Museum of Contemporary Art Cleveland, mentre la Rock & Roll Hall of Fame conserva cimeli di leggende musicali. Sul fronte gastronomico, il sito della storica guida di viaggi segnala «LJ Shanghai per la cucina di Shanghai, su Ginko per quella giapponese, su L’Albatros per quella francese, su Amba per quella indiana o su Batuqui per quella brasiliana». Per soggiornare, consigliato l’Hotel Cleveland, recentemente ristrutturato, che unisce comfort ed eleganza vintage.

Salisburgo, Austria

La città di Wolfgang Amadeus Mozart è la meta ideale per vivere la magia del Natale anche dopo il 25 dicembre. Il suo pittoresco Christkindlmarkt, sottolinea Lonely Planet, è attivo fino al 1° gennaio. Da non perdere la casa natale del grande compositore e il Mozart’s Birthplace Museum. Per una cena storica il St. Peter Stiftskulinarium, e per un soggiorno lussuoso l’Hotel Schloss Mönchstein, un castello trasformato in hotel, che offre comfort e una vista mozzafiato.

Victoria, Canada

Victoria, la capitale della British Columbia, è stata selezionata per il clima mite, la vista sul mare e l’architettura vittoriana. La città ospita i Butchart Gardens, bellissimi anche d’inverno, con annesso il Blue Poppy Restaurant. Pausa per il tè pomeridiano: Lonely Planet segnala Abkhazi Garden, Fairmont Empress e Pendray Inn. Per il pranzo Red Fish Blue Fish, cena allo Zambri’s. Per dormire, consigliato il Fisherman’s Wharf Floating Bed & Breakfast, una barca galleggiante che offre una vista spettacolare sul porto.

Newport Beach, California

Grazie a temperature miti, mare e possibilità di escursioni sulla costa, Newport Beach viene inserito da Lonely Planet come una delle mete top per trascorrere una rigenerante vacanza post natalizia. Fra le attività da non perdere le crociere per osservare le balene grigie in migrazione. Per una cena a base di pesce fresco, suggerito lo storico ristorante The Cannery, per dormire il Lido House Hotel.

