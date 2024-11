Un viaggio da pianificare per il 2025? American Express Travel ha rilasciato la sua lista delle destinazioni più trendy per il prossimo anno, basata sulle abitudini di viaggio dei titolari della carta di credito e sui consigli degli esperti di Amex Travel. Se sei in cerca di un’esperienza fuori dal comune, che unisca paesaggi mozzafiato, cultura e relax, queste sono le mete che dovresti considerare.

Brisbane, Australia: vibrante alternativa a Sydney

Sebbene Sydney sia la meta più conosciuta dell’Australia, Brisbane riesce a conquistare con la sua atmosfera rilassata e la perfetta fusione tra urbanizzazione e natura. Qui il ritmo della vita è più tranquillo, ma non meno affascinante. A partire dai vivaci mercati cittadini e dalle gallerie d’arte moderna, fino alle passeggiate lungo il fiume, Brisbane offre un’atmosfera unica che permette di vivere la città a un passo dal mare. Senza contare le numerose opportunità di escursioni nei dintorni, che vanno dalle spiagge di Moreton Bay ai parchi naturali nel Queensland.

Bretagna, Francia: fra romanticismo e buona cucina

Se Parigi è la meta più classica, la Bretagna è una proposta di viaggio affascinante e autentica. La regione, con le sue scogliere a picco sull’oceano, è un rifugio ideale per chi cerca tranquillità senza rinunciare alla cultura. I sentieri costieri come il GR34 sono un invito per gli amanti del trekking, mentre città dall’impronta medievale come Dinan o Saint-Malo, fra chiese gotiche e pittoresche stradine, raccontano una storia che affonda nelle radici celtiche della regione. La cucina bretone, a base di pesce freschissimo e galette (sottili crepes salate fatte con farina di grano saraceno) completa l’esperienza.

Pexels

Franschhoek, Sudafrica: dedicato ai buongustai

Se il vino è la tua passione, Franschhoek in Sudafrica è una destinazione da non perdere. Questa piccola valle, famosa per i suoi vigneti, è conosciuta come la capitale gastronomica del Paese. Oltre a essere un paradiso per gli amanti del vino, con tour e degustazioni nelle migliori cantine locali, Franschhoek è anche sede di ristoranti stellati Michelin. Con il suo mix di tradizione e innovazione culinaria, questo angolo del Sudafrica offre esperienze che vanno ben oltre la semplice visita enologica.

Koh Samui, Thailandia: 2025 fra cielo e mare

Koh Samui, una delle isole più rinomate della Thailandia, è un paradiso tropicale lontano dalle folle. Spiagge di sabbia bianca, palme ondeggianti e acque cristalline creano un ambiente perfetto per chi cerca pace e tranquillità. Le opzioni per gli sport acquatici, come snorkeling e immersioni, sono infinite, ma l’isola è anche un luogo ideale per praticare yoga o semplicemente rilassarsi con un cocco fresco all’ombra. Senza la frenesia di altre destinazioni thailandesi, Koh Samui è la scelta ideale per chi vuole unire il benessere fisico e mentale al relax.

Macao, Cina: storia e vita notturna

foto shutterstock

Macao è la versione asiatica di Las Vegas, ma con un tocco in più. Questa piccola regione autonoma della Cina è famosa per i suoi casinò e la sua vivace vita notturna, ma ciò che la rende unica è la sua fusione di influenze portoghesi e cinesi. Passeggiando per le sue strade, si può notare l’architettura coloniale affiancata da templi buddhisti e palazzi moderni. La sua cucina, che offre un mix inedito di piatti portoghesi, cinesi e di altre tradizioni asiatiche.

Moab, Utah: la natura selvaggia degli Stati Uniti

Per gli appassionati di outdoor, Moab, nello stato dell’Utah, è una tappa imperdibile. Circondata da due dei parchi nazionali più spettacolari degli Stati Uniti – Arches e Canyonlands – Moab è la base ideale per esplorare alcuni dei paesaggi più incredibili del mondo. Le formazioni rocciose che si ergono verso il cielo, i canyon scolpiti dal vento e le distese desolate creano uno scenario mozzafiato che attira escursionisti, scalatori e fotografi.

Nikko, Giappone: un rifugio spirituale per il 2025

A solo due ore da Tokyo, Nikko è il luogo perfetto per chi cerca un rifugio di pace e serenità. Questa piccola cittadina, immersa tra le montagne giapponesi, è famosa per i suoi templi storici, tra cui il celebre Toshogu, dedicato al fondatore dello shogunato Tokugawa. Oltre ai siti spirituali, Nikko offre un’incredibile bellezza naturale, con cascate, laghi e sentieri che invitano al trekking.

Pexels

Paros, Grecia: il fascino tranquillo delle Cicladi

Paros è un’alternativa perfetta a Mykonos per chi cerca una Grecia più autentica e meno turistica. Conosciuta per le sue spiagge incantevoli e i suoi pittoreschi villaggi bianchi, Paros offre un’atmosfera più rilassata rispetto alle isole più famose delle Cicladi. Fra le strade acciottolate di villaggi come Naoussa e Parikia obbligatoria una sosta in una delle tante taverne tradizionali che offrono gli immancabili piatti greci: dal moussaka al polpo alla griglia, dal saganaki ai souvlaki.

San Paolo, Brasile: la metropoli che non dorme mai

San Paolo è una delle città più dinamiche del mondo, un punto di incontro per culture, arti e tendenze globali. Se sei in cerca di una metropoli vibrante e cosmopolita, San Paolo non ti deluderà. La scena artistica della città è tra le più vivaci del Sud America, con gallerie moderne, musei e spazi dedicati alla street art. La gastronomia è un’altra delle principali attrazioni, con una varietà di piatti che riflettono la multiculturalità della sconfinata città. La vita notturna è altrettanto vivace, con locali che offrono musica dal vivo, feste e atmosfere uniche.

Sun Valley, Idaho: un 2025 fra sport e relax

Sun Valley è la meta perfetta per chi cerca una destinazione che combini attività all’aria aperta e momenti di puro relax. Conosciuta come una delle migliori località sciistiche degli Stati Uniti, Sun Valley offre anche una grande varietà di attività estive, tra cui mountain bike, escursioni e passeggiate a cavallo. Dopo una giornata di sport, i visitatori possono rilassarsi in una delle numerose spa della zona, per recuperare energia tra un massaggio e un trattamento benessere.

Leggi anche L’Instagram cinese che rivoluziona il senso del viaggio

Leggi anche Viaggi in Antartide, è boom di prenotazioni