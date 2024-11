Nel 2025, il mondo dei viaggi si apre a nuove frontiere di esplorazione condivisa e interazione collettiva. Secondo “Travel Trends 2025: la ricerca di esperienze collettive e di condivisione“, il report annuale di Skyscanner, il prossimo anno i viaggiatori saranno più che mai orientati verso mete ed esperienze che incoraggiano la connessione e il senso di comunità. Questo desiderio di partecipazione emerge chiaramente dall’analisi dei dati raccolti da oltre 20mila viaggiatori intervistati globalmente, che ha messo in luce nuove destinazioni e trend che guideranno le scelte di viaggio per i prossimi dodici mesi.

Investire nei viaggi rimane una priorità

Nonostante l’incertezza economica, il 2025 vedrà un aumento della spesa dedicata alle vacanze, con il 34% dei viaggiatori italiani che prevede di destinare più risorse rispetto allo scorso anno per i voli. La tendenza è simile anche per le sistemazioni, con un quarto degli italiani pronto a investire di più sugli alloggi. Il 62% degli intervistati ritiene il prezzo dei voli determinante nella scelta della destinazione, seguito dal costo degli hotel (58%) e delle consumazioni (26%). Inoltre, l’83% degli italiani intende viaggiare come nel 2024 o persino di più, con una preferenza per soluzioni che assicurino il miglior rapporto qualità-prezzo.

L’influenza dei social media

Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner, ha sottolineato come l’opzione ‘Ovunque’ della piattaforma sia particolarmente apprezzata in Italia: «Questa funzione permette ai viaggiatori di esplorare opzioni alternative in linea con il proprio budget, favorendo una flessibilità che è sempre più centrale nelle scelte di viaggio». Anche i social media si confermano influenti, ispirando il 37% dei viaggiatori, seguiti dal passaparola (32%).

Viaggi esperienziali e condivisi: il 2025 come anno della comunità

Il 2025 sarà caratterizzato da un trend di esperienze collettive che mirano a coinvolgere i viaggiatori in attività immersive. Questo approccio, che valorizza il senso di appartenenza, sta orientando l’industria dei viaggi verso una nuova visione della socialità in movimento, che sviluppa attraverso diverse tendenze. Ad esempio, il 43% dei viaggiatori italiani ha dichiarato di voler seguire eventi sportivi all’estero, non solo per una questione di tifoseria, ma come un’occasione per sentirsi parte di una comunità globale. Un’altra tendenza è l’astroturismo: la ricerca di esperienze legate all’osservazione del cielo. Mete come Svolvær in Norvegia, dove le ricerche di viaggio sono aumentate del 136%, si stanno affermando come destinazioni ideali per l’osservazione dell’aurora boreale e di altri fenomeni celesti.

I viaggi di benessere e le esperienze artistiche

Anche il benessere è ormai un pilastro della pianificazione delle vacanze. Nel 2025, il 57% degli italiani si dice più attento alla propria salute, con una crescente predilezione per viaggi che combinano relax e cura del corpo. L’Indonesia, in particolare, sta emergendo come meta favorita grazie a luoghi come Praya, dove le ricerche sono aumentate del 150%, un segno del fascino dei ritiri wellness immersi nella natura. Come il benessere, l’arte è destinata a diventare sempre più interattiva, con il 34% dei viaggiatori italiani che intende includere attività artistiche nei propri piani di viaggio. I giovani tra i 18 e i 24 anni si dimostrano particolarmente interessati a mostre interattive e installazioni che permettono di vivere la cultura in modo dinamico e partecipativo.

Viaggio a tema Western e turismo botanico

Il fascino del vecchio West non passa mai di moda. Le vacanze in stile cowboy, complete di cene attorno al fuoco e notti sotto le stelle, evocano un senso di semplicità e nostalgia che sta riemergendo. Questo tipo di esperienza attrae chi cerca una fuga dal mondo moderno, preferendo uno stile di vita più autentico e a contatto con la natura. Anche il giardinaggio, trasformato da hobby a vero e proprio trend di viaggio, sta attirando l’attenzione dei turisti italiani. Molti scelgono esperienze legate alla natura, come il 35% che considera il giardinaggio una delle attività preferite durante il tempo libero. I viaggiatori desiderano trascorrere del tempo all’aria aperta, sia in azienda agricole biologiche sia partecipando a visite guidate in giardini botanici.

Il viaggio basato sui videogiochi

L’industria dei videogiochi si fa sentire anche nel turismo, con il 44% dei viaggiatori italiani che cerca esperienze ispirate ai loro videogiochi preferiti. Questa forma di ‘gami-vacation’ permette ai fan di immergersi fisicamente in mondi virtuali, condividendo la passione per il gaming con una comunità globale.

Le mete di viaggio emergenti per il 2025

Skyscanner ha individuato le mete in ascesa per il prossimo anno. Tra le destinazioni più cercate ci sono località che promettono avventure e nuove scoperte lontane dai percorsi più comuni, come Siem Reap in Cambogia (+384% di ricerche), Uyuni in Bolivia (+354%) e Okinawa in Giappone (+325%). E ancora: Castellón de la Plana in Spagna (+224%), Shenzhen in Cina (+200%), Praia a Capo Verde (+167%), Porto Santo in Portogallo (+163%), Phú Quốc in Vietnam (+162%), Praya, Lombok in Indonesia (+150%) e Svolvær in Norvegia (+136%). Queste destinazioni offrono ai viaggiatori la possibilità di scoprire angoli unici del mondo, alimentando lo spirito di esplorazione.

