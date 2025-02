Fra città di atmosfera e luoghi esotici, ecco le mete segnalate da Booking per festeggiare un San Valentino davvero indimenticabile. Il portale di viaggi ha selezionato le 10 destinazioni per innamorati che stanno registrando i maggiori aumenti delle ricerche da parte di coppie in cerca di una fuga romantica in vista del 14 febbraio.

Fukuoka, Giappone: meta n. 1 per Booking

Fukuoka, città giapponese affacciata sul mare, ha registrato un impressionante aumento delle ricerche di ben il 551% su Booking, conquistando la prima posizione della classifica delle destinazioni più romantiche per San Valentino. Questo luogo esotico, che mescola modernità e tradizione, offre scenari affascinanti come il tempio Shofuku-ji e il bellissimo parco Ohori, perfetti per passeggiate romantiche. Il porto regala tramonti spettacolari, creando l’atmosfera ideale per una serata da ricordare.

Budapest, Ungheria

Budapest ha conquistato il secondo posto della classifica di Booking, con un incremento delle ricerche del 130%. La capitale ungherese, con il suo fascino antico, rappresenta una destinazione perfetta per le coppie. Il Danubio che attraversa la città, con il maestoso Parlamento e il Castello di Buda, regala scenari mozzafiato soprattutto di sera. Per un San Valentino indimenticabile, un giro in battello al tramonto è l’esperienza perfetta, così come una passeggiata sul Ponte delle Catene o un pomeriggio ai Bagni Széchenyi, dove rilassarsi con il proprio partner in un ambiente esclusivo che ha il sapore di inizio ‘900.

Atene, Grecia

Atene, che si piazza al terzo posto, ha visto un incremento delle ricerche del 115%. La città della cultura classica e della filosofia affascina per la sua storia millenaria e le vedute sull’Acropoli, che si tinge di rosso verso sera. Il tramonto sul Partenone è un’esperienza che ogni coppia dovrebbe vivere almeno una volta. Il quartiere della Plaka, con i suoi ristoranti tipici e le botteghe artigiane, è il luogo ideale per concludere una serata passeggiando mano nella mano.

Venezia, Italia

Venezia, un classico delle destinazioni romantiche, si posiziona al quarto posto con un incremento delle ricerche del 112%. La città lagunare continua a essere una delle mete più ambite per San Valentino. Un giro in gondola, una cena a lume di candela, una passeggiata lungo il ponte di Rialto, tutto a Venezia rievoca l’amore, con un pizzico di malinconia.

Patong Beach, Thailandia

Patong Beach, situata sull’isola di Phuket, ha registrato un aumento delle ricerche del 110% e si trova al quinto posto della classifica di Booking. Questa destinazione esotica, con le sue spiagge bianche e le acque cristalline, è la meta ideale per le coppie in cerca di una fuga tropicale, fra tramonti sulla spiaggia, e cene romantiche con vista sul mare.

Cracovia, Polonia

Cracovia, con un incremento delle ricerche del 106%, è perfetta per un San Valentino all’insegna della storia e della cultura. Fra portici medievali, piazzette e vicoli incantevoli, Cracovia offre un’atmosfera intima e vivace, caffè accoglienti e scorci pittoreschi che hanno ispirato poeti e scrittori. Per sognare insieme, imperdibile una visita all’affascinante Castello di Wawel e, per chiudere la serata, un concerto presso la sala cittadina dedicata al grande Chopin.

Florianopolis, Brasile

Florianopolis, situata nel sud del Brasile, ha visto un incremento delle ricerche del 105%, posizionandosi al settimo posto tra le mete più romantiche. Con le sue spiagge incontaminate e il clima tropicale, è il luogo ideale per una fuga romantica immersi nella natura. Un’escursione alla laguna di Conceição, dove il paesaggio si mescola con l’acqua cristallina, o una passeggiata al tramonto lungo la costa, offrono esperienze indimenticabili.

Roma, Italia

Roma, che si posiziona all’ottavo posto con un incremento delle ricerche del 106%, emana romanticismo da ogni angolo, soprattutto se si ha l’accortezza di evitare siti presi d’assalto dai turisti come il Colosseo e la Fontana di Trevi e privilegiando itinerari meno sovraffollati. Una passeggiata nel Giardino degli Aranci sull’Aventino, per esempio, un luogo magico con una vista panoramica mozzafiato sulla città, o nel Roseto Comunale, che, anche se privo di rose in pieno inverno, conserva un’atmosfera poetica. Anche percorrere un tratto dell’Via Appia Antica, immersi nel silenzio della campagna romana, tra antichi cipressi e suggestive rovine può essere un’esperienza pittoresca così come una visita al quartiere Coppedè, un angolo fiabesco e surreale della Capitale che non è conosciuto da tutti. Per concludere, non può mancare una serata a Trastevere, fra le stradine acciottolate intorno a Piazza San Giovanni della Malva.

Hurghada, Egitto

Hurghada, situata sulla costa del Mar Rosso, ha registrato un incremento delle ricerche del 104% posizionandosi in nona posizione. Con le sue acque cristalline e le spiagge dorate, questa destinazione è perfetta per chi cerca una fuga romantica a contatto con la natura. Le coppie possono trascorrere una giornata in barca alla scoperta dei fondali marini o semplicemente rilassarsi sulla spiaggia al tramonto, godendo della bellezza naturale del luogo. Hurghada è la meta ideale per chi sogna un San Valentino all’insegna del mare e del relax.

Parigi, Francia

Parigi, da sempre la capitale mondiale dell’amore, è al decimo posto con un incremento delle ricerche del 103%. La città delle luci non smette di essere la meta degli innamorati per eccellenza, resa immortale da romanzi e film d’amore, non da ultimo il tenero Midnight in Paris firmato da Woody Allen. Anche se per certi versi scontate, una passeggiata lungo la Senna, una cena a lume di candela con vista sulla Torre Eiffel, una passeggiata a Montmartre sono solo alcune delle esperienze romantiche che non possono che confermare l’adagio “Parigi è sempre Parigi”. Un’esperienza romantica fuori dal comune? Una passeggiata lungo la Promenade Plantée, una vecchia ferrovia sopraelevata trasformata in un giardino sospeso, perfetta per un momento di intimità lontani dal caos.