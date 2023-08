Spendere soldi nei viaggi rende felici: lo dice la scienza

L o studio condotto da Thomas Gilovich, professore alla Cornell University: la spesa che rende maggiormente felici è quella legata al viaggiare. "Le nostre esperienze sono una parte più grande di noi stessi rispetto ai nostri beni materiali", spiega l'esperto

Viaggiare rende felici. Quella che è una semplice constatazione a pelle ogni volta che facciamo una valigia è anche confermata da molti studi. Ora l’ultimo sostiene addirittura che anche spendere i nostri soldi in viaggi ci procura gioia.

Lo studio della Cornell University

La ricerca è stata condotta da Thomas Gilovich, professore alla Cornell University negli Stati Uniti. Nel suo saggio “A wonderful life: experiential consumption and the pursuit of happiness” (“Una vita meravigliosa: consumo esperienziale e ricerca della felicità”), lo psicologo indaga sulla correlazione tra acquisti e felicità. Qual è la spesa che rende maggiormente felici? Ovvio, quella che è legata al viaggiare.

Il valore dell’esperienza rispetto al bene materiale

È il valore dell’esperienza a rimanere al di là di qualsiasi bene materiale che possiamo comprare, che sia una tv o un nuovo telefono. È sempre l’esperienza di un viaggio a diventare parte della tua identità molto più che un oggetto. Pensaci: ha avuto maggiormente impatto su di te quel lontano viaggio che hai fatto in Giappone con le amiche qualche anno fa o la borsa che ti sei comprata lo scorso settembre?

“Le nostre esperienze sono una parte più grande di noi stessi rispetto ai nostri beni materiali”, fa notare Gilovich nello studio che è stato pubblicato anche sul “Journal of Consumer Psychology”. “Puoi davvero apprezzare le tue cose materiali. Puoi persino pensare che parte della tua identità sia collegata a quelle cose, ma ciò nonostante rimangono separate da te. Al contrario, le tue esperienze sono davvero una parte di te. Noi siamo la somma totale delle nostre esperienze”.