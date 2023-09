Vacanze e lavoro: un italiano su cinque è rimasto reperibile

I n vacanza sei veramente capace di staccare la mente e non pensare al lavoro? Ecco cosa dicono i numeri

Sempre affaccendata tra gli innumerevoli impegni che tappezzano la tua routine, sempre di corsa tra scuola, casa e lavoro, amici e famiglia, ogni anno sei in trepidante attesa delle ferie. Un vero toccasana per rilassarsi e godersi finalmente un po’ di meritato riposo. Sono l’occasione giusta per ritagliarti del tempo con i tuoi cari, ai quali in settimana riesci a dedicare solo qualche attimo qua e là. Quando arriva l’inverno stai già pensando alle vacanze estive, quando l’autunno è alle porte stai già controllando il calendario per monitorare i prossimi ponti e organizzare qualche fine settimana lontana da casa. Ma poi, quando arrivano le vacanze, sei davvero capace di staccare la mente? Durante le ferie puoi scacciare i pensieri che ti attanagliano quotidianamente, puoi fare il pieno di energia, assaporare la bellezza del dolce far niente e – finalmente – dimenticarti del lavoro. Ma sicura di riuscirci? I numeri lasciano poco spazio ai dubbi… Staccare dal lavoro quando si è in vacanza non sembra essere così facile: ecco perché.

Sei rimasta reperibile anche in ferie?

“Iniziano le vacanze e non ci sono più per nessuno”, “Ci risentiamo a settembre”, “Lascio il pc a casa e non lo accendo finché non finiscono le ferie”. Quante volte ti sei ripetuta frasi di questo tipo senza poi restare fedele alla tue parole? Sappi che non sei sola.

Quando sei in ufficio non aspetti altro che le ferie e quando finiscono affronti il trauma della ripartenza. Ogni anno è la stessa storia. E durante le vacanze sei proprio sicura di liberare la mente e non pensare al lavoro? Se i tuoi colleghi ti dovessero contattare, saresti reperibile o preferiresti tenere il telefono staccato? Niente call, messaggi o email. Ti sembra un sogno? In vacanza potresti davvero dimenticarti almeno per un attimo del lavoro e concentrarti solo su te stessa. Eppure, dicono i numeri, sono molti gli italiani rimasti a disposizione persino durante le ferie.

Da uno studio condotto da Glickon, che attraverso un sondaggio online ha coinvolto mille persone, è emerso che più del 40% degli italiani non smette di controllare le e-mail di lavoro mentre è in vacanza. Non solo: il 20% sente il dovere di essere reperibile, anche in ferie, e per questo non lascia a casa neppure computer e telefono aziendali.

Il giusto equilibro tra vacanze e lavoro

Che tu voglia puntare sulla carriera o meno, ricorda che il tempo da dedicare all’ozio e alle passioni è fondamentale. Il lavoro è importante ed è una parte imprescindibile nella vita di ciascuno, ma concedersi del tempo per sé e i propri cari è ancora più prezioso. Se la routine ti stanca, non rinunciare ai momenti di relax: sono un vero toccasana per il tuo benessere fisico e mentale. Se sei in vacanza e subentrano questioni professionali, impara a dire di no.

Tra lavoro e vita privata è importante trovare il giusto equilibro e, per ottenerlo, impara a staccare la spina. Se ti stai godendo le ferie, assapora anche un po’ di sana pigrizia ed evita il cosiddetto “stress-laxing”, cioè lo stress da tempo libero. Prenditi cura di te stessa, concediti un po’ di sana attività fisica, un po’ di riposo in più, qualche sfizio anche a tavola e dedica del tempo ai tuoi hobby. Per non essere vittima del lavoro quando sei in vacanza, auto-imponiti dei limiti. Quindi, se devi necessariamente controllare le e-mail, fallo solo in certi luoghi e a orari definiti, non in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, ricorda di non sovraccaricarti di lavoro e dedica più tempo ai tuoi interessi.