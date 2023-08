Mamma e figlio in vacanza, ecco le regole da seguire

R itagliarsi del tempo insieme al tuo bambino non è sempre facile, ma per fortuna arriva l'estate. Se vuoi trascorrere una vacanza indimenticabile, nessun dettaglio deve essere lasciato al caso...

Sei una mamma single o semplicemente vuoi concederti qualche giorno a tu per tu con il tuo bambino? Ecco allora tutto quello che devi sapere per una vacanza mamma e figlio che sia assolutamente indimenticabile.

Vacanza mamma e figlio, cosa fare per renderla perfetta

Sei una mamma single e non vedi l’ora di ritagliarti del tempo di relax insieme a tuo figlio o a tua figlia? Oppure hai voglia di staccarti un po’ dalla tua dolce metà e trascorrere del tempo prezioso solo con la tua bimba o il tuo bambino? Non importa che sia sola o felicemente accompagnata: in qualsiasi caso, si sa che in mezzo alla frenesia di tutti i giorni, tra scuola, lavoro, sport e mille altri impegni, è difficile staccare e fare qualcosa insieme. Ma non c’è niente di meglio delle vacanze estive per organizzare qualche gita fuori porta, solo mamma e figlio. Hai a disposizione ben tre mesi, tutto il tempo della pausa estiva dalla scuola: cosa aspetti a organizzare?

Affinché la tua vacanza mamma e figlio sia perfetta, ti conviene seguire alcuni consigli:

Se tuo figlio è ancora un bambino, pensa a una vacanza che sia su misura. Non pretendere di organizzare un viaggio complicato, magari con tante visite e un’infinità di spostamenti. Meglio un viaggio comodo , che sia una vacanza adatta anche ai più piccoli. Quindi prenota in un strutture comode, magari con la piscina (un vero divertimento per il tuo bambino) o con il mare poco distante. È l’ideale per rendere il soggiorno il meno stressante possibile. Se vuoi andare alla scoperta di arte, territorio e cultura o vuoi solo rilassarti sotto il sole, allora dovresti organizzare un altro tipo di vacanza… Magari da sola, con il tuo partner o in compagnia delle tue amiche del cuore. I più piccoli, inevitabilmente, hanno voglia di divertirsi e camminando tanto o girovagando tra città e musei potrebbero stancarsi facilmente. Sappi che arriva anche il momento di giocare in riva al mare con il tuo piccolo: quindi, dopo qualche ora sul lettino a prendere il sole, è il momento di scatenarti con la sabbia insieme al tuo bambino;

Quindi prenota in un strutture comode, magari con la piscina (un vero divertimento per il tuo bambino) o con il mare poco distante. È l'ideale per rendere il soggiorno il meno stressante possibile. Se vuoi andare alla scoperta di arte, territorio e cultura o vuoi solo rilassarti sotto il sole, allora dovresti organizzare un altro tipo di vacanza… Magari da sola, con il tuo partner o in compagnia delle tue amiche del cuore. I più piccoli, inevitabilmente, hanno voglia di divertirsi e camminando tanto o girovagando tra città e musei potrebbero stancarsi facilmente. Sappi che arriva anche il momento di giocare in riva al mare con il tuo piccolo: quindi, dopo qualche ora sul lettino a prendere il sole, è il momento di scatenarti con la sabbia insieme al tuo bambino; Evita di prenotare in posti isolati, ma anzi accertati che non troppo lontano ci siano supermercato e farmacia. Non solo: se ti trovi in una grande metropoli, meglio che nei dintorni ci siano fermate di bus, treni o metro;

Non solo la vacanza: sei ben organizzata per il viaggio? Per il tragitto nulla deve essere lasciato al caso: quindi ricorda di portare qualche gioco per intrattenere il tuo bambino (così che il tempo passi più velocemente) e – per qualsiasi eventualità – porta con te anche un cambio e un kit di prima necessità, con le medicine base.

Dove prenotare?

Perché non trascorrere la vacanza in un bella struttura con animazione? I villaggi vacanza che dispongono di animazione – i classici “mini club” per intenderci, magari con l’immancabile baby dance serale – sono perfetti per intrattenere i più piccoli senza che tu impazzisca, ma anzi consentendo anche a te di staccare un po’ e goderti del meritato relax. Lo stesso qualora decidessi di concederti una vacanza in crociera. In alternativa, prova a prenotare in un family hotel.

Per i figli più piccoli meglio una vacanza al mare, dove si sbizzarriranno con il divertimento. Meno indicate, invece, le città d’arte, perché per i bambini sopportare lunghe camminate e molte visite culturali potrebbe rivelarsi estremamente fastidioso (rovinando così anche la tua gita). Dagli 8/10 anni non rinunciare neppure alla montagna.