Airbnb, popolare piattaforma di affitti a breve termine, ha svelato le 20 destinazioni globali da non perdere per il 2025, evidenziando mete che stanno rapidamente guadagnando popolarità tra viaggiatori solitari, famiglie e gruppi di amici.

Airbnb, il primato di Puerto Escondido

Tra queste, spicca Puerto Escondido, sulla costa pacifica dello stato di Oaxaca, in Messico, paradiso per i surfisti in cerca dell’onda perfetta.

Il trend segnalato da Airbnb: viaggi esperienziali

Secondo quanto riferisce il portale, la tendenza verso viaggi esperienziali è in crescita e alcune fra le destinazioni più ricercate coincidono con grandi eventi previsti nel 2025: per esempio Green Bay, nel Wisconsin, ospiterà il Draft NFL, appuntamento molto seguito negli Usa durante il quale le 32 squadre della National Football League selezionano i giocatori provenienti dai college; sempre negli States, Baton Rouge (Louisiana) sarà animata dalla colorata Krewe of Southdowns Parade, evento imperdibile per chi desidera immergersi nelle tradizioni locali. Venendo all’Europa, Siviglia risulta gettonatissima in occasione della sua storica Settimana Santa, che offre ai visitatori un’esperienza spirituale e culturale unica nel suo genere.

Ecco le 20 destinazioni di viaggio top per l’anno a venire secondo Airbnb.

Puerto Escondido, Messico: meta più ambita per Airbnb

Situata sulla costa di Oaxaca, questa località balneare è popolarissima tra gli utenti di Airbnb in particolare all’inizio dell’anno. Le attività includono il surf e lo snorkeling nelle acque cristalline del Pacifico. Sole, mare e mondanità, degustando il famoso Mezcal, distillato locale prodotto da diverse varietà di agave. Nel 2025 sono previste nuove rotte aeree per la località messicana.

Le altre mete cool per Airbnb: Green Bay, Wisconsin (Stati Uniti)

Ad aprile 2025, Green Bay ospiterà il draft NFL, attirando appassionati di football da tutti gli Stati Uniti. Fra le attrazioni della città, il Bay Beach Amusement Park e il Green Bay Botanical Garden, ottimi i formaggi artigianali locali.

Tokyo, Giappone

La capitale giapponese continua ad attrarre viaggiatori, in particolare della Generazione Z. Quartieri come Aoyama, Omotesando, Harajuku e Roppongi offrono una combinazione di shopping di lusso, moda, cucina e vita notturna.

Palermo, top in Italia per Airbnb

Il capoluogo siciliano è una meta ideale per coppie in cerca di stimoli culturali, grazie a monumenti Patrimonio dell’Umanità come la Cattedrale e il Palazzo dei Normanni. Da non perdere i mercati storici, come Ballarò e la Vucciria, per non parlare degli sconfinati stimoli gastronomici, dalla caponata alla leggendaria cassata.

Cartagena, Colombia

Questa città storica sulla costa caraibica offre architettura coloniale, spiagge incontaminate, festival vivaci e una vita notturna molto animata.

Charleston, South Carolina (Stati Uniti)

Conosciuta per il suo quartiere storico e le case color pastello di Rainbow Row, Charleston offre giardini curati e una cucina del sud degli Stati Uniti contraddistinta da piatti tipici molto invitanti. È una destinazione in crescita per viaggiatori di Airbnb in cerca di avventure.

La Serena, Cile

Questa città costiera è ideale per famiglie, con lunghe spiagge e attrazioni come il Parco Nazionale Fray Jorge e la Riserva Nazionale dei Pinguini di Humboldt, dove è possibile osservare leoni marini, delfini e pinguini nel loro habitat naturale.

Kyoto, Giappone

Centro della cultura tradizionale giapponese, Kyoto è apprezzata per i suoi templi e i suoi santuari. Dalle tradizionali cerimonie del tè alla composizione floreale e alle arti performative, ci sono molte esperienze memorabili a cui tutta la famiglia può partecipare.

Vancouver, Columbia Britannica (Canada)

Città etnicamente diversificata, Vancouver offre un clima mite e varie attrazioni all’aperto. Dall’8 al 16 febbraio gli Invictus Games Vancouver Whistler 2025 riuniranno centinaia di concorrenti provenienti da 25 nazioni per competere in numerosi sport adattati, tra cui nuove discipline invernali.

Mumbai, India

Famosa come capitale dell’industria cinematografica di Bollywood, Mumbai è una città vivace che attrae visitatori ed artisti da tutto il mondo. L’imminente concerto dei Coldplay, a gennaio 2025, ha portato a un’ondata di ricerche su Airbnb, posizionando la metropoli indiana in cima alla lista delle destinazioni di tendenza.

Mar del Plata, Argentina

Mar del Plata, situata a sud di Buenos Aires, è una rinomata città portuale argentina famosa per le sue splendide spiagge e le numerose attività ricreative. I visitatori possono godere di tour in bicicletta, surf sull’Atlantico, parapendio ed esplorare vari musei. La città offre anche una vivace scena culturale con spettacoli ed eventi durante tutto l’anno.

Manly, Australia

Manly, un sobborgo di Sydney, Australia, combina l’energia urbana con un’atmosfera costiera rilassata. La sua estesa spiaggi è popolare tra surfisti esperti e principianti. Oltre al surf, Manly offre passeggiate panoramiche, ristoranti sul lungomare e una vivace scena culturale.

Siviglia, Spagna

La città andalusa affascina i visitatori con monumenti suggestivi, note di chitarra spagnola e deliziose tapas. I suoi festival internazionali, come la Semana Santa, riflettono la cultura vibrante della città. Durante la Semana Santa, i visitatori possono partecipare a processioni religiose e ascoltare la saeta, un canto flamenco tradizionale dedicato a figure religiose.

Bad Staffelstein, Germania

La città tedesca è rinomata per le sue terme immerse nella natura. Ciclisti ed escursionisti possono esplorare sentieri panoramici con viste sul “Triumvirato di Staffelstein”: il monte Staffelberg, l’Abbazia di Banz e la Basilica di Vierzehnheiligen.

Baton Rouge, Louisiana (Stati Uniti)

Baton Rouge, capitale della Louisiana, offre cucina del sud, siti storici e viste memorabili sul fiume Mississippi. Con una storia di 300 anni, la città ospita eventi come la 38ª parata annuale del Krewe of Southdowns, un evento di Mardi Gras adatto alle famiglie con carri allegorici, musica e ballerini.

Combloux, Francia

Situata nella regione della Savoia, Combloux è nota per le sue montagne pittoresche e la vista mozzafiato sul Monte Bianco. La zona offre attività per famiglie sia in estate, con sentieri escursionistici e laghi, che in inverno, con 100 km di piste da sci per tutti i livelli.

Chiang Mai, Thailandia

Questa città sta guadagnando popolarità tra gli utenti di Airbnb, anche grazie a The Road to Chiang Mai, una serie tv di viaggio che racconta la Thailandia. La città offre una ricca cultura, templi storici e una vibrante scena culinaria, rendendola una meta ambita per famiglie e gruppi.

Cardiff, Galles

Città ricca storia (risale all’epoca romana) vanta il famoso castello che combina architettura gotica, mediterranea e araba, e offre ai visitatori la possibilità di esplorare tunnel sotterranei.

Les Deux Alpes, Francia

Destinazione sciistica di fama internazionale situata tra i villaggi di Mont de Lans e Vénosc, offre oltre 200 km di piste per tutti i livelli. Per chi cerca relax, ci sono numerose opzioni di après-ski disponibili.

Florianópolis, Brasile

Famosa per le sue 42 spiagge, ognuna con caratteristiche uniche. Da Joaquina e Praia Mole, ideali per gli sport acquatici, a spiagge più tranquille come Daniela e Campeche. Conosciuta come la capitale delle ostriche, la città offre una ricca scelta gastronomica.

Leggi anche Tutti i ponti del 2025: quando organizzare viaggi e weekend

Leggi anche Un viaggio nel 2025: top list delle mete di tendenza