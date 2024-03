Viaggi low cost: visitare Parigi durante i Giochi Olimpici a costo quasi zero

S ei pronta per goderti un viaggio nella capitale francese durante i Giochi Olimpici Estivi? Ecco quando si terranno e i consigli per non spendere molto

Dal 26 luglio all’11 agosto 2024 Parigi ospiterà i XXXIII Giochi Olimpici Estivi. Molti visitatori stanno prenotando il viaggio per assistere all’Olimpiade e combinare il più grande evento sportivo al mondo con le offerte turistiche della Ville Lumière. Ma come conciliare la voglia di godersi un’esperienza incredibile nella capitale francese con un budget super limitato?

Visitare Parigi durante i Giochi Olimpici a costo quasi zero non è impossibile. Pianificando in anticipo e facendo scelte oculate si può vivere la magia all’ombra della Torre Eiffel senza per forza dover spendere tanti soldi. Ecco alcuni consigli.

Pianificare il viaggio in anticipo

Il modo migliore per arrivare a Parigi risparmiando è prenotare il viaggio in grande anticipo. Considerando che i Giochi Olimpici inizieranno il 26 luglio, hai tutto il tempo di organizzare un viaggio low cost.

Cerca voli economici utilizzando strumenti come Skyscanner e Google Flights, quindi utilizza un sito di comparazione di hotel per scovare quelli più economici, ma puliti e confortevoli. Alcuni siti, come Expedia e Kayak, permettono di impostare avvisi di prezzo, in modo da essere avvisata se il costo dell’hotel che ti piace sale o scende.

Il consiglio in più: cerca di avere date di viaggio flessibili. Spesso, infatti, si possono trovare voli o alberghi a prezzi più economici a metà settimana. Approfitta anche dell’opzione “cancellazione gratuita” o “cambio data” che offrono molti alberghi.

Parigi low cost in metro o in bici

Per muoverti dentro Pairigi usa la metropolitana o la RER, che permettono di spostarsi a prezzi accessibili. Valuta se è il caso di optare per l’abbonamento Paris Visite, che ti permette di viaggiare illimitatamente su tutta la rete trasporti dell’Île-de-France: metropolitana, RER, autobus, tram, treni di periferia Sncf, funicolare di Montmartre, Montmartrobus, Noctilien, autobus della rete Optile. I prezzi partono da 13,95 euro per una giornata intera, di solito sono compresi sconti per visitare le maggiori attrazioni della città.

Il consiglio in più: Parigi è una delle città più ciclabili d’Europa. Potresti noleggiare una bici, anche elettrica, al costo di 5 euro per 24 ore da Vélib’ Métropole, un sistema di bike-sharing pubblico, e goderti la città percorrendo la Georges Pompidou, una pista ciclabile che corre lungo le rive della Senna e offre la vista sulla Torre Eiffel, la Cattedrale di Notre Dame e il Museo del Louvre.

Visitare il Museo d’Orsay gratuitamente

A Parigi molti musei e gallerie d’arte offrono l’ingresso gratuito una volta al mese. Il Musée d’Orsay, situato all’interno della storica stazione ferroviaria Gare d’Orsay e dove si possono ammirare opere di Van Gogh, Monet, Manet, Pissarro, Morisot e Renoir, è aperto al pubblico gratis la prima domenica del mese: basta prenotare i biglietti online.

Il panorama di Parigi dal Parc de Belleville

Se desideri godere di una vista panoramica di Parigi senza spendere troppo, puoi recarti al Parc de Belleville nel 20° arrondissement Si tratta del parco più alto della città. Da qui potrai ammirare lo skyline e la Torre Eiffel, Notre Dame e Montmartre.

Pranzare in una crêperie

Parigi è la città dove si possono gustare ottime crêpes a basso costo. In tutta la capitale francese sono sparse tantissime crêperie, dove ci si può concedere un pasto veloce, dolce o salato. Tra i ristoranti più economici di Parigi c’è la Crêperie Genia, al 7 di rue de la Harpe, dove con pochi euro si possono comprare crêpes croccanti e panini ripieni da portare via.

A cena in un bouillon tradizionale

Una cena a Parigi può essere molto, molto costosa. Ma puoi risparmiare se ti rechi in un bouillon tradizionale, uno di quei ristoranti che servono la classica cucina francese a prezzi popolari. Nei ristoranti di quartiere puoi approfittare dei menu a prezzo fisso e gustare croque-monsieur, cassoulet o bouillabaisse per soli 8 o 10 euro. Magari da accompagnare da un bicchiere di vino della casa a circa 3-4 euro.

Fai un tour a piedi gratuito di Parigi

Se vuoi scoprire le bellezze di Parigi senza pagare nulla, opta per un tour a piedi gratuito condotto da una guida locale che ti fornirà informazioni e aneddoti sulla città. Il tour Sandeman’s New Europe Paris è uno tra i più popolari della città. Dura tre ore e potrai visitare le migliori attrazioni della città, come Notre Dame de Paris, il Louvre e il Parc des Tuileries.

Eventi culturali e concerti gratuiti

Parigi offre tutto l’anno tantissimi eventi gratuiti: concerti, festival, proiezioni di film all’aperto. Da metà luglio a fine agosto potrai anche goderti l’esperienza di prendere il sole sulla spiaggia allestita lungo la Senna.