L o stile parigino, che passione! Basco, rossetto rosso e foulard. Ma non serve essere Made in France per avere un look da parigina. Ci vuole gusto, savoir faire e personalità. Ecco la guida per vestirsi come una parigina: le regole dello stile francese



Tra le capitali della moda ce ne è una indiscussa anche in tema di eleganza. È la charmant Parigi, che con le illuminazioni degli Champs-Elysees, la Ville Lumiere e l’elegante rue Saint Honorè ti avvolge in una calda atmosfera sospesa nel tempo. Passeggiando per le vie di Parigi non resti incantata solo dal fascino della città. Tra le luci sfavillanti dei vicoli storici ci sono loro, le parigine, che si aggirano indaffarate e inconsapevoli di essere osservate. Detentrici assolute di una moda chic e inconfondibile, quando si pensa alle donne francesi c’è un’associazione immediata alla bellezza senza tempo, alla classe e alla eleganza. Non vale solo per la moda, il made in Paris lo riconosci ovunque: nei palazzi d’epoca, negli interni, nei pezzi d’arredo di una casa, di un negozio o di un locale. Tutto è naturalmente chic. Vuoi riprodurre anche tu lo stile francese? Segui i nostri 5 consigli per arredare in pieno stile parigino.

Come vestirsi come una parigina?

Oh Paris, Mon Amour! Ti sei innamorata dell’allure delle donne parigine ma pensi che sia irraggiungibile? Ti sbagli! Ogni donna può vestirsi come una parigina se segue le regole dello stile francese. Per essere una parisienne doc non c’è bisogno di seguire la patinata fashion week ne di spendere cifre folli nelle boutique delle vie del lusso. Cara fashion addict dovesti saperlo: la vera francese non cade mai nel tranello delle tendenze perché le sue parole d’ordine sono qualità e talento nel mixare i capi.

Non sei convinta? Se riuscirai a ritagliarti un weekend a Parigi ti ricrederai immediatamente! Fai un giro nelle aree più gettonate come La marais, il quartiere latino ed universitario per eccellenza. Troverai le piccole boutique di ricerca dove si vestono le modelle più à la page, ne sarai folgorata! Non dimenticare di visitare i mercati come l’antichissimo Le Marché des Enfants Rouge e i locali di Saint-Germain perché è in questi contesti che potrai scovare la parigina in chiave “Rive Gauche”. È lei la più ambita: la parigina di buon gusto, quella naive che non va a caccia ne di marito miliardario ne tantomeno di like (che, ovviamente, ottiene con nonchalance). Mi raccomando, non perdere neanche il mercato delle pulci più grande del mondo, Saint-Ouen e i bellissimi mercati di fiori, come quello che si trova a Ile-de-la-Citè, vicino Notre Dame.

Foto Getty. Jeanne Damas, icona di stile parigino.

Lontane dai riflettori la parigina, viso pulito e rossetto rosso, fa la spesa come ogni essere mortale. Solo che lei la fa indossando con disinvoltura un cappotto di cashmere, un foulard sopra l’altro e la più classica sac filet, dalla quale spuntano baguettes e fiori come ogni francese che si rispetti. Magari sei curiosa di conoscere l’identikit di una vera parigina? Ad un primo sguardo può sembrare anonima perché i suoi cappotti non sono di tendenza e le sue bags non sono logate, ma un occhio esperto sa che non c’è niente di più chic della riservatezza e di un’attitudine rilassata. Ti senti troppo italiana ma non vuoi rinunciare ad un look made in Paris? Ecco i nostri consigli di stile per vestirsi come una parigina: le regole dello stile francese. Vedrai che la tua mise non potrà che essere tres jolie!

Le righe marinière

Prima tra tutti, quando si pensa ad un simbolo del look a’ la parisienne, è la maglia con le righe marinare. Le righe classiche bianco e nero (prova anche la versione bianco e rosso o fatti ispirare dalle tante variabili) abbinate al jeans o al pantalone dritto sono la scelta più azzeccata per un look francese dall’aria urbana e sbarazzina. Non dimenticare di aggiungere una vecchia it-bag da portare con nonchalance ed è subito chapeaux!

Maglia girocollo in cotone, Petit Bateau (€30)

Maglietta a maniche lunghe a coste, Pennyblack (€129)

Maglietta a maniche lunghe a coste, Polo Ralph Lauren (€129)

Un tocco di rosso sul naturale

Foto Getty.

La giacca doppio petto è un vero must have. Indossala in modo casual abbinata ad una t-shirt bianca, pantaloni in denim a sigaretta (ma non slim) e ad un paio di ballerine rosse con tacco. Non ci sono dubbi: il tuo tocco francese è assicurato! Quando è il caso di dire avoir le vent en poule!

Ballerine Mary-Jane con tacco, Ballerette (€145)

Ballerine in pelle con cinturini, Max Mara (€450)

Ballerine in vernice con fiocchetto, Repetto (€275)

Jeans + ballerine

Un must senza tempo e senza età è il mix denim e ballerina. Le parigine ne hanno fatto un’icona di stile, con proposte semplici ma mirate. Inizia subito la scelta del jeans ideale, che sia dritto e dal taglio pulito, niente strappi insomma e concentrati sulla ricerca della ballerina perfetta per il match. Non dimenticare di aggiungere un pull blu navy annodato in vita e un maxi-accessorio con stile. Una ricetta semplice ma efficace. C’est simple comme bojour!

Jeans dritti alla caviglia, Levi’s (€140)

Jeans dritti, COS (€79)

Jeans dritti a vita alta, Zara (€29,90)

Il blazer sartoriale

Foto Getty. Jeanne Damas, icona di stile parigino.

Chic e impeccabile, la parigina ama dare un’immagine di se pulita ma mai scontata. Come la fillie parisianne, Jeanne Damas, direttrice artistica del marchio Roujie e amante di outfit ricercati e senza sforzo. Il blazer sartoriale è perfetto per questo scopo. Sceglilo oversize e vagamente maschile, oppure prendi spunto dai nostri consigli di stile, abbinalo ai jeans e camicia bianca o ad un top lingerie per un tocco femminile. A questo punto gli ingredienti ci sono tutti, giocati bene la tua carta e a noi non resta che augurarti buona fortuna! Au petit bonheur la chance!

Blazer oversize, Arket (€95)

Giacca doppiopetto in gabardina misto lana stretch, Patrizia Pepe (€448)

Giacca monopetto in micro resca di lana e lino, Pomandère (€510)

Accessori: basco e rossetto rosso

Foto Getty. L’attrice Elizabeth Debicki indossa un basco Dior durante la Paris Fashion Week di luglio 2023.

Un basco, il rossetto rosso sulle labbra e un semplice dolcevita nero. Cosa altro per incorniciare la bellezza di un viso acqua e sapone? Prendiamo ispirazione dall’attrice Elizabeth Debicki che durante la settimana della moda di Parigi ha indossato un basco Dior e un velo di rossetto rosso. Le jeux sont faits!

Basco in lana, H&M (€15,99)

Basco di lana, Borsalino (€85)

Basco in misto lana, United Colors of Benetton (€19,95)

Accessori: il foulard

Pezzo passepartout per eccellenza, il foulard, non può mancare nel guardaroba di una francese doc, soprattutto se messo tra i capelli. Rende il tuo oufit tremendamente chic, perfetto per un museo e per un aperitivo di cultura. La chicca però è scovare dei vecchi foulard da uomo e usarli in modo improprio come una cintura, un bracciale e perfino una cavigliera. Che sia di seta o di lana, tinta unita o stampato non basta da solo a renderti irresistibile, ricorda di selezionare degli alleati fidati come un paio di occhiali e dei calzini in cachemire in colori come il kaki o il lampone per osare con stile. L’union fait la force!

Gavroche in twill 100% seta, orlata a mano, Hermès (€210)

Bandana ruggine triangolare in lana con piccole frange, Abstract (€69)

Foulard stampato in twill di seta, Prada (€190)