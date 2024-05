Un weekend a Pesaro

L a Capitale italiana della cultura 2024 riserva molte sorprese. Una meta ideale per due giorni di musica, esperienze artistiche e aperitivi vista mare

Il concerto

Il 20 luglio SEYO 2024 Song for the Earth sarà al Cantiere Rossini di Pesaro, un cantiere navale in vetro, alluminio e legno che congiunge cielo e mare. SEYO sta per Sistema Europe Youth Orchestra, un complesso strumentale e inclusivo formato da 150 giovani musicisti, dai 10 ai 18 anni, provenienti da tutto il mondo, guidati da un trio di direttori d’orchestra molto speciale: il Maestro Roberto Abbado, insieme alle due giovani promesse Charlotte Politi e Ana Maria Patiño-Osorio (liberamusica.org, evento gratuito su prenotazione). Alla realizzazione delle scenografie collabora “Il Rossini Opera Festival” grazie a un progetto di recupero dei suoi passati materiali di scena sottolineando il lato green dell’evento.

Il concerto SEYO in Piazza del Popolo. Foto: Luca Giabardo

La Sonosfera

Unico al mondo, è un teatro eco-acustico trasportabile per l’ascolto di ecosistemi e musica, con un’avvolgente doppia cavea per gli spettatori. Installata ai Musei Civici, ospita esperienze molto diverse: dal 26 maggio al 9 giugno, la produzione site-specific Twin Color, lo show audiovisivo del compositore elettronico Murcof e del visual artist Simon Geilfus, per poi tornare alle origini con una immersione nei paesaggi sonori delle foreste equatoriali amazzoniche, africane e del Borneo, e una nuova esperienza dedicata a Raffaello che racconta l’arte del maestro attraverso il suono e una visione a 360° (info: pesaro2024.it).

La Sonosfera. Foto: Alex d’Emilia

Pesaro: non solo spiagge

Prima o dopo la spiaggia, che i locals vivono appieno in tutte le stagioni, non mancano i parchi dove rilassarsi. Quello cittadino del Miralfiore è l’ideale per una passeggiata in mezzo alla settimana, perché è vicino al centro storico, ma nel weekend è il parco naturale del San Bartolo la meta più frequentata, e in particolare la Fondazione Oasi, una tenuta di bosco e macchia mediterranea a picco sul mare, che si affaccia su baia Vallugola. Il 21 giugno per dare il benvenuto all’estate, dal tramonto all’alba si susseguono concerti, trekking notturni e pratiche yoga, con la possibilità di pernottare in tenda all’interno dell’Oasi (fondazione-oasi.it).

Performance virtuali nella città di Pesaro

Una apre la stagione estiva e l’altra la chiude. Dal 5 al 18 giugno, al Centro Arti Visive Pescheria arriva The Life, una performance di Marina Abramovic che dura 19 minuti: gli spettatori, con occhiali speciali, interagiscono con l’immagine digitale dell’artista serba, realizzata dal collettivo tecnologico Tin Drum. Sempre Tin Drum ha collaborato a “mixed reality”: Kagami è il titolo dello spettacolo del compositore e musicista Ryuichi Sakamoto, scomparso nel 2023, che si esibirà al pianoforte in modo virtuale in un contesto sensoriale unico (29 agosto-11 settembre, Cantiere Rossini).

Cocktail e live music sul rooftop

È uno degli ultimi arrivati tra gli alberghi del lungomare pesarese e il suo lounge bar al sesto piano ha appena inaugurato: al Roof 281 del Charlie Urban Hotel puoi ordinare un cocktail e ascoltare musica live mentre ammiri Pesaro dall’alto (charliehotels.it).

Charlie Urban Hotel. Foto: Stefano Pinci

Le trattorie contemporanee

A Pesaro non c’è solo la pizza Rossini (con uovo sodo e maionese), ma di recente è nato un bel movimento di giovani chef in ascesa a capo di brigate talentuose. Come da Opera (@opera_ pesaro) in pieno centro storico (prova i passatelli alla vignarola, con fave, asparagi, piselli, stridoli e pesto di aglio orsino) e Marino, lungo la Strada Panoramica Adriatica, con vista mare da urlo e cucina che profuma di brace e guazzetti (@marino.pesaro).

Shopping a Pesaro

La rete delle botteghe artigiane spazia tra cuoio, maioliche, legatoria, filati e borse (trovi la mappa su pesaro2024.it). Come Ceramiche Bucci, il laboratorio dove da 20 anni giovani ceramisti creano oggetti in gres per la tavola e l’arredo (@ceramichebucci) o l’orafa Claudia Ottaviani con i suoi gioielli iconici e minimal (@oc.claudiaottavianigioielli).

Tramonto e moscow mule a Baia Flaminia

Ogni sera d’estate è buona per inforcare la bicicletta e verso le 19 dirigersi alla spiaggia di Baia Flaminia, su cui si affaccia il monte San Bartolo, per un aperitivo a base di moscow mule e fritto di pesce d’asporto. Basta un telo da mare, e lo spettacolo è servito. Per arrivarci segui la Bicipolitana, la metropolitana delle due ruote, una rete di oltre 100 chilometri che collega tutti i quartieri della città.