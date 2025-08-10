Esteticamente funzionali, prima ancora di essere oggettivamente belli: è questa la caratteristica distintiva dei sandali daddy, così (ironicamente) chiamati nel gergo della moda per la loro spiccata capacità di reinterpretare con spirito urban i look maschili, a volte in modo cool altre in modo chic. Punta arrotondata, suola in gomma, cinturini con strappi: due davanti e uno posteriore, proprio dietro il tallone. Questi, gli elementi di un design chunky ma sempre attuale, che anche nello street style delle it-girls ha trovato la propria vena espressiva. Ed è proprio a quest’ultima che ci appelliamo per rispondere alla domanda definitiva: come abbinare i sandali daddy?

Come abbinare i sandali daddy in chiave romantica

Una gonna bianca e morbida conferisce ai sandali daddy un je ne sais quoi di vagamente romantico. In abbinamento con top brassière e blazer color cioccolato, questo look street style ci svela anche una formula vincente per i prossimi look di settembre, quando toccherà tornare in ufficio con stile e un pizzico di formalità. Il giusto mix di praticità ed eleganza, dettata – quest’ultima – dallo styling dei gioielli oro e degli occhiali da sole formato maxi.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sandali daddy e denim: urban e cool

Se vuoi abbinare i sandali daddy con il denim, ecco il look da cui prendere subito ispirazione. Il tessuto jeans diventa protagonista assoluto da testa a piedi, in un impeccabile gioco di linee e proporzioni. I jeans sono dritti ma al tempo stesso morbidi, la camicia a maniche corte esprime invece un’allure altrettanto nonchalante e rilassata. L’accento cool che detta la conditio sine qua non dello spirito urban? Sicuramente la felpa tono su tono, portata annodata in vita.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare i sandali daddy con i calzini

Logomania, bermuda, coolness elevata al cubo: in questo look street style c’è tutto ciò che si possa desiderare per uno styling dei sandali daddy da vera it-girl. I pantaloni bermuda verdi rubano indubbiamente la scena, accompagnati dalla T-shirt (griffatissima, con lascia intendere il logo Gucci sul davanti), il trench leggero e il foulard Hermès dai colori vivacissimi. Puntuali e immancabili, ovviamente, sono i sandali daddy neri. Che figurano in questo look a contrasto cromatico con i calzini bianchi. Un abbinamento da love it or hate it.

Foto Launchmetrics/Spotlight

L’aggiunta chunky ai look total white più immacolati

E se le tendenze moda estate 2025 ti esortano a sperimentare il look black & white proprio a partire dallo styling dei sandali daddy, ben venga procedere spedite. Identifica i tuoi alleati di stile: camicia bianca oversize e pantaloni abbinati, che in questa mise figurano con una fantasia a righe leggerissima. Un gessato di tutto rispetto, ideale per interpretare la spensieratezza estiva anche con una vestibilità morbida. Dal bianco al nero, ecco l’accento must-have: i sandali daddy completano il look con estrema versatilità, facendo affidamento anche sull’abbinamento con la borsa micro.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Verso il transition style di settembre con i sandali daddy

Cosa indosseremo quando il transition style di settembre busserà al nostro guardaroba? Continueremo a fare senz’altro affidamento sui sandali daddy, tendenza versatile della moda 2025. Con o senza calzini, potrai lasciarti solleticare la fantasia dall’abbinamento con i pantaloni neri a vita alta, portati con canottiera bianca e trench cammello. E per una dose extra di stile sporty, fai affidamento sul marsupio indossato a tracolla.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Come vestirsi ad agosto? 5 idee moda per i tuoi look