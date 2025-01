Scagli la prima pietra chi non ha mai indossato la camicia del proprio papà. O magari comprato (di proposito!) un cappotto maschile perché la vestibilità oversize – spesso e volentieri – sa essere davvero cool. Nel gioco della moda tutto è lecito e tutto è concesso, purché le scelte vengano fatte rispettando una regola aurea: valorizzare la propria silhouette. È con questa idea che abbiamo dato uno sguardo alle sfilate della moda uomo primavera-estate 2025 per lasciarci ispirare non solo dalle nuove tendenze per lui ma anche e soprattutto da cosa potremmo rubare dal guardaroba maschile (non appena ne avremo uno a portata di mano).

1. Cosa rubare al guardaroba di lui: la giacca bomber rosa

Dire “giacca rosa” fa pensare immediatamente alle Pink Ladies di Grease, l’iconico musical con John Travolta. Ebbene, se nel celebre successo cinematografico del 1979 erano le ragazze a indossare il bomber nella nuance più candy che c’è, quest’anno saranno gli uomini. Le sfilate moda uomo primavera-estate 2025 lo ripropongono in versione ancora più cool, con colletto e polsini a coste. Vedere per credere questo look della nuova collezione Hermès: una giacca di lusso, che non può che ispirarci (e farci anche tornare indietro nel tempo).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Hermès primavera-estate 2025

2. Il cardigan colorato (e leggermente aderente)

È vero, il cardigan oversize è una delle tendenze moda più gettonate nello street style. E lo sarà, in chiave femminile, specialmente in primavera quando diventerà un valido sostituto di giacche e cappotti. La moda 2025 lo rivede anche in versione leggermente più aderente: cosa rubare al guardaroba di lui se non proprio un cardigan colorato? Puoi sfoggiarlo con la camicia colorata di sotto, come propone in passerella questo look firmato Prada, oppure con una T-shirt quando il clima sarà definitivamente mite.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada primavera-estate 2025

3. Cosa rubare al guardaroba di lui: il blazer oversize (con una spilla)

L’eleganza non conosce età, e nemmeno genere. Il blazer maschile esercita su di noi un grande fascino (dobbiamo essere oneste), a maggior ragione se a firmarlo è Louis Vuitton con il suo straordinario approccio sartoriale. Collo a revers, abbottonatura doppiopetto… ogni dettaglio ci rimanda a quell’idea di eleganza ibrida capace di essere coerente tanto col guardaroba maschile quanto con quello femminile. Da notare è anche la mossa tattica per impreziosire il look: cosa rubare al guardaroba di lui? Anche la spilla, ovviamente.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Louis Vuitton primavera-estate 2025

4. Il gilet oversize (che non ricorda un po’ il caftano?)

C’è qualcosa di davvero speciale in questo maxi gilet di Emporio Armani. Re Giorgio deve averlo indubbiamente pensato per enfatizzare la nonchalance dell’immagine maschile più sofisticata e forte, ma la nostra fantasia non può che essere solleticata all’idea di sfoggiarlo con gonne o jeans. Tra l’altro, con questa silhouette così morbida, sembra una coccola già solo a guardarlo. E non ricorda proprio la morbidezza dei caftani estivi? Ecco, noi ti abbiamo avvisata: è da rubare subito al guardaroba di lui (ma non dirlo a nessuno!).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emporio Armani primavera-estate 2025

5. Lo smanicato (perfetto per il transition style!)

Via le giacche, via i cappotti: con il transition style primaverile arriverà anche il momento definitivo di individuare un nuovo passepartout per i look da giorno. Ecco che scende in campo lo smanicato, tendenza perfetta sia al femminile sia al maschile. A questo punto, tornerà la fatidica domanda su cosa rubare al guardaroba di lui. Noi ti invitiamo ad avere nel tuo radar quello di colore beige, che conferisce alle tue mise anche un fascino in stile quiet luxury. Provare per credere.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dior primavera-estate 2025

