Con l’arrivo di ottobre, l’estate lasciata alle spalle è definitivamente un ricordo lontano. Il guardaroba cambia mood, i must-have funzionali alle nostre giornate in città cambiano. Ed ecco che rientrano in gioco le maglie dolcevita, così morbide e avvolgenti. Tornano a far squadra con noi anche le giacche a vento – come il parka – alleate dei look cool e più utilitari. Per chi ha voglia di eleganza anche in chiave daily, i pezzi più timeless si alleano: camicie, cardigan, trench. Tutto acquisisce nuovo senso negli styling di tendenza da sperimentare questo autunno. E qui ne trovi 5 da copiare (e rubare) subito allo street style.

Parka e giacche a vento, da abbinare ai jeans preferiti

Dalle prime giornate di freddo di ottobre non si scappa: occorre la giacca giusta. A fare ritorno tra le tendenze moda autunno 2025 è l’infallibile parka, da scegliere in qualsiasi colore tu preferisca. Oltre il classico modello verde militare, lo street style ti invita a privilegiare anche quello blu navy. Una scelta cromatica validissima, specialmente in abbinamento con i tuoi jeans preferiti, di qualsiasi sfumatura di denim essi siano. Oltre il parka, anche le classiche giacche a vento chiedono di tornare a far breccia nel tuo cuore e nel tuo guardaroba. E glielo consentiamo, d’altronde è il (loro) momento. Il must-have mai-senza per le tue giornate più dinamiche in città, sempre accompagnata da un paio di pratiche sneakers colorate.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Bentornato, piumino trapuntato!

Certo, è chiaro che non è ancora tempo di giubbotti pesanti. Eppure, questo mese il piumino trapuntato torna in punta di piedi per offrire una coccola in più ai nostri look. Di giorno come di sera, ogni occasione che richiede uno styling casual e informale rappresenta il momento giusto per sperimentarlo. Sceglilo monocromatico (in una tonalità basic quale può essere il nero, ad esempio) se il tuo stile racconta di te la tua passione minimalista. Se invece desideri sperimentare abbinamenti di colori e stampe in chiave patchwork, questo look street style ti offre il suggerimento adatto. Un’idea moda da considerare e trasformare ulteriormente: ben venga sostituire gli shorts con dei pantaloni lunghi, conservando gli stivaletti Chelsea con la suola in gomma. Anche loro fanno ritorno nel guardaroba di ottobre.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Cardigan colorati e pesanti. Da indossare a mo’ di capospalla

Il mese di ottobre alternerà giornate miti a giornate più fredde, ma non lasciamoci destabilizzare. Il guardaroba resta uno scrigno di tendenze moda, molte delle quali àncorate al transition style. È il caso dello styling che ci chiama a indossare il vestito lungo nero con il cardigan di lana. È una scelta sensata, perfetta per esprimere te stessa mentre procedi con nonchalance verso il cuore dell’autunno. Non a caso, il look ti chiama a indossare anche gli stivali: bassi o col tacco, come vuoi tu.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Camicia, cardigan e trench: un trio infallibile

Con ottobre torna anche la stratificazione dei capi moda più necessari. I grandi classici del guardaroba femminile si alleano, fanno squadra, ed è proprio dalla loro unione infallibile che possono nascere gli styling più interessanti ed esteticamente belli. Non occorre esagerare o immaginare grandi complessità: esiste forse qualcosa di più semplice di un layering composto da camicia bianca, cardigan rosa e trench cammello? Tre pezzi timeless, tre colori che danno vita a una palette delicatissima. E puoi completare il look non solo con una gonna lunga e multicolor come in questo look street style! Ben venga anche sperimentare lo styling con gonne a tubino in pelle oppure pratici jeans leggermente baggy.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il ritorno della maglia dolcevita, stratificata ad arte

Messi via crop top e canottiere estive, la maglia dolcevita torna sul podio dei must-have della moda autunno 2025. Il collo alto trionfa e riprende il suo meritato posto nella scena delle tendenze di ottobre. Di nuovo, è ancora una volta il layering – ovvero, la stratificazione – a guidare l’abbinamento centrale di questo look. Dalla maglia dolcevita si passa al cardigan, scegliendolo rigorosamente dello stesso colore per un risultato tono su tono che non lascia margine di errore. La giacca scamosciata a contrasto completa la mise, insieme ai pantaloni bianchi e le scarpe stringate nere.