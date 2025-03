La loro morbidezza è un balsamo per il cuore, i motivi che li caratterizzano aggiungono brio ai look di stagione: come non innamorarsi dei migliori cardigan ricamati e di tendenza adesso? La moda primavera 2025 ci pone davanti a un’infinita scelta di decori, colori, trame e motivi. È davvero impossibile resistere alla chiamata di questo diktat perfetto per accompagnarci – con grazia ed eleganza – verso lo stile della mezza stagione. I cardigan prenderanno in men che non si dica il posto di giacche e cappottini, li sfoggeremo in abbinamento con gonne e jeans, e – garantiamo! – sapranno darci tantissima soddisfazione. Non ti resta che scoprire come abbinarli e su quali puntare nei tuoi prossimi acquisti.

Come abbinarli secondo lo street style

Durante le scorse fashion week, le cool kids di Londra, Milano e Parigi ci hanno offerto il meglio dell’ispirazione anche in fatto di cardigan ricamati. Come abbinarli? In primis, rispondiamo alla domanda come sceglierli. Ovvero, morbidi e leggermente oversize, così da poterli stratificare su maglie dolcevita finché il clima primaverile non li vorrà solo e soltanto in abbinamento con le T-shirt di cotone. Quanto agli styling, sperimentati negli abbinamenti con i pantaloni a vita alta, oppure con gonne midi dalla texture plissettata. Sì anche al cardigan con la camicia: un abbinamento evergreen con cui è difficilissimo sbagliare.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori cardigan ricamati da comprare ora

Lasciati guidare dalle tendenze moda primavera 2025, ciò che ti attende in questa guida shopping è una selezione di cardigan ricamati su cui potrai fare affidamento in ogni stagione a venire. Il loro fascino è senza tempo (merito, certo, anche della loro silhouette classica e al tempo stesso avvolgente), e a enfatizzarli sono proprio i ricami che spiccano come massimi protagonisti: fiori tridimensionali, pois coloratissimi, piccole paillettes, motivi floreali in crochet. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Ulteriore consiglio che sentiamo di volerti offrire per un acquisto saggio e duraturo è di valutare attentamente anche il taglio sartoriale del cardigan. Con quello cropped, l’ombelico a vista sarà inevitabile. Con quello dalla silhouette cocoon, le tue forme non potranno che sentirsi dolcemente coccolate.

In maglia e con ricami floreali, Zara (€39,95)

Cardigan crop con fiori e maniche a sbuffo, MC2 Saint Barth (€249)

In morbida maglia di puro cotone e con ricami, United Colors of Benetton (€79,95)

Cardigan in cotone con paillettes ricamate, Elisabetta Franchi (€400)

In stile austriaco, Rouje (€230)

Cardigan con ricamo in paillettes, Fiorella Rubino (in sconto a €39,60)

Cardigan-maglia con stampa a fiori, Twinset (€240)



Cardigan in maglia classica con motivo floreale, Desigual (€139)

In maglia a righe ricamata con micro paillettes, Motivi (€89,90)

In crochet di cotone, Anna Kosturova, su MyTheresa (€320)

