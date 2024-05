S e ne hai già un paio nel guardaroba, non ti resta che scoprire come esaltarli al meglio. Se invece non li hai mai sperimentati nei tuoi look, questo prontuario di stile fa ancor di più per te: scopri come abbinare i sandali argentati, tendenza scarpe primavera-estate 2024

Sandali argento, è il vostro momento. La tendenza scarpe della moda primavera-estate 2024 impazza nello street style delle it-girls e noi non possiamo fare a meno di prendere ispirazione dai look più belli per portarti alla scoperta di questo diktat. Abbiamo selezionato per te 5 look da copiare alla lettera o da cui prendere spunto: qual è il tuo preferito?

I sandali argento con i jeans

Sebbene i sandali, e in particolare quelli color argento, siano piuttosto eleganti ed adatti perciò ad un’occasione o un evento di sera, possono essere indossati dalle più temerarie anche di giorno. In questo caso, il modo migliore per abbinarli è con un paio di classici jeans e una maglietta dai toni neutri, come il nero, il bianco oppure il beige. Per richiamare il colore delle scarpe è possibile sfoggiare degli accessori in tinta, come ad esempio una collana vistosa, una borsa o una cintura.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I sandali argento con il tailleur bianco

L’argento è un colore che si abbina praticamente a tutto. I colori che mettono però più in risalto questa delicata tonalità sono il bianco e il nero. Possiamo dunque abbinare i nostri sandali argento ad un tailleur bianco, da scegliere a seconda della nostra conformazione fisica. Ovviamente anche in questo caso l’accostamento con una cintura argentata è davvero chic. Qualora preferissimo un completo spezzato, potremo abbinare ai pantaloni (neri o di un altro colore) una maglietta o una blusa sempre bianca.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il look più glamour: con il minidress

Dal classico tubino nero ai minidress tempestati di cristalli o paillettes: lascia che il glamour sia con te (e che con te rimanga sempre!). I sandali argentati ben si prestano allo styling con questi abitini cortissimi, specialmente se stai cercando uno styling grintoso e audace da cui possa emergere il tuo animo di party girl. Quando indossare questa mise? Di sera, indubbiamente, alla prossima cena con le amiche.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I sandali argento con il vestito lungo in denim

Posso indossare i sandali argento di giorno? Domanda retorica, la risposta non può che essere sì. L’importante è smorzare l’effetto lucente della pelle effetto-metallizzato, quindi prediligi tessuti dalla texture matte. Un esempio è il vestito in denim: il tessuto di jeans – umile e cool – ci ricorda quanto lo stile urban possa andare a sposarsi a perfezione con quello glamour. Scegli il vestito in denim in un taglio midi al ginocchio e abbina delle mules con glitter argentati oppure dei sandali con la zeppa. Risultato? Un look da 10 e lode assicurato.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I sandali argento con l’abito in pizzo bianco

Ecco un altro abbinamento che potrebbe venire a solleticare la tua curiosità. Il vestito di pizzo bianco è un must-have nel guardaroba femminile: perfetto per affrontare la primavera-estate 2024, è un grande classico dell’eleganza versatile. Puoi indossarlo con le ballerine ma anche (e soprattutto!) con i sandali argentati: bassi di giorno, col tacco di sera per un risultato ancor più sofisticato.

Foto Launchmetrics/Spotlight