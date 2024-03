D enim lovers, a rapporto. La primavera è già qui, e con lei la voglia di costruire look furbissimi con i jeans più cool. Scopri come indossarli e quali comprare in questo prontuario di stile pensato per te

Come non amare i jeans? Versatili, resistenti, sempre cool in ogni momento e in ogni dove. Se c’è un capo che davvero non può – e non deve – mancare nel guardaroba femminile, non può che essere questo. Si aggiunga poi che le tendenze denim della moda primavera 2024 ci consentono di spaziare tra tagli, fit, colori e lavaggi: ad ognuna, il suo! È impossibile non identificare i propri jeans del cuore, ed è per questo che abbiamo selezionato per te le migliori proposte (nel rispetto di ogni budget) per guidarti verso l’acquisto giusto.

Come indossare i jeans questa primavera 2024?

Quando si tratta di jeans, le vie dello styling sono infinite, e tocca davvero esplorarle tutte. La prima idea suggerita dallo street style è la tendenza total denim: questa primavera, sfoggia i tuoi jeans migliori con camicie in denim tono su tono, preferibilmente dello stesso colore e stesso lavaggio. Puoi optare per i bermuda o gli shorts, portati con una camicia oversize abbinata. Ma puoi optare anche per una tuta jumpsuit, portata con una cintura di pelle a contrasto e un bracciale bangle oro sapientemente inserito sulla manica lunga.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Voglia di completi spezzati? Lunga vita all’abbinamento dei jeans con il trench, di qualsiasi colore esso sia. Quello color cammello resta un capospalla timeless, ma anche la versione verde militare funziona a perfezione. Variazione sul tema: i jeans con la biker jacket – la giacca di pelle con borchie o profilature metalliche, in stile motocicilista – è perfetta a sua volta per un look dal sapore urban. Ti basterà aggiungere una T-shirt bianca o una camicia. E il gioco è fatto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i must-have da comprare ora

Tira fuori dal guardaroba i tuoi jeans migliori o, se non hai ancora individuato l’alleato perfetto dei tuoi look primaverili, ecco per te una selezione a prova di tendenze denim. In questa guida shopping troverai modelli per ogni budget, dalle proposte dalla vestibilità aderente a quelle dalla vestibilità più ampia o leggermente oversize. Non mancano i jeans a vita alta, ideali da indossare con camicie o crop top. E se ami la forza dei dettagli, troverai anche modelli con impunture a contrasto.

In denim di cotone stretch, Persona (€129)

Pantaloni wide leg in denim di cotone, Pennyblack (€115)

Pantaloni chino a vita alta e gamba svasata, Shaft Jeans (€269)

Jeans wide leg dalla linea flare, Fiorella Rubino (€79)



Con taglio cropped, Stefanel (€85)

Con effetto maltinto, Piombo, da OVS (€29,95)

A gamba larga, United Colors of Benetton (€69,95)

A vita alta e dalla vestibilità rilassata, Blazé Milano (€375)

A vita media e gamba larga, Ralph Lauren (€229)

A vita bassa, Clavin Klein (€139,90)