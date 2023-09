B uon sangue non mente? Dna o no, nascere sotto una buona stella - o con un cognome famoso - aiuta tanto. Il resto, poi, va pur guadagnato da sé: vediamo come se la stanno cavando Lila Moss, Deva Cassel e Grace Burns, tre famosissime "figlie di"

In principio c’erano le sorelle Hadid – Gigi e Bella, figlie della modella Yolanda Hadid, ça va sans dire – e le sorelle Hadid erano il verbo. Un duo che può ben dire di essere nella rosa delle preferenze di Donatella Versace, ma a cui Lily-Rose Depp – figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis – risponderebbe giocandosi una carta altrettanto prestigiosa: è l’ambassador della maison Chanel. E come dimenticare poi Kaia Gerber, figlia della top model Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber? Un quartetto già perfetto di per sé, se non fosse che questa stagione si parlerà molto anche di Lila Moss, Deva Cassel e Grace Burns: che sia definitivamente arrivato il momento del passaggio generazionale? Sebbene le rispettive madri – Kate Moss, Monica Bellucci e Christy Turlington – continuino a detenere potere e fascino nel mondo della moda, le loro mini-me danno prova di sapere (bene) il fatto loro. Belle, carismatiche, in gamba e (comunque) già avviate: con i debutti nelle campagne pubblicitarie moda autunno-inverno 2023/2024, la loro presenza nel fashion system si consolida definitivamente. Vediamole subito.

Lila Moss, la figlia di Kate Moss, è il volto di Pepe Jeans

Un cognome, una leggenda. Lila Moss, figlia della top model Kate Moss, è stata scelta da Pepe Jeans per celebrare il 50esimo anniversario del brand di denim. La campagna si chiama W11 LOVE FROM LONDON e il tema scelto è proprio l’amore per la capitale inglese, città nativa di Lila. Tre parole che vanno dritte al cuore: I LOVE LONDON, un tema interpretato attraverso la collezione autunno-inverno 2023/2024 dell’iconico marchio inglese.

Courtesy Pepe Jeans.

Scattata dal fotografo Alasdair McLellan, la protagonista Lila Moss è stata immortalata nei suoi look firmati Pepe Jeans nelle vivaci strade del W11: il codice postale, ripreso nel nome della campagna, rappresenta il quartiere che comprende Notting Hill e Ladbroke Grove a West London. I capi indossati da Lila includono modelli della nuova collezione, ma anche pezzi iconici in denim e in tessuti 100% riciclati.

Courtesy Pepe Jeans.

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, è il nuovo volto di Sisley

“Mi trovo a mio agio nell’immagine di Sisley: intima e sfrontata”: a raccontarsi così è Deva, figlia di Monica Bellucci e dell’attore Vincent Cassel, che è stata scelta da Sisley come co-protagonista di Burning Rose, la nuova campagna autunno-inverno 2023/2024 del brand. Insieme a lei c’è Luka Isaac, modello francese lanciato da Kate Moss e già protagonista dell’ultima campagna di Sisley. In un castello nel mezzo di una campagna, il ragazzo dal fascino cupo e ribelle affascinerà la splendida diciotenne Deva. “Tutti abbiamo un lato chiaro e un lato oscuro – spiega Deva in merito alla sua interpretazione. – Quando sono davanti alla macchina fotografica o alla cinepresa li uso entrambi”.

Courtesy Sisley.

La campagna Sisley è stata scattata dal fotografo francese Pierre-Ange Carlotti e, in questa storia di un amore proibito, spiccano ovviamente anche i capi della collezione autunno-inverno 2023/2024, selezionati dalla stylist Helena Tejedor. Il capo preferito di Deva Cassel? “Il cappotto bianco era meraviglioso e molto comodo. Casual ed elegante allo stesso tempo”, ha rivelato. Non mancano ovviamente i capisaldi dello stile Sisley: il denim, la pelle e il colore nero.

Courtesy Sisley.

Grace Burns, la figlia di Christy Turlington, è il volto di Carolina Herrera

È stato uno dei volti più emblematici degli anni Novanta, storica decade in cui il concetto di top model si è plasmato, forgiato, consolidato: Christy Turlington è tra le protagoniste della nuova campagna di Carolina Herrera. Insieme a lei? La figlia, Grace Burns. Insieme a loro ci sono anche la socialite italiana Ginevra Rossini, l’attrice francese Valeria Nicov, l’aristocratica inglese Poppy Delevingne e la cavallerizza Delfina Blaquier.

Courtesy Carolina Herrera.

Poi, naturalmente, le nuove borse Carolina Herrera intorno alle quali ruota lo storytelling della campagna scattata da Georgina Preston e Georgina Millet: la sofisticata Doma Insignia, il modello hobo Fusta Insignia e le borse Poncho. L’estetica equestre domina il mood delle foto scattate in Andalusia, Spagna, suggerendo un profondo senso di riconnessione con la natura. E Grace Burns è semplicemente impeccabile. Possiamo dirlo? Buon sangue non mente.

Courtesy Carolina Herrera.