Jennifer Lopez è rimasta in mutande. Letteralmente. È successo durante la tappa del suo tour a Varsavia, lo scorso 25 luglio. Mentre la pop star intonava Happy Birthday di Stevie Wonder, omaggiando se stessa (compie gli anni il 24 luglio), accade che la sua gonna dalle mille frange cade giù lasciandola con degli sgambatissimi slip dorati a vita alta. “Menomale che oggi indosso la biancheria!” commenta J.Lo visibilmente divertita, dimostrando che a volte più del Fattore C, è l’intimo che conta. Quindi, chi siamo noi per sottovalutare la scelta di culotte, reggiseni e biancheria varia? Vediamo insieme 10 essenziali che puoi trovare tra il migliore intimo da donna su Amazon.

Il migliore intimo da donna in vendita su Amazon

1. La bralette che non stringe effetto pizzo

A volte è questione di sexiness, altre di comodità. A questo giro tocca alla funzionalità perché diciamocelo, ci sono giorni in cui di pizzi e merletti ci interessa meno di zero. Ma allo stesso tempo non vogliamo cedere alla tentazione della sciatteria perché i casi della vita sono imprevedibili. E nei giorni in cui vuoi stare comoda senza smettere di strizzare l’occhio alla sorte, hai bisogno di una bralette non troppo sporty, che ti dia il giusto sostegno senza rinunciare alla femminilità grazie a un effetto vedo non vedo. Prendi o lasci?

2. Il reggiseno che sostiene, ma è invisibile

L’underwear che c’è ma non si vede è una delle invenzioni più geniali del nostro tempo. Quante volte hai visto per strada un bel look rovinarsi a causa della scelta dell’intimo sbagliato? Slip e reggiseni che strizzano e segnano non sono mai una buona opzione. Per questo nel tuo cassetto della biancheria non può mancare un top come questo che ti proponiamo qui e che trovi tra il migliore intimo donna in vendita su Amazon. Avvolge le tue forme e indossarlo è come avere una seconda pelle.

3. Lo slip senza cuciture a vita alta

E a corredo, nel tuo cassetto non possono mancare questi slip a vita alta e senza cuciture. Sono il complemento invisibile ma essenziale dei tuoi vestiti estivi preferiti e di tutti i capi leggeri e svolazzanti che vorrai indossare durante le tue vacanze.

4. Il reggiseno con ferretto in satin e pizzo

Poche cose sanno dare un boost potente di femminilità come indossare della biancheria coordinata e dai tessuti preziosi. Satin, pizzo e ricami sono i tuoi migliori amici quando hai voglia di sentirti bella e femminile, anche soltanto per te stessa. E qui ti proponiamo un balconcino con ferretto, color champagne, abbinato a una brasiliana dal fianco basso impreziosita da pizzo floreale: un vero classico.

5. La brasiliana in satin e pizzo

6. Comfy ma cool con il reggiseno in cotone a triangolo

E dopo seta e pizzo, nel cassetto della biancheria il protagonista non può che essere il cotone. Un tessuto garanzia di comfort, ma anche traspirante e quindi amico del benessere della tua pelle, sia in estate che in inverno. Il reggiseno di cui non potrai più fare a meno è questo: un modello a triangolo senza ferretto e dalle spalline regolabili. Essenziale, ma moderno e perfetto per ogni occasione.

7. Il body multifunzione

O lo ami o lo odi. Per alcune poche cose sono più odiose dell’allacciatura di un body, altre invece lo apprezzano perché non si muove e non crea fastidiose grinze. Come underwear avvolge e dona calore (nell’autunno è ciò che vorremo), ma se invece preferisci indossarlo a vista, magari sotto al tuo blazer preferito, potrai farlo, perché il modello che ti proponiamo è davvero versatile ed è disponibile in vari colori.

8. Il sostegno che ci vuole

Se dal tuo intimo cerchi un plus di sostegno, allora hai bisogno di questo reggiseno dallo stile elegante in mesh e pizzo, con ferretto e imbottitura. Perché la perfezione inizia sotto i tuoi vestiti. E se l’intimo scoordinato ti disturba, abbinalo con il suo slip dal fianco alto.

9. Lo slip in mesh con pizzo

10. La sottoveste modellante

L’intimo modellante è il segreto delle celebrità per mostrarsi sempre perfette sul red carpet. Quindi, perché non fare nostro questo trucchetto? Non rinunciare più a indossare quel vestito o quella gonna un po’ più aderenti, prova con questa sottoveste modellante e regalati un vero look da star. Kim Kardashian chi?

