Tic tac. Il tempo stringe, ma in programma ci sono: quella cena a cui hai detto sì quando eri nella fase propositiva del mese (già esaurita da un pezzo), l’aperitivo sulla terrazza più frequentata della città, le vacanze al mare col carico ancora inespresso di una valigia da fare. E come se non bastasse, si aggiunge il caldo infernale che prosciuga la voglia di uscire per negozi anche della più incallita compratrice compulsiva. Ma nessuno ci leverà la nostra voglia di shopping, di gratificarci con un abito nuovo. Per questo, abbiamo lavorato per te e siamo qui a presentarti i 10 migliori vestiti che abbiamo selezionato, da acquistare su Amazon. Quindi, metti a riposo il tuo dito, basta scrollare per e-commerce. E tranquilla, puoi ringraziarci dopo.

10 vestiti da acquistare su Amazon

1. L’abito fru fru a balze

“Mi raccomando, vediamoci prima delle vacanze. Va bene anche un ape veloce o una birretta dopo il lavoro!”. In quanti te l’hanno già detto, ignorando il fatto che la tua voglia di vivere è già sotterrata sotto la sabbia delle vacanze che vedi col binocolo? Ecco in tutte queste evenienze e non solo ti serve lui: l’abito a balze in cotone. Lungo, largo e comodo. Si personalizza in base alla tua voglia di impegnarti del giorno. Se è poca, vai di sandali (ancor meglio se infradito) o di ciabattina flat e borsa in paglia. Invece, se l’occasione richiede della coolness, è d’obbligo un piccolo tacco (la buona notizia per i tuoi piedi è che i sandali con la zeppa sono tornati) e sfoderare i migliori bijoux nel tuo cassetto. E importante, impegnati almeno nella scelta del colore di questo abito: fai che porti un po’ di brio già da solo.

2. Il minidress vitaminico in lino

Il lino è il tessuto estivo per eccellenza, ma non mette d’accordo proprio tutte. Se il tuo ideale di vita non è “vacanza al mare a Positano” questo tessuto stropicciato potrebbe non andarti a genio. Sebbene sia superlativo nei toni del bianco, del beige e del blu se ti suona troppo sofisticato, un mini abito in lino ma in un bel colore vibrante potrebbe fare al caso tuo. Quello che ti proponiamo funziona con la tintarella del mare, ma anche in città. E se ti va di giocare, provalo in abbinamento con l’azzurro o il magenta.

3. L’abito lungo con il dettaglio inaspettato

Questo che ti proponiamo nella nostra selezione dei migliori vestiti da acquistare su Amazon è un jolly. È l’abito lungo con spalline sottili semplice semplice, ma con un dettaglio cut out sotto il seno: il particolare spicy per le occasioni in cui vuoi essere acqua e sapone senza smettere di sentirti una regina. In più è nel colore che illumina la tua abbronzatura, che altro gli vogliamo dire?

4. Il mini abito all’uncinetto

È color giallo burro, è all’uncinetto ed è super chic. Questo mini dress ha tutti gli ingredienti per diventare il tuo preferito della stagione: è nella nuance più amata del momento unita al dettaglio crochet che in vacanza ci piace sempre. Questo dovrebbe bastare a convincerti a metterlo nel carrello. È al mare che darà il meglio di sè, come copricostume o all’ora dell’aperitivo. Ma se la voglia di osare è con te, perché non provare uno styling con un paio di pantaloni svasati in città?

5. L’abito in denim

A settembre ti pentirai di non averlo comprato. Perché quest’abito in denim che simula l’accoppiata gonna più top smanicato è pronto a stupire tutti quelli che ti vedranno indossarlo. Più comodo delle jumpsuit, non è la classica salopette o il tipico vestito smanicato dalla linea a trapezio. Ti verrà in soccorso in tutti quei momenti in cui non saprai cosa indossare. Come abbinarlo? In questo caso bandite le calzature flat: per tirare fuori tutto il suo potenziale ci vogliono un sandalo o una mules col tacco, insomma una scarpa che si faccia notare!

6. Il vestito (di cui non sapevi di aver bisogno) per il tuo office look

Fino ad ora abbiamo vagheggiato pensando alle vacanze, al mare e agli aperitivi. Ma è il momento di buttare un occhio sulla realtà, e la verità è che con la fronte madida di sudore sei ancora davanti al tuo pc. Se sei fortunata ancora per poco, ma se per caso hai ben pensato di rimandare le tue vacanze a settembre, ne hai di office look a cui pensare. Uno te lo risolviamo noi con questo tubino blu, in viscosa. Formale, ma con stile. Starà bene con tutto il tuo armamentario di scarpe e borse da business woman.

7. L’abito da giorno in un colore bold

Non volevamo scoraggiararti ricordandoti che per vivere ci tocca lavorare. Quindi, riportiamo la mente al tempo libero: diciamoci la verità, ad avere ancora voglia di vestirci siamo davvero in poche. Al mattino davanti al nostro guardaroba cerchiamo il giusto compromesso tra essere presentabili e cedere alla voglia di uscire in mood spiaggia. E siamo sicure che, per ogni giorno che parte così, avrai un vestito da sfoggiare. Ma quest’estate per essere aggiornata con le ultime tendenze, dimentica la palette estiva: a fare la differenza sono i colori bold, audaci, quelli che pensavi funzionassero solo nella stagione fredda. Proprio come questo vestito bordeaux: rendilo interessante con dei dettagli animalier o più soft in abbinamento alle tonalità del bianco o del beige.

8. L’abito a portafoglio con la fantasia di stagione

Se dell’estate invece sei piena e con la mente sei già ai look settembrini, per il tuo shopping lungimirante abbiamo pensato a questo vestito midi a portafoglio, in una tonalità di celeste molto bon ton e con stampa a pois. Le maniche a tre quarti lo rendono l’alleato per le occasioni formali e non che si potrebbero presentare al ritorno dalle tue vacanze. Qui, siamo di fronte a un classico: puoi scegliere degli accessori in oro o argento metalizzato per le occasioni più eleganti, o il bordeaux per dare un twist al look.

9. Il vestito in cotone nella nuance più golosa del momento

Della butter yellow mania abbiamo già parlato, e che dire, invece, dell’amore esploso per il marrone cioccolato? Lo stiamo adorando e continueremo a farlo per tutta la stagione estiva e non solo. E detto fra noi, si vocifera che questo colore sia destinato a diventare the new black per l’autunno/inverno. Ecco perché accaparrarsi un capo in questa nuance è un’idea più che vincente. Ti proponiamo un maxi dress con mezza manica, cosicché appena le temperature si abbassano tu possa continuare a indossarlo, magari aggiungendo un pull over in cotone. Il marrone cioccolato è sublime in abbinamento col l’oro, ma delle combo da valutare sono con il verde petrolio o l’arancione.

10. L’evergreen campione di versatilità

E per finire non potevamo che proporti il re dei look minimal ispirati ai magici anni Novanta: lo slipdress in raso con spallini sottili. Se ancora non ne hai uno, il nero è il colore su cui puntare. Perché non può mancare nel tuo guardaroba? È l’abito semplice, ma sexy che può risolvere i look da giorno (se abbinato a una scarpa flat e una maxi bag), ma anche gli appuntamenti serali. La sua preziosità sta tutta nell’effetto cangiante del tessuto ed è un jolly perché si tratta di un vestito perfettamente stratificabile. Puoi completare il look con un blazer oversize o con una felpa, nel caso tu voglia indossarlo di giorno. Ma lo slipdress acquista un’allure romantica con cardigan e maglioni. Lo amerai da qui all’autunno, quando potrai indossarlo con i tuoi stivali con il tacco preferiti.

