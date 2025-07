È un talento tutto femminile, questo di essere creature bipedi dotate della capacità di riempire scarpiere come fossimo millepiedi. Sneakers, ballerine, ciabattine, décolléte e chi più ne più ne metta. Averne un solo paio non ci basta, vogliamo anche le varianti del canone. Perché il rischio sarebbe non riuscire a fare la combo perfetta con ogni look che ci viene in mente. Così, dopo i nostri 10 vestititi preferiti da acquistare su Amazon siamo pronte a condividere con te una selezione di scarpe: perfette da indossare subito in città e in ufficio, ma furbe anche per il rientro delle tue vacanze.

10 scarpe da acquistare su Amazon per l’estate e non solo

1. Il sandalo da pescatore

L’esordio di Jonathan Anderson da Dior con la sfilata uomo P/E 2026 conferma che il sandalo da pescatore, comunemente detto “a gabbietta”, sarà ancora di tendenza. Quindi, se te ne sei innamorata hai un buon motivo per acquistarne un paio, se sei scettica: rivaluta la tua posizione. Perché questa scarpa oltre ad essere un evergreen, si adatta a più situazioni ed è perfetta sia nel tempo libero che in ufficio. Inoltre, con un calzino strategico potrai indossarla dalla primavera al primo autunno. Nella stagione corrente, abbina i sandali da pescatore con i tuoi look total lino o con abiti dalla gonna maxi, poi crea la combo perfetta con i jeans straight, dalla gamba dritta.

2. Le mules con la zeppa

Le scarpe con la zeppa sono di nuovo di tendenza. E se appena hai letto questa frase ti è uscita un’espressione di disgusto pensando fossero soltanto un lontano ricordo, stai serena che qui abbiamo il giusto compromesso: unisce la zeppa alla coolness delle mules e il risultato è una scarpa moderna, pronta a svoltare tutti i outfit. Provala con i pantaloni a palazzo o con i bermuda dal taglio sartoriale, ti ricrederai sul loro potenziale.

3. Il sandalo basso per ogni occasione

Questo invece è il sandalo basso passepartout: va bene in città, e sta ancora meglio nella valigia delle vacanze. È la calzatura che cerchi come il pane quando non hai voglia di agghindarti e il color platino è un jolly: fa sembrare ricercato anche il look che hai messo insieme in due minuti. Semplice sì, but make it cool e sceglilo a infradito.

4. Le friuliane Mary Jane in velluto

O le ami o le odi, parliamo delle calzature meneghine più famose, in auge da maggio a settembre. C’è chi le indosserebbe solo per accogliere gli ospiti a casa e chi non ci rinuncia nemmeno al mare. Ma il loro successo è così inarrestabile che anche la versione in velluto Mary Jane conquista a più non posso. Noi ti proponiamo questo modello, un’ibrido tra le ballerine e le friulane, in una tonalità di bordeaux chic con il bianco, ma ideale da mixare anche con i colori che ameremo in autunno: le sfumature di verde, arancione e blu.

5. Le slingback basse, ma grintose

Le abbiamo elette a scarpe da ufficio per eccellenza perché ci fanno sentire comode e curate allo stesso tempo, e in più tengono le dita al coperto (per tutte quelle che non amano mostrarle). Per questo abbiamo selezionato per te che non ami i look dal sapore eccessivamente bon ton, queste slingback dall’effetto vedo non vedo. Le borchie dorate conferiscono a queste calzature un pizzico di sapore rock: il guizzo che ci vuole nelle giornate in salita.

6. Le slip on per le giornate in corsa

L’adolescente che è in te non ha mai smesso di amare questo modello iconico di Vans? E allora è arrivato il momento di accoglierlo nuovamente nella tua scarpiera. Ma stavolta dimentica gli skinny jeans e le t-shirt over che erano il naturale complemento di queste scarpe. Rendile piuttosto l’elemento giocoso dei look più formali: perché non indossarle sotto a un completo sartoriale?

7. Le scarpe col tocco animalier

Chi le ha provate giura che queste mules con il tacco siano le più comode in circolazione e ne ha fatto le scarpe d’elezioni per party e matrimoni, quando vuoi divertirti senza cedere alla tentazione del cambio scarpa. Di varianti ne esistono a bizzeffe, ma noi te le proponiamo nella loro versione zebrata. Perché ormai lo sai no? Animalier is the new black e quindi è come se stessi acquistando un paio di scarpe in una tonalità neutra. Inutile dire che amerai indossarle con tutti i tuoi capi preferiti.

8. Il sandalo furbo con il tacco

Perché questo sandalo è furbo? Non è semplicemente un sandalo con il tacco nero impreziosito da strass: questa è la scarpa da sera senza stagionalità. Perché quando arriverà il momento di sfoderare i collant, resterà lì ben piantata nella tua scarpiera. Pronta ad essere il jolly dei look invernali più glamour: sotto a blazer over indossati a mo’ di abito, ai vestiti con paillettes o con i tailleur in velluto (sì abbiamo in mente proprio i look natalizi). Acquistali e a novembre non te ne pentirai.

9. Il classico autunnale

La Mary Jane in vernice nera non ha bisogno di presentazioni, è un classico intramontabile: per ogni stagione autunno/inverno, ma anche per ogni età. Semplice e elegante ci conquista nei look da giorno, ma anche in quelli da sera (è la svolta per chi non va d’accordo con tacchi a spillo e stiletti). Sfodera tutto il suo potenziale bon ton dal sapore anni ’60 con le minigonne, ma per il prossimo autunno la combo perfetta è con i pantaloni a sigaretta.

10. Le sneakers per il rientro in ufficio

E anche se di scarpe chiuse al momento non ne vogliamo sapere, la lungimiranza non può che portarci alle scarpe che indosseremo una volta rientrate in città dalle vacanze. Il tran tran cittadino ci imporrà agilità e comodità, ma vietato rinunciare allo stile. Quindi è il caso di mettere nel carrello della prossima sessione di shopping un paio di sneakers, magari in un colore neutro, che possano accompagnare i nostri look formali o casual, quando il dovere ci chiamerà di nuovo a sé.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.