La domanda non è (solo) come abbinare i piumini colorati, ma (soprattutto) quanta energia e quanta allegria possono conferire i piumini ai nostri look. Le tendenze moda inverno 2025 sono già qui, portano con sé infinite soluzioni per affrontare il freddo, e il cosiddetto dopamine dressing rappresenta sicuramente una di queste. Quello che il fashion system ha ribattezzato “effetto dopamina” passa proprio attraverso i colori più vibranti (e, per qualcuna, anche inaspettati): il rosa fluo, il rosso, l’arancione. Oppure i colori più classici come il blu e il marrone che, abbinati insieme a specifiche tonalità, creano dei risultati da vera it-girl. Le 5 idee moda che ti proponiamo in questo breve manuale arrivano dallo street style: 5 look da copiare subito, o da cui prendere semplicemente ispirazione.

1. Come abbinare i piumini colorati in chiave #balletcore

La generazione millennial e la Gen Z ne parlano spesso su TikTok: il #balletcore altro non è che un’estetica che richiama alla mente capi e accessori che arrivano dal mondo del balletto classico. Lo street style dà prova di quanto questa estetica sia già passata dalla teoria alla pratica: le tendenze moda inverno 2025 dicono sì ai piumini colorati (come questo viola in foto sotto) sfoggiati con morbide gonne di tulle rosa confetto, calzamaglie, scalda-muscoli di lana e stivaletti in pelle di montone.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Tono su tono: i piumini colorati con i pantaloni trapuntati

Se ami le nuance biscottate, il piumino color cioccolato è quello giusto per te. Puoi creare un look tono su tono prendendo spunto, ancora una volta, dallo street style: tra le tendenze moda inverno 2025, trionfa l’abbinamento del piumino marrone con i pantaloni trapuntati (sì, ricordano un po’ quelli da neve, non è vero?). Per non tralasciare l’effetto “dopamine dressing”, punta su maglioncini o felpe colorate. E non avere paura di osare con gli accessori.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Come abbinare i piumini colorati in un mix&match di fantasie

Si possono abbinare più fantasie insieme? Nel gioco della moda, tutto è possibile. Gli scacchi incontrano le stampe floreali, le righe e chi più ne ha più ne metta. L’importante è creare armonia attraverso le simmetrie e l’uso astuto della palette cromatica. Come abbinare i piumini colorati, quindi, quando il nostro alleato invernale è proprio un puffa jacket tutto all’insegna dei fiori? Rendilo protagonista partendo dai suoi colori: in foto sotto, il look punta i riflettori su un piumino stampato con fiori in più tonalità di rosa, colore protagonista anche dei pantaloni. Maglioncino e berretto di lana spezzano l’equilibrio con nuance a contrasto (ma comunque armoniche).

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Piumini e maxi sciarpe: quali scegliere?

Non solo berretti, ma anche maxi sciarpe. Quali scegliere? Se prediligi i colori neutri, sentiti libera di abbinare ai piumini colorati sciarpe nelle nuance basic (il nero, il grigio, il color tortora, il beige). Se invece puoi elevare al cubo l’effetto del dopamine dressing, lasciati conquistare da una delle maggiori tendenze accessori della moda inverno 2025: le stampe a righe coloratissime sono qui per farci compagnia fino alla fine della stagione fredda. E tutto ciò che chiedono è essere protagoniste assolute del look!

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Color blocking: come abbinare i piumini colorati?

Dulcis in fundo, il color blocking. A volte tendiamo a non enfatizzare l’animo cool di un piumino colorato in abbinamento con altre nuance (per paura poi di cosa, esattamente?). Per fortuna, questo look street style ci ricorda quanto sia bello sentirsi libere di indossare un piumino azzurro con pantaloni verde lime. Il contrasto cromatico che viene a crearsi è delizioso, oltre che a prova di effetto Wow. Testare per credere.

Foto Launchmetrics/Spotlight

