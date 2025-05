Bentornati sandali alti, le prime giornate calde solleticano già la nostra fantasia all’insegna dei must-have indiscussi della moda estate 2025. Non senza essere passate prima per le prossime sessioni di shopping! In questa guida all’acquisto, useremo tutta la nostra furbizia per intercettare gli alleati definitivi dei nostri look da mattina a sera. I migliori sandali alti da comprare ora hanno infatti un animo passepartout: ti scoprirai a volerli indossare di giorno con comodi scamiciati o jeans a palazzo, ma anche di sera con un classico tubino nero o un vestito più glamour. Non resta che scegliere il tacco perfetto per te: i migliori sandali alti da comprare ora ci invitano a esplorare tacchi stiletto, a blocco e zeppe scultoree. A te l’ultima parola.

Le tendenze dallo street style

Prima di passare allo shopping vero e proprio, concediamoci il tempo di osservare le due strade stilistiche intraprese dalle protagoniste dello street style di questa stagione. Il minimalismo impera, e la motivazione è semplice a comprendersi: c’è voglia di investire su modelli di cui è difficile stancarsi, sandali che staranno bene praticamente con tutto, rendendo dunque il nostro guardaroba incredibilmente versatile e funzionale. Per sandali alti, tuttavia, non intendiamo solo proposte con tacchi stiletto (compresi quelli a spillo in chiave killer heels!) e tacchi a blocco, ma anche zeppe. Zeppe che però diventano scultoree, grazie a linee sinuose e sofisticate.

Shopping: i migliori sandali alti da comprare ora

Se sei pronta a dare una rinfrescata di stile al tuo guardaroba, ecco i migliori sandali alti da comprare ora, perfettamente allineati alle tendenze scarpe della moda estate 2025. I diktat – come già affermato dallo street style – ci invitano a esplorare il minimalismo con piccoli accenti di glamour. Da cosa è determinato quest’ultimo? Dai dettagli, naturalmente. La pelle metallizzata, le texture laminate, l’abbinamento di colori tra cinturini, elementi floreali che diventano scultorei, glitter per un tocco di luce. Anche in termini di budget, c’è ampia scelta: abbiamo selezionato per te proposte per investimenti piccoli o più grandi, ma sempre con grande attenzione alla versatilità che le caratterizza.

In pelle e con tacco a blocco e plateau, Zara (€69,95)

Con cinturino a T e dall’effetto metallizzato, H&M (in sconto a €20)

Con cinturino alla caviglia e punta squadrata, Bata (€29,99)

Dall’effetto vernice e con tacco a spillo, Primadonna Collection (€69,99)

Con plateau e tacco a blocco, NeroGiardini (€179,50)

Con dettaglio floreale scultoreo, Paulina, su Conte’ (€35,99)

Laminati e multicolor, Max&Co. (€189)

Con zeppa scultorea e cinturini con fibbie, Souliers Martinez (€495)

In pelle e con cinturino al tallone, Aquazzurra, su MyTheresa (€550)

In camoscio e con glitter, Miu Miu, su MyTheresa (€570)

