A blocco o kitten, a spillo o col plateau: quali tacchi indossare con la gonna? Una domanda lecita, che merita tante risposte a partire da questa piccola grande verità: dipende dalla gonna. A darne prova sono i migliori look street style di questa stagione, fonte di certezze incrollabili e di tendenze moda primavera-estate 2025. Nelle capitali della moda internazionale – New York, Londra, Milano e Parigi – abbiamo avvistato 5 idee moda che potrebbero fare al caso tuo in vista del transition style di questa stagione. Tutto ciò che occorre per renderli tuoi è la voglia di sperimentare l’eleganza da nuove prospettive.

Quali tacchi indossare con la gonna: il plateau

Le tendenze scarpe della primavera-estate 2025 ci esortano a esplorare il nostro stile attraverso il grande ritorno del plateau. Perché sceglierlo? Il plateau bilancia (e riduce, soprattutto) l’altezza dei tacchi a blocco più vertiginosi. Quanto alla gonna da preferire per un abbinamento impeccabile, noi ti proponiamo quella lunga (con o senza spacco, a te la scelta). Il risultato finale sarà armonioso e senza dubbio chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Minigonna e tacchi bassi: è sempre una buona idea

Anche Mary Quant, celebre inventrice della minigonna, fu una fan dell’abbinamento con i tacchi bassi e a blocco. È una scelta indubbiamente strategica per slanciare la silhouette femminile senza esagerare, ma restando in un perimetro di compostezza e bon ton. Nello street style c’è anche chi aggiunge i gambaletti colorati: è un’idea cool, ma non sentirti obbligata a replicarla alla lettera.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Gonna lunga e sandali con tacco basso: la scelta daily perfetta

Ecco un look perfetto per le tue giornate in giro per la città. Lo street style ci esorta a indossare la gonna lunga e dal taglio dritto insieme a semplici sandali con un piccolo tacco a blocco. Il minimalismo è sempre una buona idea, e questa mise ne dà prova anche attraverso l’abbinamento dei colori (quasi) tono su tono. Risultato troppo serioso per i tuoi gusti? Reinterpreta lo styling in chiave color block.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quali tacchi indossare con la gonna scampanata? Kitten, that’s amore

Piccoli e sofisticati, i tacchi kitten sono la dolcezza fatta tendenza moda. Ci piacciono per la loro inconfutabile praticità: ci fanno sentire eleganti con uno sforzo assolutamente minimo. In questo look da cui ti invitiamo a prendere ispirazione, troviamo le décolletées a punta con tacco kitten indossate con una gonna lunga e leggermente scampanata. All’interno della gonna è stato inserito un top bianco: abbiamo trovato il look definitivo di questo ultimo mese primaverile!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le slingback col tacco a spillo e la gonna midi

Seduzione ed eleganza sono le parole chiave che definiscono la più avvincente delle addizioni: slingback con tacco a spillo più gonna midi e dritta. Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato finale – sofisticato più che mai – non cambierà. Il segreto per ottenere il meglio da questo connubio di tendenze moda? Puntare sulla gonna al polpaccio. A slanciare la silhouette ci penserà il tacco a spillo, fidati.

Foto Launchmetrics/Spotlight

