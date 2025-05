Le tendenze primaverili lasceranno prestissimo il palcoscenico alla moda estate 2025 e al diktat che – più di tutti – definisce il cosiddetto transition style: i pantaloni di lino. Le mise della mezza stagione chiedono infatti capi versatili, ideali per approcciare le prime giornate di caldo, e i migliori pantaloni di lino da comprare ora rispondono decisamente a questa esigenza. Come ci riescono? Sicuramente grazie al tessuto che li contraddistingue: sappiamo bene che il lino è un tessuto estremamente smart e funzionale, capace di mantenere fresca la temperatura del corpo e di elevare la sofisticatezza di un look in tutta la sua straordinaria semplicità. In questa guida shopping ti portiamo alla scoperta di quelli su cui noi abbiamo già puntato gli occhi. Indovina? Li vorremmo (già) tutti!

Come valorizzare i pantaloni di lino?

La domanda da porti per svoltare il look con i pantaloni di lino non è tanto come indossarli, quanto più come valorizzarli. La loro (apparente) semplicità racchiude infatti un potenziale infinito: nel minimalismo si cela la chiave di accesso a styling assolutamente sofisticati, perfetti sia di giorno sia di sera. In città, abbinali alle sneakers e alla camicia (magari arrotolando le maniche ai gomiti), stratificando anche colori basic come il bianco e il verde militare. Se preferisci, sperimentali anche con pratiche friulane o mocassini.

Per i look più chic – sì, anche quelli serali! – punta sul total white: abbinali a una camicia bianca (sempre in puro lino) oppure a un blazer. E aggiungi un luminosissimo tocco di oro attraverso lo styling dei gioielli come collane, orecchini e anelli, sempre minimali e mai troppo sfarzosi.

Shopping: i migliori pantaloni di lino da comprare ora

Spazio agli acquisti. Questa volta saremo sincere ancor più che mai: sì, vale la pena acquistare tutti i pantaloni di lino che desideri. Non per frivolezza e non per capriccio, ma perché sono davvero (repetita iuvant: davvero!) utili in ogni contesto d’uso. Le tendenze moda della primavera-estate 2025 approvano, vedrai che i migliori pantaloni di lino da comprare ora saranno anche i must-have da mettere in valigia non appena partirai per le vacanze. E adorerai sfruttarli con sandali bassi e sandali alti, in barca come al mare (e persino in montagna, ça va sans dire). Ad aggiungere un tocco di brio alla nostra sessione di shopping è il colore: bianco, color panna, rosa pastello, azzurro, color cioccolato… i pantaloni di lino sono meravigliosi in ogni singola nuance.

In lino misto cotone, Uniqlo (€39,90)

Cropped e in puro lino, United Colors of Benetton (€79,95)

In filato di lino, Zara (€29,95)

Con spacchi laterali e in 100% lino, Oysho (€59,99)

In tela di lino, Intimissimi (€39,90)

Ampi e in misto lino, H&M (€27,99)

Sartoriali in lino, Max&Co. (€179)

In viscosa e lino, Marella (€109,90)

In puro lino, Luisa Spagnoli (€260)

In lino leggero, Malìparmi (€230)

