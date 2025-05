Non ce ne vogliano i blazer, alleati di stile quando si parla di eleganza e formalità, ma una risposta a come indossare la camicia al posto della giacca esiste, e – anzi – ne esiste persino più di una. Merito del capo passepartout per eccellenza che, a tal proposito, sa il fatto suo: vedere per credere questi 5 look street style che arrivano dalle capitali della moda internazionale. Le tendenze primaverili approvano, perché nessuno di loro sacrifica il mood principale della mise. Casual o chic, cool o stravagante, la camicia è un infallibile must-have con cui si riesce a ottenere sempre una risposta concreta dal proprio styling. Ecco a te 5 idee da provare subito.

Una camicia in denim sopra la t-shirt, per essere cool

Regola aurea dello street style: lo stile casual non vuole costrizioni, né limiti né paletti. Ecco perché sarebbe impossibile chiedere a t-shirt e pantaloni a palazzo in chiave cool di lasciarsi abbinare con una giacca strutturata. Casual chiama casual, e la camicia in denim sopra la t-shirt risulta essere la soluzione migliore per incarnare lo spirito rilassato delle tendenze moda primavera 2025. Completa il look con un paio di pratiche sneakers, e il look da città per le giornate dinamiche sempre on the go è ufficialmente servito.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare la camicia al posto della giacca: guida al total look

Giacche e blazer sono l’emblema della formalità, su questo siamo d’accordo. Tuttavia, le tendenze moda primavera 2025 ci esortano ad esplorare – e abbracciare! – la leggerezza, avvalendoci dei tessuti più morbidi e freschi. Per un look total white, ripensa la camicia bianca proprio come fosse una giacca: indossala con pantaloni a palazzo, ma soprattutto sceglila in una variante cromatica di bianco latte perfettamente abbinata ai pantaloni. Ton sur ton anche la scelta delle scarpe ma, dove vedi gli stivaletti, ti invitiamo a indossare degli eleganti sandali gioiello.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sopra la camicia… un’altra camicia!

Chi ha detto che sopra una camicia debba obbligatoriamente essere stratificata una giacca? Lo street style diventa fonte d’ispirazione anche in fatto di idee sovversive: camicia + camicia sia! Una combinazione che eleva al quadrato la disinvoltura della moda primaverile. Come procedere in questo sofisticato effetto layering? Punta su due camicie diverse. Possono essere di nuance differenti, oppure una colorata e l’altra stampata. Provare per credere.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare la camicia al posto della giacca: focus sulle volumetrie

Proprio come una giacca sa essere protagonista del look con le sue volumetrie, così una camicia dalle ampie maniche a sbuffo. Dallo street style giapponese, ecco un ensemble che è anche un invito a osare. Niente paura delle camicie dai volumi strutturati! Il segreto per approcciarle è sceglierle di nuance basic, come il bianco. Quanto allo styling, sì all’abbinamento con jeans a palazzo e tagliati.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Via la giacca, la camicia è protagonista (e fa anche da abito)

Si fa spesso fatica a sganciarsi dall’idea del tradizionale tailleur, conditio sine qua non dei look formali. E se invece puntassimo sull’evoluzione più chic e sofisticata della camicia bianca? La risposta più ovvia a come indossare la camicia al posto della giacca diventa quindi questa: lo chemisier. Dal taglio midi per lasciare i polpacci a vista e slanciare la silhouette con eleganti sandali col tacco. Ma anche prezioso, con micro applicazioni luminose per non passare inosservata.

Foto Launchmetrics/Spotlight