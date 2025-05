migliori camicie colorate moda primavera 2025

Possiamo ammetterlo e quindi lo ammetteremo: le camicie colorate sono il nostro guilty pleasure. A renderle tali è la loro straordinaria capacità di andare oltre qualsiasi tendenza moda primavera 2025, ergendosi a must-have indiscusse del guardaroba femminile. Sono versatili ma soprattutto passepartout, perché hanno mille volti e mille anime in base al look in cui noi scegliamo di contestualizzarle. Con i jeans o con le gonne, con i tailleur o addirittura con i leggings, sapranno sempre dare infinita soddisfazione. In questo manuale di stile ti portiamo alla scoperta delle migliori camicie colorate (a prova di budget) su cui investire nelle tue prossime sessioni di shopping. Scoprile insieme a noi!

Il consiglio delle it-girls dello street style

Sceglierle colorate e dargli risalto: il mantra delle it-girls dello street style sembrerebbe essere proprio questo. La formula per riuscirci è semplicissima, e consiste semplicemente nello sperimentare quel pizzico di audacia necessaria per approcciare i look color blocking. La camicia rosa trova spazio sotto il blazer fucsia, la camicia azzurra viene armonicamente abbinata alla gonna midi nella nuance senape. Insomma, lì dove avresti pensato di aggiungere un colore basic come il nero o il bianco, lasciati sedurre dalle tonalità più energiche e vibranti! Nei look in chiave color blocking, la camicia colorata sarà regina.

Shopping: le migliori camicie colorate da comprare ora

Un arcobaleno di colori da cui attingere e – voilà – ecco il dubbio manifestarsi: quale colore fa per me? In questa guida shopping alle migliori camicie colorate da comprare ora vogliamo invitarti a sintonizzarti con la nuance che più ti comunica gioia e allegria. Certo, le regole dell’armocromia sono fondamentali per dare luce e vitalità al tuo incarnato (che ti sarà grata senz’altro), ma l’emozione di una nuova camicia colorata è anche frutto di una connessione più profonda con il messaggio che quel colore specifico ti rimanda. Magari le tendenze moda primavera 2025 ti ispirano a sperimentare le nuance pastello, più morbide e sicuramente rasserenanti. Oppure ti senti attratta da colori citrici, come il giallo o l’arancione. Ben venga approcciarli! Via libera alla tua ricerca (emozionale) della camicia colorata che più fa per te.

Camicia in tessuto misto cotone, Zara (€22,95)

In puro cotone, United Colors of Benetton (€39,95)

Realizzata in misto cotone, Stradivarius (€19,99)

Con ricamo floreale, Mango (€45,99)

Trasparente e oversize, Calliope (€25,99)

Caratterizzata da volant e fiocco alla gola, YAS, su Zalando (€43,99)

Realizzata con dettagli in macramè, Marella (€169)

Con top interno, Parfois (€45,99)

A maniche corte e con laccetti, COS (€69)

In lino, Ralph Lauren (€159)

